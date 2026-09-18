Doblete de Salomón Rodríguez para igualar la serie entre Cienciano y Montevideo City Troque por vuelta de Copa Sudamericana 2026

Doblete de Salomón Rodríguez, ahora de cabeza para igualar la serie ante los peruanos - Crédito: ESPN.

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Montevideo City Torque ha encontrado la paridad en la serie ante Cienciano por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Marcelo Mendez se impone por 2-0 gracias a una notable actuación de Salomón Rodríguez que ha firmado un doblete luego de conectar un cabezazo tras un notable centro de Esteban Obregón. De momento, la serie se define desde los doce pasos.

La acción se generó desde el costado izquierdo. Obregón desbordó por el lado de Rotceh Aguilar y envió un centro preciso para que Rodríguez se eleve e impacte de cabeza para vencer la valla de Ítalo Espinoza.

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El tanto representó el premio al esfuerzo del conjunto de la capital uruguaya, que ha exhibido mayores condiciones de juego sobre el terreno de juego del estadio Centenario de Montevideo.

Doblete de Salomón Rodríguez para igualar la serie entre Cienciano y Montevideo City por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026. Crédito: Captura ESPN.

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