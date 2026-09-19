Corte de agua para este 21 de septiembre por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Las autoridades aconsejaron a los residentes de Lima mantenerse informados y aplicar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas - Créditos: Magnific.

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Sedapal anunció una interrupción temporal del servicio de agua potable para este 21 de septiembre en distintos sectores de Ate, San Juan de Lurigancho y Pueblo Libre. La medida alcanzará a viviendas y establecimientos comerciales de las zonas comprendidas en el aviso y se ejecutará mientras se desarrollan trabajos programados en la infraestructura de distribución.

De acuerdo con la empresa, las labores forman parte de las acciones de mantenimiento preventivo que buscan conservar las condiciones de la red y contribuir al adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento. La suspensión se efectuará durante varias horas y tendrá horarios específicos según cada sector involucrado.

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Ante esta restricción, la institución recomendó a los vecinos y comerciantes de las áreas comprendidas adoptar las previsiones necesarias antes del inicio de los trabajos. Entre las principales medidas figura el almacenamiento anticipado de agua para cubrir las actividades básicas mientras permanezca suspendido el suministro.

Los trabajos corresponden a labores programadas de mantenimiento preventivo en la infraestructura de distribución - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

Asoc. Los Triunfadores

Asoc. Paraíso de Amauta

A. H. Amauta zona B

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

Asoc. Las Praderas de Santa María

A. H. Lomas de Santa María

Agru. Los Portales de Santa María

Agru. Nueva Alianza de Santa María

A. H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza

Agru. Las Vegas de Santa María

Agru. El Ayllu de Santa Rosa

AF Santa Rosa

A. H. CMC Ampl. Santa María Parcela I

A. H. 1ro de Agosto

A. H. 1ro de Agosto Ampliac

Agru. Nuevo Milenio

A.H. Prolg Santa María Parcela II Sector Ampl.

AF San Juan Bautista de Santa María

A. H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza

A. H. Parcela II Santa María

A. H. Santa María Ampl. Parcela 5 Sector G3A

Hora: 8 a. m. - 9 p. m.

Pueblo Libre

Cercado

Urb. Cercado

Urb. Sanidad PNP

Urb. Oyague

Cuadrante: av. Sucre, calle Rosa Toledo, av. San Martin, av. Dulanto, jirón Carlos de los Heros, calle Nicolás Alcázar, av. Brasil, av. La Marina y todas las calles interiores a este cuadrante.

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Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Sedapal puso a disposición de los usuarios el Aquafono, a través del número (01) 317-8000, para resolver consultas y recibir reportes sobre inconvenientes vinculados con la interrupción del servicio de agua potable.

La empresa indicó que comunicará las novedades sobre la reposición del suministro y recomendó consultar sus canales oficiales para acceder a información verificada.

Sedapal suspenderá el servicio de agua potable este 21 de septiembre en sectores de Ate, San Juan de Lurigancho y Pueblo Libre - Créditos: Andina.

Consejos para ahorrar el agua en casa

Cierra el caño mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas las manos. Este pequeño hábito permite reducir el consumo diario de agua.

Toma duchas cortas y evita dejar correr el agua mientras esperas que alcance la temperatura adecuada.

Revisa periódicamente caños, tuberías y el tanque del inodoro para detectar posibles fugas. Una filtración puede desperdiciar varios litros al día.

Utiliza la lavadora con cargas completas y selecciona programas que requieran menos agua cuando sea posible.

Reutiliza el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas o limpiar determinadas áreas de la vivienda.

Al lavar los platos, evita mantener el caño abierto durante todo el proceso y emplea solo el agua necesaria.