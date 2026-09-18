Perú

¿Tu mascota dejó de comer? Estas son las causas más frecuentes en perros y gatos

Especialistas advierten que un felino sin ingerir alimento durante 24 a 48 horas puede sufrir fallas orgánicas graves

Un gato blanco y negro observa la cámara junto a un plato blanco sobre una superficie lisa
Un gato se aproxima a su plato de comida, una conducta que los veterinarios recomiendan monitorear para detectar a tiempo la falta de apetito.
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Un perro o un gato que rechaza su plato de comida enciende una alarma inmediata en cualquier hogar. Según el equipo técnico de Royal Canin Perú, la pérdida de apetito no constituye una enfermedad en sí misma, sino un síntoma que puede derivar de problemas de salud, factores emocionales o un manejo inadecuado del alimento.

En el caso de los gatos, la situación exige particular atención. La médica veterinaria Carolina Figueroa, corporate de Royal Canin, advirtió que un felino que deja de comer durante un período prolongado puede desarrollar complicaciones orgánicas graves en cuestión de horas.

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Una mujer con anteojos inclinada en el suelo sirve comida en un recipiente pequeño frente a un perro de pelaje blanco y marrón
Una mujer sirve alimento a su perro en el suelo del hogar, una rutina clave para la salud y el bienestar nutricional de la mascota.

Dolor dental y físico, principales causas

Entre los factores de salud que llevan a un animal a rechazar su alimento se encuentran las molestias dentales, como sarro, encías inflamadas o piezas fracturadas, que generan una asociación negativa entre el acto de comer y el dolor. A esto se suman los cuadros gastrointestinales, las infecciones y otras enfermedades sistémicas que provocan malestar general.

El entorno también incide de forma directa en la conducta alimentaria de las mascotas. Mudanzas, remodelaciones, ruidos fuertes o la llegada de un nuevo integrante al hogar generan episodios de estrés y ansiedad que se traducen en el rechazo de la comida.

Un perro marrón sentado a la izquierda y un gato atigrado a la derecha, cada uno junto a un plato con comida sobre el suelo de madera.
Un perro de pelaje claro y un gato atigrado permanecen junto a sus platos de alimento en el suelo de una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primeras 48 horas son clave para los gatos

“Si un gato pasa varios días sin comer, su salud puede complicarse gravemente muy rápido y sus órganos pueden empezar a fallar”, señaló Figueroa. La especialista recomendó llevar al animal de inmediato al veterinario si transcurren entre 24 y 48 horas sin que toque su comida, o si además presenta decaimiento, vómitos o sensibilidad abdominal.

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En paralelo, el manejo del propio alimento puede volverse un factor determinante. Los cambios bruscos de fórmula sin una transición gradual, la comida fría recién retirada del refrigerador, los platos sucios o el exceso de bocadillos entre comidas figuran entre las causas que llevan a las mascotas a rechazar su ración habitual.

Un gato atigrado sentado en un suelo de madera junto a dos platos blancos con alimento seco y agua, con un reloj de madera al fondo.
Un gato atigrado permanece sentado frente a su plato de comida intacto sobre el suelo de madera de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perros y gatos perciben sabores distintos

La especialista de Royal Canin explicó que el gusto tiene un peso menor en la alimentación animal que en la humana. Mientras el ser humano cuenta con 9.000 papilas gustativas, los perros poseen apenas 1.700, lo que reduce el tiempo que la comida permanece en su paladar debido a que muerden y desgarran en lugar de masticar.

“Cambiar demasiado rápido la dieta de un perro puede generarle malestar estomacal. Si alguna vez tienes que realizar la transición a una dieta nueva para tu mascota, es importante que lo hagas lentamente y por etapas”, indicó Figueroa. En los gatos, el sentido del gusto resulta aún más limitado: cuentan con solo 470 papilas gustativas y son incapaces de detectar el sabor dulce, por lo que su apetito se guía principalmente por el olfato, la temperatura y la textura del alimento.

Un cachorro dorado y un gato atigrado se acercan a dos platos de cerámica con comida seca y húmeda sobre un piso de madera.
Un cachorro y un gato consumen alimento seco y húmedo servido en platos individuales sobre el suelo de una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo prevenir el rechazo del alimento?

Entre las medidas sugeridas por los especialistas se encuentra servir el alimento en horarios fijos, en un área tranquila y alejada de ruidos molestos o bandejas sanitarias. También se recomienda conservar el alimento seco en su empaque original bien cerrado para preservar su aroma y frescura, o combinarlo con opciones húmedas según indicación profesional.

Los tutores deben evitar forzar la alimentación con dietas caseras no balanceadas y no suministrar fármacos sin supervisión médica. Royal Canin remarca que una nutrición adaptada a la edad, el tamaño, la raza y la condición médica de cada mascota constituye la base para garantizar su bienestar a lo largo de toda su vida.

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