Perú

Egresados del Liceo Naval cancelan su reencuentro de exalumnos tras denuncia por presunta agresión sexual

La asociación de exestudiante suspendió su actividad anual y expresó respaldo al estudiante de 16 años y a su familia, mientras avanzan las diligencias fiscales y judiciales

Escultura en busto sobre un pedestal de piedra frente a la entrada de cristal de un edificio con el letrero Liceo Naval Almirante Guise.
Una denuncia de la familia de un estudiante de cuarto de secundaria activó una investigación policial en el Liceo Naval Almirante Guise de San Borja. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Asociación de Egresados del Liceo Naval Almirante Guise, colegio ubicado en San Borja, canceló su reencuentro anual luego de que se conociera la denuncia por presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años.

El pronunciamiento de los exalumnos se produjo mientras seis adolescentes permanecen internados preventivamente en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, en San Miguel.

PUBLICIDAD

En el comunicado, la asociación indicó que la suspensión de la actividad busca expresar empatía y respeto hacia el alumno y sus familiares. También rechazó “cualquier acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad” de quienes estudian en el plantel.

El grupo evitó atribuir responsabilidades individuales y pidió que el esclarecimiento avance bajo las actuaciones oficiales, sin interferir con el trabajo fiscal y judicial en curso.

El caso está a cargo de la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro, que abrió diligencias por presunta violación sexual en perjuicio del escolar. Diez estudiantes de quinto de secundaria fueron retenidos tras la intervención policial.

PUBLICIDAD

Luego de las evaluaciones preliminares, el requerimiento fiscal alcanzó a seis de ellos, mientras los otros cuatro quedaron en libertad durante el proceso. La investigación debe definir la participación atribuida a cada adolescente.

Comunicado de los exalumnos del Liceo Naval Almirante Guise.
Comunicado de los exalumnos del Liceo Naval Almirante Guise.

Cuatro meses de internamiento preventivo

El Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó el internamiento preventivo por cuatro meses de los seis investigados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

La jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo adoptó la medida a pedido del Ministerio Público. El plazo, según informó el Poder Judicial, corresponde al máximo legal para esta medida cautelar dentro del sistema aplicable a adolescentes.

Antes de la resolución, la Fiscalía recogió las declaraciones de los involucrados, sus familiares y los policías que participaron en la intervención. El expediente incorpora el reconocimiento médico legal y la declaración del adolescente a través de cámara Gesell.

El internamiento preventivo no equivale a una condena. Durante ese periodo continuarán las pericias y otros actos de investigación destinados a precisar las conductas que se atribuyen a cada escolar.

En paralelo, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección para el estudiante. Prohibió que los investigados se comuniquen con él o realicen acciones en su contra por espacios privados, WhatsApp o Facebook.

La resolución también ordenó terapias psicológicas obligatorias y patrullaje semanal cerca de su domicilio. Estas disposiciones buscan resguardar su integridad física y psicológica mientras se desarrollan las actuaciones de la investigación por presunta violación sexual.

Autoridades revisan protocolos y medidas dentro del colegio

El expediente también incluye la denuncia de que el alumno habría recibido antes maltratos, bromas e insultos de carácter racial de parte de compañeros. Ese señalamiento abrió preguntas sobre las medidas que adoptó el colegio ante eventuales episodios previos.

Tras la denuncia, la Marina de Guerra del Perú apartó de forma preventiva a la directora, un docente y el entrenador de fútbol, mientras otras entidades revisan los protocolos escolares.

La Defensoría del Pueblo supervisa las diligencias policiales y fiscales, además de las medidas adoptadas por el plantel. El Ministerio de Educación asumió la conducción temporal para reorganizar el Liceo Naval Almirante Guise hasta el 31 de diciembre de 2027, según el Decreto Supremo N.° 016-2026-MINEDU.

Temas Relacionados

Liceo Naval Almirante GuiseAgresión sexualSan Borjaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima cayó 1-3 ante Fluminense por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026: resumen del partido

Tras quedarse con el primer set, las ‘íntimas’ no pudieron mantener el ritmo y terminaron cayendo ante el elenco brasileño con parciales de 25-19, 16-25, 22-25 y 15-25

Alianza Lima cayó 1-3 ante Fluminense por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026: resumen del partido

Sporting Cristal 2-0 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo de Roberto Mosquera recibe a los ‘albos’ con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el título. Sigue las incidencias del vibrante choque

Sporting Cristal 2-0 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol madrugador de Rafael Lutiger en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El defensor ganó en el juego aéreo y anotó el 1-0 en el estadio Alberto Gallardo, con lo que adelantó a su equipo en los primeros minutos

Gol madrugador de Rafael Lutiger en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Accidente en Cusco deja 16 turistas heridos cuando viajaban hacia la Montaña de Siete Colores en una miniván turística

Los afectados, entre ellos visitantes de cinco países, fueron trasladados a una clínica, mientras los conductores quedaron detenidos

Accidente en Cusco deja 16 turistas heridos cuando viajaban hacia la Montaña de Siete Colores en una miniván turística

Perú 2-1 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026

La dupla ’guaraní’ se impuso al binomio peruano y logró su primer punto de la serie. Bueno y Vallejo disputarán el duelo más atractiva de la llave

Perú 2-1 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MIMP rechaza que Milagros Leiva haya revelado nombre de víctima de agresión sexual en Liceo Naval: ¿Qué sanciones podría recibir?

MIMP rechaza que Milagros Leiva haya revelado nombre de víctima de agresión sexual en Liceo Naval: ¿Qué sanciones podría recibir?

Luis Galarreta asumirá la Presidencia de Perú durante el viaje de Keiko Fujimori a EE. UU.

¿Podría recibir una condena de prisión quien revele la identidad de una víctima de violación sexual?

Lista de candidatos a la alcaldía del Callao en las Elecciones municipales 2026: conoce quiénes son y los partidos por los cuales postulan

Candidatos a la alcaldía de Puente Piedra en las Elecciones municipales 2026: Lista completa y partidos por el que postulan

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart responde a Sergio Baigorria tras llamarlo ‘vividor’: “Siento una bronca contenida”

Mario Hart responde a Sergio Baigorria tras llamarlo ‘vividor’: “Siento una bronca contenida”

Edwin Sierra regresa a la TV con ‘El Show de Edwin’: habla de Naldy Saldaña, ‘La Bella Luz’ y la relación con su hija

Sheyla Rojas oficializa su romance con Joaquín Ramírez con romántico mensaje: “Felicidades amor por tanto esfuerzo”

Christopher Gianotti se pronuncia por caso del Liceo Naval y revela experiencia de bullying con sus hijas: “Tuve que cambiarlas de colegio”

Yiddá Eslava es captada en besos y abrazos con empresario en Miraflores: ¿quién es el nuevo galán de la actriz?

DEPORTES

Gol madrugador de Rafael Lutiger en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Gol madrugador de Rafael Lutiger en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal 2-0 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima cayó 1-3 ante Fluminense por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026: resumen del partido

Perú 2-1 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026

Alianza Lima finalizó su participación en la Brasil Cup: conoce sus 2 próximos eventos previo al debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/27