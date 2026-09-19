Perú

Liceo Naval: Docente denuncia que estudiantes usan cargos de sus padres en la Marina para presionar a profesores

Desde las aulas del Almirante Guise se afirma que algunos alumnos recurrían a sus parentescos con integrantes de la Marina de Guerra, tras recibir llamados de atención. También denunció hostigamiento laboral luego de presentar quejas internas

Liceo Naval Almirante Guise
Liceo Naval Almirante Guise
Guardar

Un docente del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, denunció que algunos estudiantes apelaban a los altos cargos de sus padres dentro de la Marina de Guerra del Perú (MGP) para presionar a profesores cuando recibían llamados de atención. El maestro, quien trabaja desde hace más de diez años en la institución, habló bajo reserva de identidad por temor a represalias.

Según relató en una entrevista televisiva para Latina Noticias, el ambiente laboral dentro del plantel se volvió complejo para trabajadores que cuestionaban decisiones internas o presentaban denuncias.

PUBLICIDAD

“Se siente un ambiente hostil. Hay a veces algunos tratos inadecuados, a veces autoritarismo, tratos humillantes, tratos discriminatorios. Y me ha ocurrido”, declaró.

El profesor señaló que los casos no se reducían a conflictos entre estudiantes y docentes. Afirmó que, tras una llamada de atención, algunos alumnos informaban a sus padres y estos intervenían ante la institución.

“Se le llamaba la atención y utilizaban o llamaban o se comunicaban con los papás y había una comunicación directa sobre esto. Y llamaban al docente para que rinda cuentas y normalmente se le culpaba o se le sancionaba”, sostuvo.

Consultado sobre el tipo de medidas que enfrentaban los profesores en esas circunstancias, indicó que las sanciones no siempre implicaban el despido. “Amonestado, mayormente”, respondió al referirse a las consecuencias que podían recibir los trabajadores.

PUBLICIDAD

La profesora denuncia una grave situación de bullying y hostigamiento en un colegio de San Borja. - Canal N

Docente afirma que fue separado de sus funciones tras presentar una denuncia

El testimonio también incluyó una denuncia sobre presunto maltrato laboral. El profesor afirmó que, luego de presentar una queja vinculada a asuntos de la institución, fue retirado de sus funciones habituales y enviado a realizar labores administrativas ajenas a su especialidad.

De acuerdo con la información expuesta en el informe, el docente recibió un diagnóstico de ansiedad severa durante ese periodo.

“La ansiedad que me diagnosticaron hizo que mi condición de salud se agravara un poco. Entonces, perdí algunos kilos de peso, me sentía desmotivado, sentía un poco de temor, de incertidumbre, de preocupación”, manifestó.

El maestro explicó que la situación afectó además su entorno familiar y económico. “Soy padre de familia, mi familia depende de mí y el sueldo que les he comentado no alcanzaba”, afirmó.

La denuncia aparece en medio de cuestionamientos al Liceo Naval Almirante Guise por hechos vinculados con estudiantes. El informe recordó un video difundido en redes sociales, donde un alumno amenaza a un profesor por sus calificaciones. Sobre ese episodio, el docente sostuvo que la comunidad educativa conoció el caso, aunque cuestionó la respuesta posterior.

“El caso se hizo muy conocido. Lamentablemente, no se dieron las sanciones. Todos nos intimidamos, inclusive mi persona, porque también en algún momento fui parte de esa promoción”, declaró.

Las afirmaciones corresponden al testimonio de un trabajador del plantel y deberán ser evaluadas por las autoridades educativas y administrativas competentes. La institución no brindó una versión en el material difundido sobre las acusaciones de hostigamiento, presiones a docentes o falta de sanciones ante conductas atribuidas a estudiantes.

Temas Relacionados

Liceo Naval Almirante GuiseMarina de GuerraMGPAgresión sexualperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima cayó 1-3 ante Fluminense por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026: resumen del partido

Tras quedarse con el primer set, las ‘íntimas’ no pudieron mantener el ritmo y terminaron cayendo ante el elenco brasileño con parciales de 25-19, 16-25, 22-25 y 15-25

Alianza Lima cayó 1-3 ante Fluminense por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026: resumen del partido

Sporting Cristal 2-0 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo de Roberto Mosquera recibe a los ‘albos’ con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el título. Sigue las incidencias del vibrante choque

Sporting Cristal 2-0 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol madrugador de Rafael Lutiger en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El defensor ganó en el juego aéreo y anotó el 1-0 en el estadio Alberto Gallardo, con lo que adelantó a su equipo en los primeros minutos

Gol madrugador de Rafael Lutiger en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Accidente en Cusco deja 16 turistas heridos cuando viajaban hacia la Montaña de Siete Colores en una miniván turística

Los afectados, entre ellos visitantes de cinco países, fueron trasladados a una clínica, mientras los conductores quedaron detenidos

Accidente en Cusco deja 16 turistas heridos cuando viajaban hacia la Montaña de Siete Colores en una miniván turística

Perú 2-1 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026

La dupla ’guaraní’ se impuso al binomio peruano y logró su primer punto de la serie. Bueno y Vallejo disputarán el duelo más atractiva de la llave

Perú 2-1 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MIMP rechaza que Milagros Leiva haya revelado nombre de víctima de agresión sexual en Liceo Naval: ¿Qué sanciones podría recibir?

MIMP rechaza que Milagros Leiva haya revelado nombre de víctima de agresión sexual en Liceo Naval: ¿Qué sanciones podría recibir?

Luis Galarreta asumirá la Presidencia de Perú durante el viaje de Keiko Fujimori a EE. UU.

¿Podría recibir una condena de prisión quien revele la identidad de una víctima de violación sexual?

Lista de candidatos a la alcaldía del Callao en las Elecciones municipales 2026: conoce quiénes son y los partidos por los cuales postulan

Candidatos a la alcaldía de Puente Piedra en las Elecciones municipales 2026: Lista completa y partidos por el que postulan

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart responde a Sergio Baigorria tras llamarlo ‘vividor’: “Siento una bronca contenida”

Mario Hart responde a Sergio Baigorria tras llamarlo ‘vividor’: “Siento una bronca contenida”

Edwin Sierra regresa a la TV con ‘El Show de Edwin’: habla de Naldy Saldaña, ‘La Bella Luz’ y la relación con su hija

Sheyla Rojas oficializa su romance con Joaquín Ramírez con romántico mensaje: “Felicidades amor por tanto esfuerzo”

Christopher Gianotti se pronuncia por caso del Liceo Naval y revela experiencia de bullying con sus hijas: “Tuve que cambiarlas de colegio”

Yiddá Eslava es captada en besos y abrazos con empresario en Miraflores: ¿quién es el nuevo galán de la actriz?

DEPORTES

Gol madrugador de Rafael Lutiger en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Gol madrugador de Rafael Lutiger en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal 2-0 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima cayó 1-3 ante Fluminense por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026: resumen del partido

Perú 2-1 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026

Alianza Lima finalizó su participación en la Brasil Cup: conoce sus 2 próximos eventos previo al debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/27