Mario Hart responde a Sergio Baigorria tras llamarlo ‘vividor’: “No me interesa lo que tenga que decir”

Mario Hart le responde a Sergio, hermano de Alejandra Baigorria: “No me interesa lo que tenga que decir” . YouTube: Sin Que decir.

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Mario Hart respondió a Sergio Baigorria luego de que el hermano de Alejandra Baigorria lo calificara de “vividor” en redes sociales. El piloto y conductor aseguró que el comentario le llamó la atención, pero descartó responderle directamente o buscar una conversación con él.

Hart se pronunció durante el programa de streaming ‘Sin + Que Decir’, donde explicó que prefiere evitar una confrontación por respeto a Alejandra Baigorria y a algunos integrantes de su familia, con quienes señaló que mantiene una relación cordial.

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La reacción de Mario Hart se produjo después de que Sergio Baigorria comentara en una publicación que debatía sobre la distribución de gastos en el matrimonio del conductor con Korina Rivadeneira. Desde una cuenta identificada como @baigorria33, escribió: “Ese siempre fue un VIVIDOR. Lo sé de primera mano”.

El comentario generó reacciones entre usuarios de redes sociales por el vínculo familiar de Sergio con Alejandra Baigorria, expareja de Mario Hart. Sin embargo, el hermano de la empresaria no explicó a qué situación concreta se refería ni precisó el periodo de la relación al que aludía.

“Me sorprendió. Me llamó muchísimo la atención el comentario. Obviamente me entero porque generó un rebote mediático”, manifestó Mario Hart al conocer la repercusión de la publicación.

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Sergio Baigorria escribió que Mario Hart era un “vividor” en una publicación difundida en redes sociales. YouTube: Sin+ Que decir.

Mario Hart dijo que no busca conflictos con la familia Baigorria

El conductor aseguró que no mantiene una amistad con Alejandra Baigorria, pero señaló que ella siempre se ha referido a él en buenos términos y que no tuvieron conflictos después del final de su relación.

“Yo, por respeto a Alejandra, que si bien no tenemos una relación de amistad ni nada, creo que ella dentro de lo normal siempre se ha referido bien a mí y no hemos tenido ningún tipo de conflicto o de rencillas”, sostuvo.

Mario también mencionó a Sergio ‘Cheky’ Baigorria, padre de Alejandra y Sergio, a quien suele ver en competencias automovilísticas. Según relató, ambos mantienen un trato cordial cada vez que coinciden en esos espacios.

“Por respeto a su papá, que lo veo mucho en las carreras, a Cheky, que siempre se acerca, siempre conversamos, siempre hemos mantenido una muy buena relación”, expresó.

El piloto añadió que también mantiene cercanía con otros hermanos de Alejandra Baigorria. En particular, mencionó a Derek, con quien comparte la afición por los autos y las motos, y a Thiago.

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“Con su hermano Derek también nos cruzamos, eventualmente le he prestado cosas para las carreras. Hay una buena relación”, indicó.

Por ese motivo, Hart afirmó que no responderá a Sergio Baigorria. “Por respeto a su familia y porque Cheky también es papá de Sergio, que es el que hace este comentario, voy a preferir no decir absolutamente nada”, explicó.

El conductor aseguró que no responderá directamente a Sergio Baigorria por respeto a la familia de Alejandra. YouTube: Sin+ Que decir.

Mario Hart afirmó que no tuvo una relación cercana con Sergio Baigorria

María Pía Copello le consultó al conductor si durante su relación con Alejandra Baigorria tuvo cercanía con Sergio. Mario Hart respondió que no construyó un vínculo estrecho con él y que, por el contrario, tuvo mayor afinidad con Derek.

“Como que no había, en verdad. No había cercanía. No había. Mucho más cercanía, por ejemplo, tuve con Derek”, señaló.

Israel Dreyfus recordó que Sergio Baigorria trabajó durante años junto a Alejandra y es considerado uno de sus principales apoyos en sus proyectos. Por ello, le pareció llamativo que no existiera mayor contacto entre Mario Hart y el hermano de su entonces pareja.

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Hart reconoció que Sergio no fue una presencia constante durante su relación con Alejandra Baigorria.

“Sergio nunca estuvo muy presente en mi relación con Alejandra, o sea... como les digo, creo que mucho más afinidad tenía con Derek, por ejemplo, que siempre ha sido muy aficionado de los autos, de las motos”, comentó.

Durante el diálogo, María Pía Copello señaló que el contenido del mensaje causó sorpresa porque se trató de un calificativo fuerte contra Hart y fue escrito por alguien cercano a la empresaria.

Luciana destacó que la frase atribuida a Sergio Baigorria afirmaba que Mario Hart era un “vividor”. Ante ello, el conductor sostuvo que el mensaje parecía revelar una molestia que desconoce.

“Como que se siente bronca, ¿no? Una bronca así media contenida”, manifestó.

Mario Hart responde a Sergio Baigorria tras llamarlo ‘vividor’. YouTube: Sin+ Que decir.

“No me interesa tampoco”, dijo Mario Hart

Pese a que sus compañeros le preguntaron si buscaría hablar con Sergio Baigorria para conocer el motivo de su comentario, Mario Hart fue enfático al descartar esa posibilidad. El conductor señaló que prefiere quedarse con los vínculos cordiales que conserva con otros miembros de la familia.

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“Sí, pero no, la verdad que no le voy a contestar absolutamente nada. Me quedo con la bonita amistad que mantengo con el papá de Ale, con algunos de sus hermanos, con Derek, con Thiago. Y para mí eso es más importante”, afirmó.

Hart añadió que desconoce qué problema podría tener Sergio con él y dejó claro que no desea profundizar en el asunto.

“Sus razones tendrá, sus motivos. ¿Qué problema tiene conmigo Sergio?, no lo sé. No me interesa tampoco”, expresó.

Israel Dreyfus insistió y le preguntó si consideraba comunicarse con el hermano de Alejandra Baigorria para pedirle explicaciones. Mario Hart respondió sin rodeos: “No, para nada”.

La polémica surgió por un comentario difundido en redes sociales a partir de un video de Alexandra Chávez. En ese contenido se debatía sobre las relaciones de pareja, la independencia económica y el reparto de gastos, después de declaraciones de Mario Hart y Korina Rivadeneira sobre la dinámica de su matrimonio.

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Sergio Baigorria participó en la publicación con un mensaje que reavivó la atención sobre la relación que Mario Hart y Alejandra Baigorria mantuvieron entre 2011 y 2014. Aunque existió una pedida de mano, el matrimonio no se realizó y ambos continuaron sus vidas por separado.

Sergio Baigorria sorprendió al llamar 'vividor' a Mario Hart