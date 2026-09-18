Perú

La JNJ impone una segunda destitución a Delia Espinoza

Con el voto a favor de 3 consejeros, el Pleno de la Junta sanciona nuevamente a la exfiscal de la Nación. Ahora por supuestas irregularidades en la tramitación de la carpeta fiscal contra Alejandro Soto, a quien denunció por una fábrica de trolls

Delia Espinoza postula al Colegio de Abogados de Lima. Foto: Infobae
Delia Espinoza es la actual decana del Colegio de Abogados de Lima. Foto: Infobae
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó, por mayoría, imponer una segunda sanción de destitución a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza por supuestas irregularidades en la investigación preliminar contra el expresidente del Congreso Alejandro Soto.

En este proceso disciplinario se le imputaron dos cargos: una supuesta demora injustificada en la tramitación de la carpeta fiscal y una supuesta reunión extraprocesal con Soto en su despacho congresal.

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La ponencia que propuso la sanción de destitución estuvo a cargo del consejero Rafael Ruiz y recibió los votos a favor de los miembros Germán Serkovic y Gino Ríos.

Los consejeros Jaime de la Puente y Cayo Galindo votaron por imponer la destitución, pero únicamente por el cargo de la supuesta inactividad en la carpeta fiscal. Sobre el segundo cargo, la reunión, votaron por absolverla.

Solo el miembro Víctor Chanduví votó por absolver a Delia Espinoza de los dos cargos al considerar la complejidad del caso contra Alejandro Soto y a la carga procesal de ser la fiscal de la Nación. También consideró que la reunión haya tenido como objetivo establecer una relación extraprocesal.

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Así, la ponencia fue aprobada por mayoría, con 3 votos a favor de la destitución, 2 votos singulares y un voto en discordia por la absolución total de los cargos.

Cuestionada ponencia

Según la ponencia aprobada con 3 votos, quedó acredita la supuesta “dilación injustificada” en el trámite de la carpeta fiscal contra Soto Reyes. Según la ponencia, entre la providencia del 4 de febrero de 2025 y la disposición del 18 de septiembre de ese mismo año, transcurrió un periodo de siete meses sin ninguna actuación fiscal sustantiva de impulso.

La ponencia rechazó el argumento de Delia Espinoza sobre la sobrecarga procesal, que, dijo la exfiscal, alcanzaba las 500 carpetas contra aforados durante su gestión. El miembro de la JNJ afirma que la alta carga procesal no justificaba el tiempo.

Presidente del Congreso se pronunció luego de la aprobación de la denominada ley de amnistía. Foto: Congreso
Alejandro Soto, expresidente del Congreso. Foto: Congreso

Espinoza también alegó que Alejandro Soto nunca pidió al Poder Judicial que haga un control de plazo. Pero Rafael Ruiz también desestimó este argumento.

El segundo cargo se refiere a un encuentro que Espinoza sostuvo el 2 de septiembre de 2025 con Soto Reyes en el despacho parlamentario de este último. La defensa sostuvo que se trató de una reunión de carácter institucional, donde expuso la crisis presupuestal del Ministerio Público y que se realizó con una comitiva técnica y representantes sindicales. Y es que en ese momento Soto era presidente de la Comisión de Presupuesto.

Sin embargo, el consejero Rafael Ruíz da por acreditada la supuesta relación extraprocesal porque tres extrabajadoras declararon que supuestamente Espinoza aludió a la existencia de la carpeta fiscal durante el encuentro. No se hizo referencia a la declaración de algún otro miembro que también estuvo presente en la reunión, como los representantes sindicales o funcionarios del Ministerio Público. Solo otorga valor a las declaraciones de extrabajadoras de Alejandro Soto.

Delia Espinoza presentó la grabación de la reunión. No obstante, Ruiz Hidalgo también lo usa en contra de la propia exfiscal de la Nación. Afirma que porque este material presentaría un supuesto corte en el tramo final se estaría frente a un “indicio de ocultamiento material”.

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