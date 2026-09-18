Willie González y Ray Sepúlveda se suman a ‘Una Noche de Salsa 15′: fechas, cartel y entradas

Willie González y Ray Sepúlveda fueron anunciados como nuevos integrantes del cartel de Una Noche de Salsa 15.

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Willie González y Ray Sepúlveda se sumaron al cartel de ‘Una Noche de Salsa 15′, festival que se realizará el viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027 en el Estadio San Marcos. La edición también presentará por primera vez una tarima giratoria para reducir los tiempos de cambio entre los artistas.

Los intérpretes de salsa romántica y sensual compartirán escenario con El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, Víctor Manuelle, Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta y Puerto Rican Power. La producción anunció que próximamente revelará otros nombres que completarán la programación.

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El encuentro celebrará su decimoquinta edición con dos jornadas dedicadas a la salsa y la música en vivo. Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket con cualquier medio de pago.

La presencia de Willie González y Ray Sepúlveda permitirá que el público vuelva a escuchar canciones que marcaron distintas etapas de la salsa romántica. Ambos artistas forman parte de un cartel que reunirá a orquestas y solistas nacionales e internacionales.

El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche y Víctor Manuelle también figuran en la programación del festival.

Willie González y Ray Sepúlveda se unen al cartel salsero

Willie González llegará al escenario de Una Noche de Salsa 15 con temas como “Hazme olvidarla”, “Quiero morir en tu piel”, “En la intimidad” y “No podrás escapar de mí”. Sus canciones forman parte del repertorio que lo consolidó entre los exponentes de la salsa sensual.

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Ray Sepúlveda también estará presente en las dos fechas del festival. El artista podrá reencontrarse con sus seguidores a través de temas como “No es casualidad”, “Sin saber”, “No vale la pena” y “Cuando vuelvas conmigo”.

La participación de ambos músicos se suma a la de El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, Víctor Manuelle, Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta y Puerto Rican Power. La organización informó que el cartel continuará ampliándose con nuevos anuncios.

Una Noche de Salsa reunirá nuevamente a asistentes de distintas generaciones en torno a un repertorio que incluye clásicos de la salsa, propuestas orquestales y voces vinculadas con el género.

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La edición de 2027 se trasladará por primera vez al Estadio San Marcos. El recinto albergará dos noches de espectáculos, con una programación que buscará mantener la música en vivo durante toda la jornada.

Artistas y agrupaciones de salsa posan para la promoción del festival Una Noche de Salsa 15, que se celebrará en el Estadio San Marcos de Lima.

Una tarima giratoria será la novedad del festival

La principal novedad de Una Noche de Salsa 15 será la instalación de una tarima giratoria. La estructura fue diseñada para reducir los tiempos de espera entre la salida de un artista y el ingreso del siguiente.

La propuesta busca que los cambios de escenario se realicen en menos tiempo y que el público pueda seguir el espectáculo sin pausas prolongadas. La tarima formará parte de una producción que también contará con sistemas de iluminación, sonido y una puesta en escena renovada.

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Con esta novedad, el festival prepara una edición distinta a las anteriores. La organización planteó una experiencia centrada en la continuidad de los shows y en la presencia de artistas durante las dos noches programadas.

Entradas y precios

La venta de entradas para ‘Una Noche de Salsa 15′ se realiza exclusivamente a través de Teleticket. Los boletos contemplan opciones stand up y con asientos con precios desde S/30 en tribuna norte hasta S/3.950 para boxes de 10 personas en los precios regulares. Existe la posibilidad de adquirir entradas individuales para boxes, permitiendo la asistencia en grupo.

El proceso de compra es digital, mediante el registro en la plataforma, validación de correo y acceso a una fila virtual. Los usuarios pueden seleccionar la zona y el precio preferido, completar la compra y recibir los tickets electrónicos en su cuenta personal.

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Precios de entradas para Una Noche de Salsa 15