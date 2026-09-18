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Joshua Van vs Alexandre Pantoja 2: día, hora y canal TV del combate en Los Ángeles por la UFC 331

El artista marcial mixto birmano sale en defensa de su título en la categoría del peso mosca frente al brasileño. La pelea coestelar de la noche enfrenta a Arman Tsarukyan y Mauricio Ruffy

Joshua Van vs Alexandre Pantoja 2: día, hora y canal TV del combate en Los Ángeles por la UFC 331.
Joshua Van vs Alexandre Pantoja 2: día, hora y canal TV del combate en Los Ángeles por la UFC 331. Crédito: UFC en español.
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Joshua Van defenderá el título de peso mosca ante Alexandre Pantoja este sábado 19 de septiembre en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, sede de la UFC 331. El combate será una revancha nueve meses después de la primera pelea entre ambos, que terminó a los 26 segundos por una lesión en el brazo del brasileño.

Van, de 24 años, llegará como campeón después de imponerse a Pantoja en diciembre y de defender el cinturón frente al japonés Tatsuro Taira en mayo. El peleador nacido en Myanmar tendrá una nueva oportunidad de consolidarse en una división que el brasileño dominó desde julio de 2023.

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Pantoja busca recuperar el título tras un período de recuperación y preparación para este segundo enfrentamiento. El excampeón brasileño había defendido el cinturón en cuatro ocasiones antes de la derrota ante Van.

“Han sido nueve meses largos”, afirmó. “He estado trabajando mucho. Y en cierto punto, creo que después de dos años como campeón, cinco peleas de título, casi seis peleas de título, en cierto punto es bueno tomar un tiempo libre, disfrutar de mi familia, disfrutar de mí mismo. Pero al mismo tiempo, tengo mucho hambre de conquistar una vez más”.

Los peleadores de artes marciales mixtas Joshua Van y Alexandre Pantoja participan en un careo oficial para el evento de UFC 331. Crédito: X UFC en español.

Van llega a la revancha tras disputar por primera vez cinco asaltos en una pelea de campeonato. El campeón sostuvo que incorporó recursos que todavía no pudo mostrar con regularidad dentro del octágono.

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“He estado trabajando en mi estilo en el piso y ustedes lo verán”, dijo Van. “Lo intenté en la pelea contra Taira, pero no lo logré del todo. Pero esta vez verán un nivel diferente de Joshua Van”.

La pelea coestelar reunirá a Arman Tsarukyan y Mauricio Ruffy en peso ligero, a cinco asaltos. Tsarukyan, segundo clasificado de la categoría, intentará sostener sus aspiraciones de disputar el cinturón. Ruffy buscará una victoria que lo acerque a los puestos principales de la división.

Así llegan Joshua Van y Alexandre Pantoja a la pelea estelar de la UFC 331.
Así llegan Joshua Van y Alexandre Pantoja a la pelea estelar de la UFC 331. Crédito: UFC en español.

Día y hora del Joshua Van vs Alexandre Pantoja

La UFC 331 se realizará el sábado 19 de septiembre, aunque el programa cruzará la medianoche en algunos países. Las preliminares tempranas comenzarán a las 16:30 en Perú; las preliminares, a las 18:00, y la cartelera principal, a las 20:00. El combate entre Van y Pantoja está previsto de forma aproximada para las 23:30, sujeto a la duración de las peleas anteriores.

En Miami, Venezuela, Bolivia y Guyana, las preliminares tempranas iniciarán a las 17:30, las preliminares a las 19:00 y la estelar a las 21:00. La pelea principal se calcula para las 00:30 del domingo 20 de septiembre.

En Colombia y Ecuador regirá el mismo horario de Perú. En Brasil —hora de Brasilia—, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Surinam y Guayana Francesa, la programación comenzará a las 18:30, las preliminares serán a las 20:00 y la cartelera central arrancará a las 22:00. La estelar se estima para la 01:30 del domingo.

Alexandre Pantoja y Joshua Van en las afueras del Crypto.com Arena, escenario de la UFC 331.
Alexandre Pantoja y Joshua Van en las afueras del Crypto.com Arena, escenario de la UFC 331. Crédito: X UFC en español.

Dónde ver la pelea entre Joshua Van y Alexandre Pantoja

La cartelera se podrá seguir por Paramount+, plataforma que emitirá los combates sin un pago adicional por evento para sus suscriptores. Las preliminares tempranas también estarán disponibles en UFC Fight Pass.

En Perú, Paramount+ ofrece dos alternativas mensuales. El plan Esencial, que incluye anuncios, cuesta S/ 18.90. El plan Premium, sin anuncios, con contenido en 4K en títulos compatibles y opción de descargas, tiene un valor de S/ 31.90 al mes.

Cartelera completa de la UFC 331

Cartelera principal

  • Joshua Van vs. Alexandre Pantoja, por el título de peso mosca
  • Arman Tsarukyan vs. Mauricio Ruffy, peso ligero
  • Patricio Pitbull vs. Doo Ho Choi, peso pluma
  • Gable Steveson vs. Sean Sharaf, peso pesado
  • Alonzo Menifield vs. Iwo Baraniewski, peso semipesado

Preliminares

  • Marlon Vera vs. Charles Jourdain, peso gallo
  • Tai Tuivasa vs. Robelis Despaigne, peso pesado
  • Michael Aswell Jr. vs. Joo Sang Yoo, peso pluma
  • Ryan Gandra vs. Ozzy Diaz, peso mediano

Preliminares tempranas

  • Edmen Shahbazyan vs. Brunno Ferreira, peso mediano
  • Casey O’Neill vs. Eduarda Moura, peso mosca femenino
  • Giga Chikadze vs. Joanderson Brito, peso pluma

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