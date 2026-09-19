Perú

Accidente en Cusco deja 16 turistas heridos cuando viajaban hacia la Montaña de Siete Colores en una miniván turística

Los afectados, entre ellos visitantes de cinco países, fueron trasladados a una clínica, mientras los conductores quedaron detenidos

Un furgón blanco y una miniván blanca con las partes frontales destruidas en una calle frente a un inmueble verde
Un furgón y una miniván con daños en la parte frontal permanecen en la vía Cusco-Urcos tras una colisión que dejó 16 turistas heridos en el distrito de Saylla. (Composición: Infobae Perú / RPP)
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Un total de 16 turistas resultaron heridos tras el choque frontal entre un furgón y una miniván que los trasladaba hacia la Montaña de Siete Colores, en Cusco. El accidente ocurrió en la vía nacional Cusco-Urcos, a la altura del tercer paradero del distrito de Saylla.

La colisión se registró alrededor de las 10:45 horas y dejó severos daños en la parte frontal de ambas unidades. De acuerdo con Agencia Andina, el vehículo de transporte turístico trasladaba a una delegación de visitantes nacionales y extranjeros que se dirigía hacia Vinicunca, ubicada entre las provincias de Canchis y Quispicanchi.

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Los heridos fueron evacuados a la clínica Peruano Suiza de la ciudad del Cusco para recibir atención médica. Entre ellos se encontraban turistas procedentes de Gran Bretaña, España, Lituania, Alemania e Irlanda. Hasta el momento, no se reportaron fallecidos y el pronóstico de los afectados permanece en reserva, de acuerdo con los reportes difundidos.

Un furgón blanco y una miniván blanca con la parte delantera destruida permanecen detenidos frente a un inmueble de dos pisos
Un furgón y una miniván turística permanecen con la parte frontal destruida tras chocar en la vía Cusco-Urcos, en el distrito de Saylla. (Foto: Agencia Andina)

Choque frontal entre furgón y miniván ocurrió en ruta hacia la Montaña de Siete Colores

El accidente involucró al furgón de placa X7B-957 y a la miniván de transporte turístico con matrícula VCV-812. Ambas unidades chocaron frontalmente en el tramo de la vía nacional Cusco-Urcos señalado por las autoridades. Las imágenes difundidas tras el impacto muestran importantes daños en la parte delantera de los vehículos.

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Según los medios, la colisión ocurrió por causas que todavía se desconocen. La cabina de la miniván quedó severamente afectada producto del impacto, mientras que el furgón también presentó daños en su estructura frontal.

Los visitantes viajaban en la miniván con destino a la provincia de Canchis para realizar una visita turística a la Montaña de Siete Colores, uno de los puntos incluidos en los recorridos turísticos por la región Cusco. La Región Policial de Cusco confirmó que el grupo se dirigía hacia Vinicunca.

Personal de la Comisaría PNP de Saylla acudió al lugar después del accidente e intervino a los conductores de ambas unidades. Se trata de Manases Soncco, de 27 años, quien conducía el furgón, y Dani Puma, de 41 años, responsable de la miniván turística, informó RPP Noticias.

En 2025, más de 200.000 turistas brasileños visitaron Cusco, un flujo que podría incrementarse con la entrada en operación de la ruta directa hacia São Paulo.
Foto: Peru for Less

Turistas nacionales y extranjeros fueron evacuados a una clínica de Cusco

Entre los 16 turistas heridos se encontraban visitantes nacionales y extranjeros. Los reportes señalan que algunos de los afectados procedían de Gran Bretaña, España, Lituania, Alemania e Irlanda.

Los heridos fueron trasladados a la clínica Peruano Suiza, en la ciudad del Cusco, para recibir atención luego de la colisión. Las autoridades mantienen en reserva el pronóstico médico de los afectados mientras continúan las evaluaciones correspondientes.

El medio radial identificó entre los heridos a Óscar Vera, Miley Natalie, Elliott Catherine, Adan Martin, Jones Stephen, Sarah Julie, Lisset Urdapi Lleta, Guillermo Guerra, Miquel Casa, María Campa, Nuria Traveria, Joan Francesc, Karolina Zoramskyte, Otto Daniel y Thomas Noel.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas fallecidas a consecuencia del accidente. La atención se concentró en los turistas que viajaban hacia Vinicunca y que resultaron afectados durante el recorrido por la vía que conecta Cusco con Urcos.

Conductores quedaron detenidos mientras investigan las causas del accidente

Tras la intervención policial, Manases Soncco y Dani Puma fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron en calidad de detenidos. Ambos son investigados por el presunto delito de lesiones culposas, de acuerdo con los reportes de RPP Noticias y Agencia Andina.

El Ministerio Público tomó conocimiento del accidente y dispuso las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión. La Fiscalía Provincial Penal de Quispicanchi quedó a cargo de las investigaciones sobre las eventuales responsabilidades.

Por ahora, las causas exactas del choque permanecen bajo investigación. Las diligencias deberán establecer cómo se produjo el impacto entre el furgón y la miniván que trasladaba a los turistas hacia la Montaña de Siete Colores.

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