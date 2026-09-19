Perú

Edwin Sierra regresa a la TV con ‘El Show de Edwin’: habla de Naldy Saldaña, ‘La Bella Luz’ y la relación con su hija

El conductor estrenará este sábado 19 de septiembre un espacio en vivo por Panamericana TV, con humor, orquestas de cumbia y folklore, concursos, entrevistas y una sección de ayuda social.

Edwin Sierra volverá a la televisión este sábado 19 de septiembre con “El Show de Edwin”, nuevo programa de Panamericana TV.
Edwin Sierra volverá a la televisión este sábado 19 de septiembre con “El Show de Edwin”, nuevo programa de Panamericana TV.
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Edwin Sierra vuelve a la televisión después de 10 años este sábado 19 de septiembre con ‘El Show de Edwin’, un programa en vivo que combinará humor, música, concursos, entrevistas y ayuda social. El espacio se emitirá por Panamericana TV y también tendrá transmisión en vivo por YouTube y redes sociales.

Después de estar alejado de la pantalla chica, el conductor asegura que aceptó el reto porque el proyecto le permitirá abrir puertas a nuevos artistas y ayudar a personas que necesiten apoyo. La propuesta estará dirigida a toda la familia e incluirá orquestas de cumbia y folclor, además de talentos emergentes.

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En conversación con Infobae Perú, Sierra habló de su regreso a la televisión, la relación con el público que lo acompaña en su exitoso porgrama radial, ‘Cumbia y Risas’, su respaldo a Naldy Saldaña, el presente de ‘La Bella Luz’, sus próximos proyectos cinematográficos y el vínculo que mantiene con su hija.

El conductor estrenará este sábado 19 de septiembre un espacio en vivo por Panamericana TV, con humor, orquestas de cumbia y folclor, concursos, entrevistas y una sección de ayuda social. Panamericana TV.

Un programa con música, humor y ayuda social

Edwin, este sábado regresas a la TV con ‘El Show de Edwin’. ¿De qué tratará el programa y qué propuesta quieres ofrecer al público?

Esta dedicado para que lo vea toda la familia. Habrá de todo un poco: orquestas en vivo, de cumbia, folclor y las que estén de moda. También habrá apertura para grupos nuevos y agrupaciones consagradas.

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Es un programa cómico y musical, una varieté muy bonita. Tendremos concursos de canto y actuación. El público podrá participar y llevarse muchos premios. Además, tendremos una parte social porque queremos ayudar mucho.

¿El programa estará enfocado solo en la música o también habrá espacio para la comedia?

No será un show cómico netamente. Es un variadito. Van a ver al Edwin Sierra animador, al que hace entrevistas divertidas y escenas cómicas. No solamente voy a ser yo haciendo comedia, también vamos a jugar con el público.

Después de un tiempo alejado de la televisión, ¿qué te motivó a volver justamente ahora?

Yo estaba un poco reacio. Durante mucho tiempo me proponían proyectos, pero no llegaban a convencerme porque estoy en la radio y me siento como pez en el agua. También hago shows, circos, teatro y giras por todo el Perú y el extranjero.

Pero me dijeron que, a través de mi programa, podía ayudar a mucha gente. Yo también vengo de abajo y sé que hay personas que necesitan una oportunidad. Ese fue uno de los puntos importantes para que dijera: “Vamos con todo”.

“El Show de Edwin” combinará humor, música en vivo, concursos, entrevistas y ayuda social.
“El Show de Edwin” combinará humor, música en vivo, concursos, entrevistas y ayuda social.

La televisión, las plataformas digitales y su público

El programa irá los sábados por la tarde. ¿Te preocupa que la televisión no tenga el mismo nivel de audiencia de antes?

No es mi preocupación. Voy relajado a trabajar. La empresa sabe los momentos que está pasando la televisión, pero esta será una alternativa nueva. Vamos frescos y de a pocos vamos a engancharnos con la gente.

Aunque no haya una gran legión de personas viendo televisión, hay que conquistarlas. Además, el programa se emitirá en vivo por YouTube y estará en redes sociales. No vamos a estar distanciados del modernismo.

Mantienes una conexión diaria con el público a través de la radio y la cumbia. ¿Cómo recibes ese cariño?

Lindo. Por donde voy, la gente me trata muy bonito. Hacemos giras y siempre recibo mucho cariño. Eso es algo que agradezco muchísimo.

También me gusta ayudar. Tengo mi show de circo en Lima, con una infraestructura grande, pero me ha tocado ir a provincias y apoyar a circos pequeños. A veces me dicen: “Oye, ayúdame, en Fiestas Patrias me fue mal, ayúdame unos tres días”.

Lo que hacemos es repotenciar el circo: ponemos buenas luces, pantallas LED, buen sonido y llevamos el show. Uno puede ganar plata, pero también puede ayudar a la gente.

El artista peruano destacó el respaldo que recibe de su público a través de su programa radial “Cumbia y Risas”.
El artista peruano destacó el respaldo que recibe de su público a través de su programa radial “Cumbia y Risas”.

Su respaldo a Naldy Saldaña y el presente de la cumbia

Fuiste una de las primeras figuras en pronunciarse por lo ocurrido con Naldy Saldaña en ‘La Bella Luz’. ¿Mantienes tu posición?

Claro que sí. Yo hablo mucho con ella y es una gran amiga mía. En los días más duros conversábamos y yo le decía: “Muñeca, vamos arriba, fuerte. Tienes que ser fuerte”.

La vida continúa. Uno no puede caerse por algo que pueda pasar, porque no estamos exentos de nada. Hay que seguir adelante. Yo trataba de motivarla para que hiciera su orquesta y fuera fuerte.

¿Por qué decidiste apoyarla públicamente?

Porque ella tiene que vivir. Tiene familia, tiene gente a su alrededor. Es una muchacha como todos nosotros, que venimos de provincia y tenemos una familia detrás. Pase lo que pase, uno tiene que llevar el alimento a la casa.

Ella está invitada a mi programa de radio y también a mi programa de televisión. Desde que me inicié nunca he permitido que solo haya un grupito que maneje el show. Conmigo entran los grandes y los nuevos.

¿’La Bella Luz’ es actualmente la mejor orquesta de cumbia del Perú?

Yo creo que está dentro de las top de la cumbia de este momento. Es el grupo más fuerte. No lo digo solamente yo: los videos que graban entran en los primeros lugares y los conciertos que hacen se llenan.

Naldy Saldaña prepara el lanzamiento de Aprendí, canción con la que iniciará una nueva etapa como solista.
Naldy Saldaña prepara el lanzamiento de Aprendí, canción con la que iniciará una nueva etapa como solista.

Los proyectos que vienen y su vida personal

Has construido una carrera entre el humor, la radio, la televisión, el circo y la música. ¿Hay algún proyecto pendiente que todavía quieras realizar?

Soy un trabajador empedernido. Perdí a mi mamá a los seis años y a mi papá a los siete. Desde entonces me tocó trabajar haciendo de todo y me acostumbré a estar siempre activo.

Ahora tenemos una segunda película en camino con Gregorio Pernía,Asalto al Gran Banco’. Será una comedia y esperamos cristalizar el proyecto en enero. El guion está hecho y también lo escribí yo, aunque él lo revisa y le da sus toques desde su experiencia.

¿Cómo nació tu amistad con Gregorio Pernía?

Es un tipo muy lindo y me ha enseñado parte de la nobleza que tiene. Cuando lo conocí, yo buscaba a mi galán para una película. Le hablé de mi proyecto y tuvimos una química muy bonita desde el inicio.

Él me dijo: “No te preocupes, yo te ayudo. Yo estoy para apoyar a todo el mundo”. Eso me marcó porque no todos los artistas actúan así. De él aprendí que hay que apoyar a otras personas, especialmente a quienes recién empiezan.

Edwin Sierra anunció que prepara la película “Asalto al Gran Banco” junto al actor colombiano Gregorio Pernía.
Edwin Sierra anunció que prepara la película “Asalto al Gran Banco” junto al actor colombiano Gregorio Pernía.

En el plano personal, ¿cómo está tu relación con tu hija?

Es muy bonita, llena de amor, mucho y puro amor. Yo no publico nada de ella porque ese tema lo manejo como algo personal. La amo mucho y Dios me ha bendecido con esta linda criatura. Ya está grande, pero para mí siempre será mi hijita. Yo todavía la veo pequeñita, con sus colitas. Ser padre es una experiencia que uno tiene que aprender porque no hay un manual. Uno le pone amor, cariño y trata de estar presente.

Finalmente, ¿qué mensaje les das a tus seguidores para que vean El Show de Edwin?

A todos mis seguidores, sintonicen Panamericana TV este sábado 19 de setiembre a las 4:00pm. Si no nos ven por ahí, nos pueden ver por YouTube. Intenten verlo, por lo menos. Ojalá les guste porque lo hemos hecho con mucho cariño y mucho amor.

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