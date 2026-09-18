Keiko Fujimori cae en encuesta Datum: diputado de Fuerza Popular considera las cifras “un llamado de atención”

El diputado de Fuerza Popular, Arturo Alegría, brinda declaraciones a los medios de comunicación desde la sede del Congreso de la República. En la transmisión informativa en vivo de N Noticias, el parlamentario responde preguntas sobre la coyuntura política y aborda la caída en los niveles de aprobación de Keiko Fujimori en las recientes encuestas. Fuente: Canal N

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El oficialismo reaccionó a la caída de la aprobación de Keiko Fujimori registrada en la última encuesta de Datum Internacional. Arturo Alegría, diputado de Fuerza Popular, consideró que el descenso de 18 puntos representa “un llamado de atención” y sostuvo que el Gobierno debe mantener una mayor cercanía comunicacional con la ciudadanía.

El sondeo muestra que el respaldo a la presidenta pasó de 60 % en agosto a 42 % en septiembre, mientras que su desaprobación aumentó de 24 % a 44 %. De esta manera, por primera vez en esta medición, el rechazo a la gestión presidencial supera al nivel de aprobación.

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Las cifras también fueron comentadas por el ministro de Salud, Luis Dyer, quien fue consultado por Canal N a su salida del Congreso. El integrante del gabinete señaló que los resultados son “la foto Kodak del momento” y, ante la pregunta sobre si le preocupaba la caída, respondió que lo importante era continuar avanzando con el trabajo del Gobierno.

Diputado Alegría considera que las cifras requieren “atención”

Alegría sostuvo que el resultado de Datum debe ser tomado en cuenta por el oficialismo y vinculó la caída de aprobación con la necesidad de fortalecer la comunicación con la población. “Evidentemente es un llamado, creo que de atención”, declaró a Canal N al ser consultado por el descenso de 18 puntos.

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El diputado consideró que uno de los elementos que genera malestar ciudadano es la discusión entre el Ejecutivo y el Congreso. En ese sentido, mencionó el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno y cuestionó que su debate haya sido derivado a doce comisiones y acumule sucesivas postergaciones.

“Creo que lo que quiere la ciudadanía es que hagamos todos los esfuerzos mayores para construir un consenso”, sostuvo Alegría. Su planteamiento apunta a que ambas instancias del Estado reduzcan las diferencias que retrasan la discusión de las medidas solicitadas por el Gobierno.

El legislador también reconoció una posible autocrítica dentro de Fuerza Popular. Señaló que la bancada podría enfocarse en “tender los puentes” y acercarse a partidos políticos que mantienen posiciones distintas, con el objetivo de construir consensos que permitan avanzar con las facultades solicitadas.

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Ministro de Salud califica los resultados como una “fotografía” del momento

El ministro de Salud, Luis Dyer, fue consultado por Canal N sobre la caída de la aprobación de Keiko Fujimori mientras se retiraba del Congreso, donde participó en una sesión de la Comisión de Salud.

El ministro de Salud, Luis Dyer, ofrece declaraciones a reporteros de diversos medios de comunicación en las instalaciones del Congreso de la República. Durante la rueda de prensa, el funcionario responde a preguntas sobre la coyuntura política y encuestas de opinión. Fuente: Canal N

“Bueno, al final son cifras, son la foto Kodak del momento”, respondió el ministro al ser preguntado por las cifras de Datum. Ante la consulta de si el resultado le preocupaba, Dyer respondió que lo importante era continuar avanzando con el trabajo del Gobierno.

El titular de Salud también se refirió a la labor desarrollada durante su presentación ante la comisión. Indicó que expuso las propuestas de su sector para el corto, mediano y largo plazo y que recibió preguntas de los senadores que deberán ser atendidas dentro de los plazos establecidos.

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La encuesta de Datum Internacional fue realizada entre el 11 y el 15 de septiembre a 1.204 personas mediante entrevistas presenciales en sus hogares. El estudio considera a hombres y mujeres de 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos y registra un margen de error de ±2,8 puntos porcentuales.