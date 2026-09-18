Yudy Balcázar sobre la salida de Fernanda Tomé de San Martín: “Cumplimos un ciclo y tenemos que seguir para adelante”

En una entrevista con Movistar Deportes, la directiva de la Universidad San Martín agradece el aporte de la atacante y sostiene que la decisión apunta a abrir una nueva etapa rumbo a la Liga Peruana 2026/2027 (Movistar Deportes)

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La salida de Fernanda Tomé de la Universidad San Martín sigue generando repercusión en el ambiente del vóley peruano. La punta brasileña, una de las figuras más reconocidas del equipo en los últimos tres años, no renovó su vínculo con la institución para la temporada 2026/2027.

Ante las versiones cruzadas y las declaraciones públicas de la propia jugadora, quien aseguró que nunca recibió una propuesta formal de continuidad, la Gerenta Deportiva del club, Yudy Balcázar, salió a dar la cara y explicó los motivos que llevaron a tomar esa decisión. Lo hizo en una entrevista con Movistar Deportes, donde no esquivó la pregunta directa y respondió con claridad.

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El ciclo cumplido y la despedida

Yudy Balcázar explicó que Fernanda Tomé cerró su etapa en San Martín tras tres temporadas y destacó su aporte al equipo. La dirigente señaló que ambas partes deben seguir adelante, mientras la brasileña afirmó que no recibió una oferta de renovación. (Movistar Deportes)

Cuando el periodista le consultó de manera frontal si Tomé había agotado su etapa en el club y esa fue la razón de su partida, Balcázar no dudó. “Sí, sí. Fernanda Tomé ha sido una jugadora importante en nuestro equipo. Ha estado tres temporadas con nosotros, la cual le agradecemos mucho, y siempre le hemos hecho una despedida muy bonita”, afirmó la dirigente. Y agregó, con una frase que resumió su postura: “Como todos, ¿no? Cumplimos un ciclo en cada lugar y tenemos que seguir para adelante”.

La declaración de Balcázar contrasta con el relato que la propia Tomé difundió a través de sus redes sociales al momento de anunciar su partida. La atacante sostuvo que en ningún momento fue contactada por la dirigencia para negociar una renovación, y que su representante tampoco recibió comunicación alguna del club. “Lamentablemente, mi regreso no será posible porque no recibí ninguna propuesta por parte de la directiva del proyecto para permanecer en el equipo. En ningún momento mi representante ni yo fuimos contactados para conversar sobre una renovación”, escribió la brasileña en un mensaje dirigido a la afición.

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Más allá de las versiones en pugna, lo concreto es que la relación entre ambas partes llegó a su fin. Durante sus tres años en Santa Anita, Tomé se consolidó como una referente del ataque ‘santo’ y formó parte de un equipo que obtuvo dos subcampeonatos —en las temporadas 2023/24 y 2025/26— y un tercer puesto en la campaña 2024/25. Su rendimiento individual también fue reconocido: en cada una de las tres temporadas que vistió la camiseta de San Martín, la brasileña se alzó con el galardón a la mejor atacante de la Liga Peruana de Vóley.

Nadie reemplaza a nadie, pero todas son necesarias

Tras la salida de Fernanda Tomé, la gerenta deportiva de San Martín sostuvo que ninguna jugadora reemplaza a otra y destacó la importancia del aporte colectivo. También señaló que distintas integrantes podrán brillar en cada partido (USMP)

Uno de los pasajes más llamativos de la entrevista llegó cuando el periodista le preguntó, con cierta picardía, quién ocuparía el lugar que dejaba la jugadora. Balcázar respondió entre risas y con una distinción conceptual que marcó el tono de su gestión: “Yo creo que nadie reemplaza a nadie. Todos somos irremplazables, pero todos somos necesarios”.

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La frase, que al principio pareció una contradicción, en realidad encierra una lógica de construcción colectiva. Para la dirigente, el valor de cada integrante no radica en ser sustituible o no, sino en el aporte que cada una hace al conjunto. No se trata de encontrar una jugadora que replique lo que hacía Tomé, sino de sumar perfiles que enriquezcan el esquema y aporten desde sus propias características.

Esa visión se traduce en la forma en que Balcázar concibe la incorporación de nuevas voleibolistas. “Cada chica que viene, viene a ser parte del equipo. De hecho, algunas brillarán en algún partido, en las otras, en otro no”, señaló, dejando en claro que la apuesta no pasa por una figura dominante, sino por una rotación funcional donde cada jugadora encuentre su momento.

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La apuesta por un equipo, no por individualidades

La gerenta deportiva de San Martín aseguró que ve en la nueva plantilla un equipo capaz de funcionar como unidad. Su desafío para la próxima temporada será integrar las individualidades y sostener un rendimiento colectivo. (USMP)

La parte final de la entrevista fue, quizás, la más reveladora en cuanto a las expectativas de la dirigencia para la nueva temporada. Balcázar mostró entusiasmo al referirse al plantel que está tomando forma y utilizó una palabra que, en su boca, sonó a declaración de intenciones: “Yo creo que este año tengo un equipo, propiamente dicho, equipo”.

El periodista, que aseguró haber revisado los nombres que integrarán el nuevo grupo, coincidió con esa lectura y planteó la posibilidad de que San Martín se convierta en una maquinaria si las piezas logran articularse. “Si esos nombres se complementan como equipo, vas a ser una máquina”, le dijo. La respuesta de Balcázar fue escueta pero contundente: “Así es. Espero que sí”.

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La frase condensa el desafío que enfrenta la institución de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: transformar un conjunto de talentos individuales en un bloque que funcione con cohesión y regularidad. La salida de Tomé cierra un capítulo de tres años marcados por la competitividad y la presencia en el podio. Lo que viene, según Balcázar, es una etapa distinta, con nuevas caras y la misma ambición.