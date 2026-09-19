Profesor del Liceo Naval Almirante Guise denuncia represalias tras reportar casos de acoso: “Me han buscado aburrir”

El docente afirmó que fue retirado de las aulas y trasladado a labores administrativas, además de asumir una mayor carga horaria y funciones distintas a su formación (Créditos: Latina)

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El caso que involucra a estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise continúa revelando nuevas situaciones relacionadas con el funcionamiento de la institución. Mientras seis adolescentes permanecerán internados de manera preventiva durante cuatro meses en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, por la investigación de la presunta violación sexual de un compañero de 16 años, también comenzaron a conocerse denuncias sobre hechos que habrían ocurrido dentro del colegio.

En medio de este escenario, un profesor del cetro educativo, quien prefirió mantener su identidad en reserva, contó a Latina Noticias que habría sufrido presuntas represalias luego de presentar una denuncia dentro de la escuela. Según su testimonio, fue retirado de las aulas y trasladado a funciones administrativas. Además, aseguró que posteriormente se le incrementaron las horas laborales y se le asignaron tareas distintas de aquellas para las que fue formado.

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El profesor sostuvo que el temor a denunciar no sería un hecho aislado entre los trabajadores. Explicó que, en determinadas ocasiones, cuando un estudiante recibía un llamado de atención, sus padres intervenían directamente y el docente terminaba siendo amonestado. “Cuando alguien hablaba, todo se trataba de cubrir internamente”, afirmó durante la entrevista.

El docente afirmó que fue retirado de las aulas y trasladado a labores administrativas, además de asumir una mayor carga horaria y funciones distintas a su formación - Créditos: Andina/Braian Reyna.

Al referirse a su propia experiencia, manifestó que considera que las modificaciones en sus funciones fueron una represalia por la denuncia que presentó. También aseguró haber enfrentado un ambiente que describió como hostil, con presuntos tratos inadecuados, autoritarismo, humillaciones y discriminación. Según indicó, estas situaciones fueron comunicadas a la dirección del colegio.

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El maestro también recordó un episodio en el que un alumno habría amenazado de muerte a un profesor, situación que quedó registrada en un video difundido en redes sociales. Señaló que el caso fue conocido por integrantes de la institución y que, desde su perspectiva, la falta de sanciones generó preocupación entre los docentes. “Todos nos intimidamos”, manifestó al explicar el temor que habría surgido entre el personal.

El docente también relató el caso de un estudiante que habría amenazado de muerte a un profesor y señaló que la falta de sanciones generó preocupación entre sus colegas - Créditos: Andina.

Reorganización del Liceo Naval

Las declaraciones se producen luego de que el Ministerio de Educación anunciara cambios en la administración del Liceo Naval Almirante Guise. El titular del Minedu, Óscar Becerra Chan, informó que la gobernanza y la gestión pedagógica del plantel estarán a cargo de su cartera hasta diciembre de 2027.

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El funcionario sostuvo que la reorganización busca recuperar el orden y la disciplina dentro de la institución. También señaló que se elaborará una directiva para fortalecer la autoridad de profesores y directores, además de promover una mayor participación de los padres de familia en el proceso educativo.

Respecto de la investigación principal, Chan pidió esperar los resultados de las actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial. El ministro remarcó que debe diferenciarse al grupo de estudiantes involucrados del resto de la comunidad educativa, debido a que el colegio cuenta con aproximadamente 1.500 alumnos.

Así, mientras avanzan las diligencias por la presunta agresión sexual, el caso también ha puesto bajo atención otros testimonios sobre convivencia escolar, disciplina y las condiciones denunciadas por algunos integrantes de la comunidad educativa.

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Canales de ayuda

Centros Emergencia Mujer y Familia: Ofrecen atención gratuita y especializada a quienes atraviesan situaciones de violencia familiar o sexual. Sus servicios comprenden asesoría legal, apoyo psicológico y asistencia social.

Policía Nacional del Perú (PNP): Ante una emergencia o si se requiere una intervención inmediata, las personas pueden comunicarse con la línea 105 para solicitar auxilio.

Línea 100: El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con este servicio gratuito y confidencial, disponible las 24 horas. Brinda orientación, apoyo emocional e información sobre las medidas de protección que pueden gestionarse.