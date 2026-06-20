San Martín dedicó emotivo video de despedida a Fernanda Tomé, pero sus hinchas no perdonan a dirigencia por la salida de ‘Tomezinha’

Durante su estancia en el club, Fernanda Tomé mantuvo a su equipo en el podio las tres temporadas. Crédito: USMP vóley.

La salida de Fernanda Tomé continúa generando emociones encontradas en el entorno de la Universidad San Martín. Mientras la institución decidió rendir un sentido homenaje a una de las jugadoras más queridas de los últimos años, los aficionados siguen cuestionando la decisión de la dirigencia de no renovarle el contrato a la experimentada voleibolista brasileña.

A través de sus redes sociales, el club publicó un emotivo video de despedida para la popular ‘Tomezinha’, quien puso punto final a una etapa de tres temporadas defendiendo la camiseta ‘santa’. Durante ese periodo, la atacante de 36 años se convirtió en una de las principales referentes del equipo, tanto por su rendimiento deportivo como por el vínculo que construyó con la hinchada.

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La pieza audiovisual estuvo protagonizada por una niña, quien fue formando letra por letra el apellido de la jugadora mientras le dedicaba un mensaje cargado de agradecimiento y cariño. El video estuvo acompañado por unas palabras que resumieron el legado que deja la brasileña en la institución.

El video muestra a una niña pequeña interactuando con letras gigantes en un espacio verde. La niña, vestida con un tutú blanco y luego con un disfraz de ángel, manipula las letras para formar la palabra 'TOME'. En paralelo, se observa a una atleta de voleibol con el dorsal número 8 en una cancha, con público de fondo. Las escenas alternan entre la niña al aire libre y la jugadora en un entorno deportivo interior, vinculando visualmente ambos momentos.

“Algunas despedidas no son adiós, sino un gracias para siempre. Fueron tres lindos años defendiendo con pasión y orgullo los colores de la San Martín. Tu paso por el club fue más que vóley. Con tu alegría, tu carisma y esa forma única de vivir cada punto, lograste que el Perú creyera de nuevo en la San Martín y en este deporte”, expresó el club.

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El mensaje continuó destacando el impacto que tuvo Tomé dentro y fuera de la cancha. “Más allá de los partidos y los triunfos, nos dejaste una huella imborrable en cada persona que te vio celebrar, luchar y dejar un corazón en cada partido. Te queremos mucho, ‘Tomezinha’. Siempre estarás en nuestro corazón”, concluyó la institución.

La despedida llega pocos días después de conocerse que la dirigencia decidió no ofrecerle una renovación para la próxima temporada. La propia jugadora había manifestado su deseo de continuar en el club e incluso seguir residiendo en Perú, por lo que la noticia representó un duro golpe para sus planes personales y deportivos.

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San Martín se despidió de Fernanda Tomé. Crédito: Instagram vóley USMP.

Los hinchas, enojados con la dirigencia

Pese al homenaje, la publicación estuvo lejos de calmar los ánimos de los seguidores santos. Por el contrario, decenas de comentarios aprovecharon la ocasión para expresar su desacuerdo con la salida de la brasileña y exigir explicaciones a los dirigentes.

“Tomé era la única que representaba al equipo. Se lesionó algunas veces, pero aun así dio el alma en la cancha. Consideren su decisión, tiene que estar un año más”, escribió una usuaria. Otro aficionado señaló que la atacante fue “la única persona que alentaba a la USMP” y resaltó la trascendencia que tuvo dentro del plantel.

Asimismo, varios seguidores lamentaron que la institución no lograra retener a una jugadora que se había ganado el cariño de la afición. “Yo quisiera ver a mi Tomé. Ojalá se diera una buena despedida de ambas partes”, comentó otro usuario, mientras que algunos reclamaron directamente una explicación por parte de la directiva.

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Hinchas no perdonan a dirigencia de San Martín por la salida de Fernanda Tomé. Crédito: Captura Instagram.

Las críticas también alcanzaron a la gestión deportiva del club. Algunos hinchas etiquetaron directamente a la gerenta deportiva, Yudi Balcázar, para solicitar explicaciones respecto a la decisión de no renovar a la brasileña. Otros cuestionaron la planificación del equipo para la próxima temporada y consideraron que la salida de Tomé supone la pérdida de una de las principales líderes del vestuario.

San Martín no le ofreció la renovación a Fernanda Tomé

La salida de Fernanda Tomé no respondió a una decisión de la jugadora. La propia atacante brasileña reveló que su intención era continuar en la Liga Peruana de Vóley, pero que nunca recibió una propuesta de la Universidad San Martín para extender su vínculo. A través de un mensaje dirigido a la afición, la voleibolista de 36 años confirmó que la dirigencia optó por cerrar su ciclo luego de tres temporadas.

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“Lamentablemente, mi regreso no será posible porque no recibí ninguna propuesta por parte de la directiva del proyecto para permanecer en el equipo. En ningún momento mi representante ni yo fuimos contactados para conversar sobre una renovación”, escribió la brasileña en sus redes sociales.

Fernanda Tomé se despidió de los hinchas de la San Martín y explicó que la dirigencia no le ofreció la renovación. Crédito: Instagram: Fernanda Tomé.

Tomé también dejó claro que le habría gustado seguir defendiendo la camiseta ‘santa’. “Realmente me habría gustado continuar en Perú, pero no siempre nuestros deseos coinciden con las decisiones de quienes dirigen el proyecto”, añadió la atacante, quien se ganó un lugar especial entre los hinchas gracias a su entrega y liderazgo dentro de la cancha.

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