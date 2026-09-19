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Gol madrugador de Rafael Lutiger en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El defensor ganó en el juego aéreo y anotó el 1-0 en el estadio Alberto Gallardo, con lo que adelantó a su equipo en los primeros minutos

El defensa nacional apareció de cabeza y abrió el marcador en el Gallardo - Crédito: L1MAX.
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Sporting Cristal recibió a Atlético Grau el sábado 19 de setiembre, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los ‘celestes’ abrieron el marcador en los primeros minutos con un cabezazo de Rafael Lutiger en el estadio Alberto Gallardo.

La jugada ocurrió a los dos minutos. Cristal inició el partido con intensidad y obtuvo un tiro de esquina por el sector izquierdo, que ejecutó su capitán Yoshimar Yotún. El volante envió un centro con la zurda hacia el área.

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Rafael Lutiger se elevó, superó a un defensor en el juego aéreo y conectó un cabezazo que cambió la trayectoria del balón. La pelota ingresó junto al primer palo.

Patricio Álvarez se estiró en busca de evitar el tanto de los ‘celestes’, pero no logró alcanzarla. El gol desató el festejo de los jugadores y los hinchas presentes en el estadio Alberto Gallardo.

Rafael Lutiger marcó su segundo tanto de la temporada con Sporting Cristal, luego de disputar 38 partidos. El primero lo anotó ante Sport Huancayo, en la victoria por 4-1 como local.

Rafael Lutiger anotó gol para el 1-0 de Sporting Cristal vs Atlético Grau por fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Rafael Lutiger anotó gol para el 1-0 de Sporting Cristal vs Atlético Grau por fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Iberico marcó el 2-0 en Sporting Cristal vs Atlético Grau

Los dirigidos por Roberto Mosquera asumieron el control del balón tras el primer gol y fueron por el segundo. A los 25 minutos, ampliaron la ventaja en el estadio Alberto Gallardo.

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Luis Iberico apareció por el segundo palo y aprovechó un centro de Santiago González para establecer el 2-0 parcial. El delantero se lanzó para conectar el balón y superar al arquero Patricio Álvarez.

Iberico alcanzó seis goles en la temporada: anotó cuatro en el Torneo Apertura y suma dos en el Clausura. Su anterior tanto en esta segunda fase de la Liga 1 fue ante Los Chankas.

La posición de Sporting Cristal en la tabla

Antes de enfrentar a Atlético Grau, Sporting Cristal sumaba 16 puntos y ocupaba el octavo puesto del Torneo Clausura. Con la victoria parcial, los ‘celestes’ alcanzaban las 19 unidades y escalaban, de manera provisional, al segundo lugar, a la espera de los demás resultados de la fecha.

En la tabla acumulada, Cristal tenía 35 puntos y se encontraba fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales. De imponerse ante Grau, los ‘bajopontinos’ llegarían a 38, aunque seguirían fuera de los puestos de acceso. Eso sí, reducirían la distancia respecto de Alianza Atlético, que registraba 40 unidades en la octava posición.

El equipo de Roberto Mosquera deberá mantener su fortaleza como local y sumar puntos fuera de casa para sostenerse en la pelea por el Clausura y acercarse, al menos, a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras el triunfo de Cusco FC ante FC Cajamarca por fecha 10 del Torneo Clausura.
Tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras el triunfo de Cusco FC ante FC Cajamarca por fecha 10 del Torneo Clausura. Créditos: Fútbol Peruano.

Próximo partido de Sporting Cristal

Tras la fecha 10, la Liga 1 entrará en receso por la doble jornada FIFA. La selección peruana disputará cuatro amistosos entre setiembre y octubre, por lo que los clubes no podrán contar con sus convocados y el campeonato quedará suspendido.

Sporting Cristal volverá a jugar en la fecha 11 del Torneo Clausura. Los ‘celestes’ visitarán a UTC el domingo 11 de octubre, desde las 13:00 horas, en el estadio Héroes de San Ramón, situado en la ciudad de Cajamarca.

El partido entre Cristal y UTC será transmitido por L1 Max y la aplicación Liga 1 Play. Además, Infobae Perú ofrecerá la previa y el minuto a minuto del encuentro, con los goles, incidencias, detalles y más.

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