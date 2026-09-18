Sheyla Rojas oficializa su romance con Joaquín Ramírez con romántico mensaje: “Felicidades amor por tanto esfuerzo”

Sheyla Rojas oficializa su romance con Joaquín Ramírez con romance mensaje: Amor y Fuego.

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Sheyla Rojas llamó “amor” a Joaquín Ramírez en una publicación de redes sociales y generó nuevas reacciones sobre el vínculo que mantiene con el político. La influencer dejó el mensaje en una publicación vinculada con la campaña de Ramírez en Cajamarca.

“Felicidades amor por poner tanto esfuerzo e impulsar este gran proyecto que beneficiará a todos los cajamarquinos... a seguir con las buenas gestiones”, escribió Sheyla Rojas en una publicación de Joaquín Ramírez.

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El mensaje se difundió luego de que la modelo viajara a Cajamarca tras regresar de España, donde pasó tiempo con su hijo Antoñito. Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ la consultaron por su cercanía con el exalcalde de Cajamarca y por los detalles que habrían compartido durante su visita.

Aunque en esa entrevista Rojas evitó confirmar que está enamorada, destacó cualidades de Ramírez y señaló que ambos atraviesan una etapa de conocimiento.

“Estoy contenta. Sé que es un hombre, un hombre bueno, un hombre trabajador y, obviamente, pues sí, estoy conociendo ese lado de él”, manifestó.

Sheyla Rojas llamó “amor” a Joaquín Ramírez en una publicación vinculada con su campaña en Cajamarca. 'Amor y Fuego'.

Sheyla Rojas habló de Joaquín Ramírez tras su viaje a Cajamarca

La reportera de ‘Amor y Fuego’ le preguntó a Sheyla Rojas si el arreglo floral y la salida a comer chancho al palo formaban parte de un intento de conquista de Joaquín Ramírez. La modelo respondió que conoce la trayectoria laboral del político y que busca defender ese aspecto de su vida.

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“Sé que es un hombre que ha construido empresa, que ha hecho sus cosas y se sabe en realidad de las cosas que él puede tener. Entonces, yo voy a defender obviamente ese lado. Pues nada, yo estoy contenta. Sé que es un hombre, un hombre bueno, un hombre trabajador y, obviamente, pues sí, estoy conociendo ese lado de él”, declaró.

Consultada sobre si ya se encuentra enamorada o ilusionada, Sheyla Rojas optó por mantener la cautela. “No, no, estoy supertranquila”, respondió ante las cámaras.

La influencer también fue interrogada por las investigaciones con las que se ha vinculado a Joaquín Ramírez. En ese momento, señaló que espera que esas situaciones se resuelvan y reiteró que su opinión se basa en lo que ha visto sobre el trabajo del político en Cajamarca.

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“Pero son investigaciones que Dios quiera, este, eso se va a resolver de la mejor manera. Obviamente, yo sé que es un hombre que ha construido empresa, que ha hecho sus cosas y se sabe en realidad de las cosas que él puede tener. Entonces, yo voy a defender obviamente ese lado, por las cosas que he visto, que él ha hecho mucho por Cajamarca. Entonces, veo que está trabajando y enfocado en eso, así que bueno, contenta”, sostuvo Rojas.

El reciente mensaje de “Felicidades amor” se suma a las señales públicas de cercanía entre ambos. Joaquín Ramírez participa en la campaña para el Gobierno Regional de Cajamarca, y Sheyla ha aparecido en publicaciones y videos vinculados con sus actividades en la región.

Sheyla Rojas aseguró que está conociendo a Joaquín Ramírez y destacó que es un hombre trabajador. 'Amor y Fuego'.

De una amistad a una nueva etapa sentimental

Sheyla Rojas ya había contado que su vínculo con Joaquín Ramírez comenzó como una amistad. Tras terminar su relación de casi cinco años con el empresario mexicano conocido como Sir Winston, la modelo explicó que decidió darse una oportunidad con el político.

En una conversación con Magaly Medina, Rojas resumió su situación sentimental con una frase que generó comentarios: “A rey muerto, rey puesto. Obvio”. La influencer aseguró que ya no estaba enamorada de su expareja y que eso le permitió abrirse a conocer a otra persona.

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La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ contó que Joaquín Ramírez tomó la iniciativa luego de varias salidas en plan amical. Según relató, él le propuso conocerse y darle una oportunidad al vínculo que venían construyendo.

“Me dijo que quería conocerme, que nos demos la oportunidad”, afirmó Sheyla Rojas. La modelo también señaló que la seguridad y la sencillez del político fueron algunos de los aspectos que llamaron su atención.

“Súper decidido. Así hombres no hay tantos, estaba disponible, decidido, seguro. Y la vida es una. Me llevo bien con él, es trabajador, es un hombre que puedes conversar. Lo había tratado como amigo y me parece súper sencillo. Y dije: hay que intentarlo. El que no arriesga, no gana”, expresó en aquella oportunidad.

Rojas precisó entonces que la relación se encontraba en una fase inicial. “Siento que nos llevamos muy bien con Joaquín, obviamente recién nos estamos conociendo”, indicó. Sin embargo, también dejó entrever que existe exclusividad en esta nueva etapa.

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Sheyla Rojas conversa con Magaly Medina y confiesa que ya superó su anterior relación. Con la frase "A rey muerto, rey puesto", habla de su nueva ilusión con Joaquín Ramírez. Video: YouTube Magaly Medina Podcast

El mensaje que generó reacciones en redes sociales

La frase que Sheyla Rojas dejó en la publicación de Joaquín Ramírez atrajo la atención de los usuarios porque lo llamó “amor” de manera pública. El mensaje estuvo dedicado a un proyecto que, según escribió, beneficiará a los cajamarquinos.

La modelo no hizo una declaración adicional para definir el estado de su relación. No obstante, su comentario llega después de las apariciones que tuvo junto a Ramírez en Cajamarca y de las entrevistas en las que reconoció que ambos se están conociendo.

La pareja fue vista compartiendo un almuerzo en un restaurante campestre de la región. En imágenes difundidas en televisión, Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez aparecieron juntos luego de que la influencer regresara a Perú tras su viaje a España.

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Sheyla Rojas comparte detalles sobre su regreso a Perú y su decisión de iniciar nuevos proyectos tras su separación de Luis Ángel, conocido como Sir Winston. Podcast Magaly Medina/ YouTube