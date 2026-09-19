Christopher Gianotti se pronuncia por caso del Liceo Naval y revela experiencia de bullying con sus hijas: “Tuve que cambiarlas de colegio”

Christopher Gianotti se pronuncia por caso del Liceo Naval y revela experiencia de bullying con sus hijas

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A través de sus redes sociales, Gianotti reflexionó sobre la responsabilidad de las familias en la formación de los menores y cuestionó los comportamientos de humillación y violencia entre adolescentes. El conductor sostuvo que, además de las acciones que correspondan a las instituciones y autoridades, los padres deben revisar los ejemplos que transmiten dentro de casa.

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El caso del Liceo Naval Almirante Guise es investigado por la Fiscalía y la Policía Nacional luego de una denuncia presentada por la familia de un estudiante de 16 años. De acuerdo con la información difundida, el hecho habría ocurrido el 15 de septiembre dentro de un bus escolar, tras un campeonato interliceos de futsal.

“Yo viví el bullying de cerca, tan cerca que tuve que cambiar a mis hijas de colegio porque el colegio no sabía manejar lo que estaba pasando”, expresó Christopher Gianotti en su publicación.

Christopher Gianotti hace fuerte confesión personal tras caso Liceo Naval: “Tuve que cambiar de colegio a mis hijas”. IG

Christopher Gianotti reflexionó sobre la responsabilidad de los padres

El actor explicó que su experiencia como padre le permitió replantear la forma en que se abordan los casos de violencia escolar. Gianotti señaló que se pueden cuestionar las respuestas del colegio, el sistema educativo o las personas a cargo, pero consideró que la convivencia también se construye desde el hogar.

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“Y entendí algo incómodo. Podemos culpar al colegio, al chofer, al sistema, a la Marina, a lo que tú quieras, pero un niño no nace sabiendo humillar a otro. Esa miseria se aprende en casa. Se aprende mirando cómo hablamos de los demás, cómo nos burlamos del otro, cómo tratamos al diferente, cómo resolvemos nuestros propios dolores”, sostuvo.

Gianotti afirmó que los hijos no siempre replican las recomendaciones que reciben verbalmente, sino que pueden incorporar las conductas que observan en los adultos de su entorno. Por ello, hizo un llamado a los padres para que revisen sus actitudes y la manera en que resuelven conflictos frente a sus hijos.

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“Quizás el bullying no empieza en el colegio, quizás empieza mucho antes, en casa, porque nuestros hijos no siempre hacen lo que les decimos. Muchas veces se convierten en lo que ven”, manifestó.

El conductor añadió que el rol del colegio está ligado a la enseñanza académica y a la convivencia institucional, mientras que la formación en valores debe comenzar en el entorno familiar. “El colegio no educa, el colegio enseña. La educación corresponde al cien por ciento de la responsabilidad en los padres”, concluyó.

El caso investigado en el Liceo Naval Almirante Guise

El pronunciamiento de Christopher Gianotti se conoció en medio de la investigación por la denuncia de una presunta agresión sexual contra un alumno de cuarto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja.

La familia del adolescente denunció que el hecho habría ocurrido durante el retorno de un campeonato interliceos. El estudiante viajaba junto al equipo escolar de futsal desde Surco hacia San Borja cuando se habría producido la agresión dentro de la unidad de transporte.

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La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro informó que 10 adolescentes permanecen retenidos en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre. La cifra corrigió una primera versión que daba cuenta de ocho escolares involucrados en las diligencias.

El fiscal Mariano de la Torre Hernández dispuso la toma de declaraciones de los adolescentes y otras actuaciones urgentes para esclarecer las circunstancias del caso y determinar la participación individual que habría tenido cada uno.

Como parte de la investigación, el estudiante de 16 años dará su testimonio mediante cámara Gesell. El procedimiento busca evitar la revictimización y permitir que los menores declaren sin tener contacto directo con las personas investigadas.

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El Indecopi ya investiga el caso de agresión sexual del Liceo Naval Almirante Guise. ¿El colegio se aseguró de proteger al alumno? - Crédito Liceo Naval

Yiddá Eslava también pidió reforzar la crianza y los límites

Yiddá Eslava fue otra de las figuras que se pronunció sobre el caso. La actriz cuestionó la violencia entre adolescentes y pidió que los padres enseñen a sus hijos sobre el consentimiento, los límites y el respeto al cuerpo de otras personas.

“Pero criar a nuestros hijos no es solamente alimentarlos, vestirlos y mandarlos a un buen colegio. Criar también es enseñarles a no convertirse en agresores y delincuentes”, manifestó la creadora de contenido.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que, a través del programa Warmi Ñan, brinda asistencia legal y soporte psicológico al estudiante y a su familia. La Defensoría del Pueblo señaló, además, que en el bus viajaban el conductor y dos trabajadores de la institución educativa.

Las autoridades deberán establecer si los adultos a cargo advirtieron lo que habría ocurrido durante el traslado y cuáles fueron sus acciones. El Liceo Naval Almirante Guise informó que coordina con los organismos competentes y que aplicará las medidas disciplinarias que correspondan si se establecen responsabilidades.

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El testimonio de Christopher Gianotti abrió una conversación sobre las experiencias de bullying que enfrentan muchas familias. El actor no solo recordó la decisión que tomó para proteger a sus hijas, sino que planteó una reflexión sobre el papel de los adultos en la prevención de la violencia escolar.

Yiddá Eslava reacciona al caso de la presunta agresión sexual en bus escolar del Liceo Naval