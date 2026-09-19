Perú

Mamá de Hugo García pone fin a rumores de enemistad con Isabella Ladera: “Gracias por tanto amor”

Fabiola Silva compartió una foto junto a Isabella Ladera y su nieto Koa luego de los rumores sobre una supuesta mala relación con la influencer venezolana.

Mamá de Hugo García pone fin a rumores de enemistad con Isabella Ladera.
Mamá de Hugo García pone fin a rumores de enemistad con Isabella Ladera.
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Fabiola Silva, madre de Hugo García, compartió una fotografía junto a Isabella Ladera y su nieto Koa para responder a las especulaciones sobre una presunta mala relación con la modelo venezolana.

La imagen fue difundida luego de que sus “me gusta” en comentarios contra Ladera generaran cuestionamientos en redes sociales.

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La señora Fabiola Silva viajó a Miami para conocer a Koa y aprovechó una reunión familiar para publicar una instantánea en la que aparece junto a su hijo, Hugo García, Isabella Ladera y el bebé.

“Los amo, gracias por tanto amor”, escribió en su cuenta de Instagram y poniendole punto final a las supuestas rivalidades entre ella y la influencer venezolana.

La publicación fue interpretada por seguidores como una forma de desmentir las versiones de un supuesto distanciamiento entre suegra y nuera. Hasta el momento, Hugo García no se ha pronunciado directamente sobre los “likes” de su madre, pero la imagen mostró a la familia compartiendo un momento cercano.

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La madre de Hugo García respondió a las especulaciones sobre Isabella Ladera con una foto familiar en Miami. “Los amo, gracias por tanto amor”, escribió en Instagram.
La madre de Hugo García respondió a las especulaciones sobre Isabella Ladera con una foto familiar en Miami. “Los amo, gracias por tanto amor”, escribió en Instagram.

Los “likes” que desataron rumores sobre Isabella Ladera

La controversia comenzó luego de que el programa ‘Amor y Fuego’ difundiera interacciones atribuidas a Fabiola Silva en una publicación de Hugo García. La madre del exchico reality habría dado “like” a mensajes de usuarios que cuestionaban a Isabella Ladera.

Uno de los comentarios decía: “Ella lo carga mejor que su propia mamá”, en referencia a la fotografía donde Fabiola Silva sostenía en brazos a Koa. Otro usuario escribió: “¿Y la nuera? Enseñando las chichis”. Ambas reacciones llamaron la atención porque provenían de la madre de Hugo García.

Las interacciones generaron especulaciones sobre el vínculo entre Fabiola Silva e Isabella Ladera, especialmente porque ocurrieron pocos días después de que la madre del influencer viajara a Miami para conocer al bebé de la pareja.

Sin embargo, la publicación posterior de Silva mostró una escena distinta a la que planteaban los comentarios. En la imagen, la señora aparece junto a Hugo García, Isabella Ladera y Koa durante un encuentro familiar. El mensaje también fue recibido como una muestra pública de afecto hacia ambos.

“Los amo, gracias por tanto amor”, escribió Fabiola Silva al compartir la fotografía. La frase fue suficiente para que varios seguidores destacaran que la madre del modelo buscaba dejar atrás las especulaciones sobre una mala relación con la influencer.

Composición de dos fotos: en una, Hugo García abraza a su madre al aire libre; en la otra, Fabiola Silva carga a un bebé en el interior
Fabiola Silva viajó a Miami para conocer a su nieto Koa, hijo de Hugo García e Isabella Ladera.

Isabella Ladera respondió a quienes cuestionan su vida personal

Isabella Ladera no se ha referido directamente a los “likes” que habría dado Fabiola Silva a los comentarios en su contra. No obstante, sí respondió a algunos usuarios que le preguntaron por qué se difunden tantas versiones sobre su vida privada.

La modelo venezolana compartió una reflexión en la que señaló que procura no prestar atención a los comentarios negativos. “Yo, desde que leí el libro El arte de que todo te importe un carajo, soy otra. Hasta lo malo tiene lo bueno; con eso me quedo”, respondió.

La frase de Ladera apareció mientras los usuarios comentaban las versiones sobre la relación que mantiene con Hugo García y el supuesto vínculo con su suegra. La influencer no mencionó directamente a Fabiola Silva ni a las publicaciones que generaron la controversia.

La relación entre Hugo García e Isabella Ladera se encuentra bajo atención en redes sociales desde que ambos comenzaron a compartir momentos de su vida en familia. La llegada de Koa incrementó el interés de sus seguidores, que siguen de cerca cada publicación de la pareja.

La presencia de Fabiola Silva en Miami también generó comentarios porque su hijo reveló que su madre viajaría para conocer al bebé. Precisamente, Hugo García explicó que una de sus publicaciones del 12 de septiembre se relacionaba con esa visita.

Montaje de dos fotos. Izquierda: Hugo García sonríe con camiseta sin mangas beige. Derecha: Hugo García e Isabella Ladera sonríen en selfie, con mar y cielo azul de fondo
Hugo García e Isabella Ladera posan juntos en una imagen de playa y en un retrato individual, celebrando la feliz noticia de que esperan a su primer hijo. (Hugo García)

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