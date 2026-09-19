Egresados del Liceo Naval cancelan su reencuentro de exalumnos tras denuncia por presunta agresión sexual

Una denuncia de la familia de un estudiante de cuarto de secundaria activó una investigación policial en el Liceo Naval Almirante Guise de San Borja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Asociación de Egresados del Liceo Naval Almirante Guise, colegio ubicado en San Borja, canceló su reencuentro anual luego de que se conociera la denuncia por presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años.

El pronunciamiento de los exalumnos se produjo mientras seis adolescentes permanecen internados preventivamente en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, en San Miguel.

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En el comunicado, la asociación indicó que la suspensión de la actividad busca expresar empatía y respeto hacia el alumno y sus familiares. También rechazó “cualquier acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad” de quienes estudian en el plantel.

El grupo evitó atribuir responsabilidades individuales y pidió que el esclarecimiento avance bajo las actuaciones oficiales, sin interferir con el trabajo fiscal y judicial en curso.

El caso está a cargo de la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro, que abrió diligencias por presunta violación sexual en perjuicio del escolar. Diez estudiantes de quinto de secundaria fueron retenidos tras la intervención policial.

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Luego de las evaluaciones preliminares, el requerimiento fiscal alcanzó a seis de ellos, mientras los otros cuatro quedaron en libertad durante el proceso. La investigación debe definir la participación atribuida a cada adolescente.

Comunicado de los exalumnos del Liceo Naval Almirante Guise.

Cuatro meses de internamiento preventivo

El Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó el internamiento preventivo por cuatro meses de los seis investigados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

La jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo adoptó la medida a pedido del Ministerio Público. El plazo, según informó el Poder Judicial, corresponde al máximo legal para esta medida cautelar dentro del sistema aplicable a adolescentes.

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Antes de la resolución, la Fiscalía recogió las declaraciones de los involucrados, sus familiares y los policías que participaron en la intervención. El expediente incorpora el reconocimiento médico legal y la declaración del adolescente a través de cámara Gesell.

El internamiento preventivo no equivale a una condena. Durante ese periodo continuarán las pericias y otros actos de investigación destinados a precisar las conductas que se atribuyen a cada escolar.

En paralelo, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección para el estudiante. Prohibió que los investigados se comuniquen con él o realicen acciones en su contra por espacios privados, WhatsApp o Facebook.

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La resolución también ordenó terapias psicológicas obligatorias y patrullaje semanal cerca de su domicilio. Estas disposiciones buscan resguardar su integridad física y psicológica mientras se desarrollan las actuaciones de la investigación por presunta violación sexual.

Autoridades revisan protocolos y medidas dentro del colegio

El expediente también incluye la denuncia de que el alumno habría recibido antes maltratos, bromas e insultos de carácter racial de parte de compañeros. Ese señalamiento abrió preguntas sobre las medidas que adoptó el colegio ante eventuales episodios previos.

Tras la denuncia, la Marina de Guerra del Perú apartó de forma preventiva a la directora, un docente y el entrenador de fútbol, mientras otras entidades revisan los protocolos escolares.

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La Defensoría del Pueblo supervisa las diligencias policiales y fiscales, además de las medidas adoptadas por el plantel. El Ministerio de Educación asumió la conducción temporal para reorganizar el Liceo Naval Almirante Guise hasta el 31 de diciembre de 2027, según el Decreto Supremo N.° 016-2026-MINEDU.