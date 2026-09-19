Liceo Naval: Docente denuncia que estudiantes usan cargos de sus padres en la Marina para presionar a profesores

Liceo Naval Almirante Guise

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Un docente del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, denunció que algunos estudiantes apelaban a los altos cargos de sus padres dentro de la Marina de Guerra del Perú (MGP) para presionar a profesores cuando recibían llamados de atención. El maestro, quien trabaja desde hace más de diez años en la institución, habló bajo reserva de identidad por temor a represalias.

Según relató en una entrevista televisiva para Latina Noticias, el ambiente laboral dentro del plantel se volvió complejo para trabajadores que cuestionaban decisiones internas o presentaban denuncias.

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“Se siente un ambiente hostil. Hay a veces algunos tratos inadecuados, a veces autoritarismo, tratos humillantes, tratos discriminatorios. Y me ha ocurrido”, declaró.

El profesor señaló que los casos no se reducían a conflictos entre estudiantes y docentes. Afirmó que, tras una llamada de atención, algunos alumnos informaban a sus padres y estos intervenían ante la institución.

“Se le llamaba la atención y utilizaban o llamaban o se comunicaban con los papás y había una comunicación directa sobre esto. Y llamaban al docente para que rinda cuentas y normalmente se le culpaba o se le sancionaba”, sostuvo.

Consultado sobre el tipo de medidas que enfrentaban los profesores en esas circunstancias, indicó que las sanciones no siempre implicaban el despido. “Amonestado, mayormente”, respondió al referirse a las consecuencias que podían recibir los trabajadores.

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La profesora denuncia una grave situación de bullying y hostigamiento en un colegio de San Borja. - Canal N

Docente afirma que fue separado de sus funciones tras presentar una denuncia

El testimonio también incluyó una denuncia sobre presunto maltrato laboral. El profesor afirmó que, luego de presentar una queja vinculada a asuntos de la institución, fue retirado de sus funciones habituales y enviado a realizar labores administrativas ajenas a su especialidad.

De acuerdo con la información expuesta en el informe, el docente recibió un diagnóstico de ansiedad severa durante ese periodo.

“La ansiedad que me diagnosticaron hizo que mi condición de salud se agravara un poco. Entonces, perdí algunos kilos de peso, me sentía desmotivado, sentía un poco de temor, de incertidumbre, de preocupación”, manifestó.

El maestro explicó que la situación afectó además su entorno familiar y económico. “Soy padre de familia, mi familia depende de mí y el sueldo que les he comentado no alcanzaba”, afirmó.

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La denuncia aparece en medio de cuestionamientos al Liceo Naval Almirante Guise por hechos vinculados con estudiantes. El informe recordó un video difundido en redes sociales, donde un alumno amenaza a un profesor por sus calificaciones. Sobre ese episodio, el docente sostuvo que la comunidad educativa conoció el caso, aunque cuestionó la respuesta posterior.

“El caso se hizo muy conocido. Lamentablemente, no se dieron las sanciones. Todos nos intimidamos, inclusive mi persona, porque también en algún momento fui parte de esa promoción”, declaró.

Las afirmaciones corresponden al testimonio de un trabajador del plantel y deberán ser evaluadas por las autoridades educativas y administrativas competentes. La institución no brindó una versión en el material difundido sobre las acusaciones de hostigamiento, presiones a docentes o falta de sanciones ante conductas atribuidas a estudiantes.

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