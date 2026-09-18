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Milett Figueroa publica reflexión en medio de especulaciones sobre fin de su relación sentimental con Marcelo Tinelli

La modelo peruana compartió una reflexión sobre la integridad luego de que una periodista argentina afirmara que Tinelli habría terminado la relación.

Milett Figueroa comparte doloroso mensaje luego de que Marcelo Tinelli le habría terminado por supuesta infidelidad
Milett Figueroa comparte doloroso mensaje luego de que Marcelo Tinelli le habría terminado por supuesta infidelidad
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Milett Figueroa compartió una reflexión sobre la integridad luego de que una periodista argentina afirmara que Marcelo Tinelli habría puesto fin a su relación. La versión, difundida en el programa Puro Show, incluyó una acusación no respaldada con pruebas sobre una supuesta infidelidad de la modelo peruana.

La publicación de Milett Figueroa no menciona directamente a Tinelli ni responde de forma explícita a las afirmaciones realizadas en televisión. Sin embargo, el mensaje llamó la atención por haberse difundido después de que la panelista Angie Balbiani hablara de un presunto distanciamiento entre la pareja.

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Hasta el momento, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa no emitieron declaraciones públicas para confirmar o desmentir una separación. Las razones que circularon en el programa argentino corresponden a versiones de los panelistas y no a testimonios directos de los protagonistas.

La información se conoció semanas después de que la pareja volviera a mostrarse cercana tras el viaje de Tinelli a Perú. Ese acercamiento había sido interpretado como una reconciliación, luego de meses marcados por especulaciones sobre una crisis en la relación.

En medio de ese escenario, Milett Figueroa publicó una reflexión sobre las opiniones ajenas y la tranquilidad de actuar de acuerdo con los propios valores.

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“No puedes controlar ni dictar las opiniones ni las actitudes de los demás. Lo único que puedes hacer es vivir mejor tu vida, ser una buena persona y vivir y hablar con integridad. Entonces sabes que puedes irte a dormir, acostarte por la noche sabiendo que diste lo mejor de ti. Eso es todo, no puedes complacer a otros. Siempre habrá personas a las que no les guste tu cabello, no le guste tu rostro, el sonido de tu voz, no crean las cosas que dices”.

Milett Figueroa y el mensaje reflexivo luego de rumores del fin de su romance con empresario argentino. IG
Milett Figueroa y el mensaje reflexivo luego de rumores del fin de su romance con empresario argentino. IG

La versión sobre una presunta ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

La periodista Angie Balbiani dio a conocer la versión durante una emisión de Puro Show, en un contexto en el que se promocionaba la nueva temporada de Los Tinelli. El reality contará con la participación de Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa.

Según Balbiani, Marcelo Tinelli habría decidido terminar la relación hace pocos días. La panelista sostuvo que existiría una situación compleja en el entorno del conductor argentino que involucraría a sus hijas y a la modelo peruana.

“Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa, ahora, hace un par de días. Parece que hay un quilombo muy grande, Marcelo está asustado porque tiene problemas entre las hijas y Milett”, afirmó la periodista.

Balbiani no brindó detalles sobre los hechos a los que hizo referencia ni identificó a las hijas de Tinelli que estarían involucradas en los supuestos problemas familiares. El conductor es padre de Micaela, Candelaria, Juanita, Francisco y Lorenzo, fruto de distintas relaciones.

La panelista también sostuvo que Tinelli habría tomado esta decisión porque ya no se encontraría enamorado. “Él asume que no está más enamorado”, expresó durante el debate televisivo, sin citar una declaración directa del conductor.

Panelistas argentinos afirmaron que el conductor habría terminado el vínculo con la modelo peruana, aunque ninguno de los dos se pronunció públicamente. Ric Latorre/ TikTok

La acusación contra Milett Figueroa que no fue respaldada con pruebas

Durante el programa, Angie Balbiani lanzó una versión sobre la vida sentimental de Milett Figueroa mientras mantuvo su relación con Marcelo Tinelli. La periodista afirmó que el conductor argentino habría recibido información sobre una supuesta infidelidad de la peruana.

“Él asume que no está más enamorado y que Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres”, dijo Balbiani.

La acusación no fue respaldada con pruebas durante la emisión de Puro Show. Tampoco fue confirmada por Tinelli ni recibió una respuesta pública directa de Figueroa, quien no mencionó las versiones sobre una presunta ruptura en la reflexión que compartió en redes sociales.

El tema generó reacciones entre los integrantes del panel. El periodista Pampito recordó que el espacio también había difundido anteriormente rumores relacionados con la vida personal de Marcelo Tinelli durante su vínculo con la modelo.

“Y Tinelli estaba con otras mujeres, lo contamos acá, cuando estuvo con Chloé Bello y supuestamente estaba con Milett”, comentó.

El panelista también aseguró que había recibido una información sobre el vínculo entre Tinelli y Figueroa, pero decidió no revelarla por considerar que se trataba de un tema delicado.

“A mí me contaron algo parecido, no que Milett esté con otros hombres, pero sí que… porque es delicado… que Tinelli le tiene miedo a Milett”, expresó Pampito.

Sus compañeros le pidieron precisiones, aunque el periodista se negó a desarrollar el contenido de esa versión. Después, intentó delimitar sus declaraciones para evitar que fueran asociadas con un hecho ilegal o una amenaza.

“Le tiene miedo o respeto, si quieren, a Milett. No puedo contar por qué, me lo dijeron pero no lo puedo contar”, manifestó. Asimismo, aclaró que la información no estaría relacionada con una situación ilegal ni con un hecho de gravedad.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habrían terminado nuevamente.
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habrían terminado nuevamente.

Las etapas de la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli comenzó a ganar visibilidad durante la participación de la peruana en Bailando 2023. Desde entonces, la pareja atravesó periodos de exposición televisiva, viajes, publicaciones en redes sociales y reiteradas versiones sobre distanciamientos.

En una etapa anterior, Figueroa deslizó que Tinelli le habría sido infiel, situación que derivó en el final de su romance y en el bloqueo del conductor argentino. Más adelante, ambos retomaron el contacto y volvieron a mostrarse juntos ante el público.

La reciente visita de Tinelli a Perú fue interpretada como una señal de reconciliación. Las muestras de cercanía que compartieron después del viaje alimentaron esa percepción entre sus seguidores.

Por ahora, ninguno de los dos confirmó que el vínculo haya terminado. Tampoco se han pronunciado de manera directa sobre las afirmaciones de Angie Balbiani acerca de los supuestos problemas familiares ni sobre la acusación no respaldada con pruebas contra Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli confirma que volvió con Milett Figueroa: “El amor pudo más". Amor y Fuego.
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