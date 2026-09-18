QoA, cantante y productora coreana, lanza convocatoria en Perú para formar grupos musicales con proyección internacional

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La cantante y productora surcoreana QoA anunció una convocatoria virtual para mayores de 13 años que busca seleccionar artistas para futuros grupos masculinos y femeninos de EMMA Music, disquera con sede en Londres que prepara un reality show con participantes de América Latina.

Las inscripciones se abrirán el 1 de noviembre y permanecerán disponibles hasta la tercera semana de enero de 2027. La primera fase tendrá alcance internacional y se realizará de forma virtual, por lo que los interesados de cualquier región del Perú podrán postular sin viajar a Lima.

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QoA, quien llegó al país en septiembre, explicó a Infobae Perú que busca retomar el vínculo que construyó con la escena local desde 2013, cuando vivió en Lima y desarrolló proyectos como productora. “Lima, y Perú en general, siempre han sido un país que quiero mucho. Me enamoré de la cultura peruana, de su gente, de su gastronomía y de muchos aspectos de su identidad cultural”, afirmó.

Durante aquella etapa, dirigió una academia de talentos y trabajó con América TV, Latina, Panamericana Televisión y TV Perú. También participó en proyectos relacionados con la gastronomía y la música durante el festival Mistura. Incluso, participó en actividades de intercambio con los chefs Gastón Acurio y Virgilio Martínez, además de trabajar con el cocinero surcoreano Tony Yoo.

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El regreso de la artista coincide con la promoción de “Into Me”, su reciente lanzamiento, y con el inicio de una búsqueda de talentos para incorporar a artistas peruanos y latinoamericanos a un proyecto de alcance internacional.

QoA anunció una convocatoria virtual para jóvenes mayores de 13 años interesados en formar parte de futuros grupos de EMMA Music.

La convocatoria tendrá dos categorías

El proceso de selección contará con una categoría para participantes que canten y bailen, y otra para quienes rapeen y bailen. Tras el cierre de las postulaciones, EMMA Music prevé evaluar a los aspirantes durante febrero con jurados internacionales.

Los seleccionados pasarán a una segunda etapa vinculada a un reality show. La empresa todavía no definió cuántos participantes de Perú llegarán a esa instancia, ya que el número dependerá de la cantidad de inscripciones y del interés que despierte la convocatoria en cada país.

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“Primero haremos una selección virtual e internacional. La cantidad de participantes que pase a la segunda etapa dependerá del interés de los jóvenes y de la cantidad de inscripciones. No podemos cerrar una cifra por país”, explicó QoA.

El proyecto apunta a conformar dos agrupaciones. Según detalló la cantante, el tercer grupo de la disquera será masculino y el cuarto estará integrado por mujeres. La artista es la segunda figura de EMMA Music, después de Warrior Angels, un grupo de seis integrantes colombianas que fue lanzado en 2014.

“Desde hace mucho tiempo intentamos impulsar talentos latinoamericanos hacia el mercado internacional. Hubo una pausa, pero ahora iniciamos una segunda etapa y tomamos el proyecto con mayor seriedad”, indicó.

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El premio contempla canciones, videos y una etapa de trabajo en Londres

Los ganadores del reality debutarán como grupos musicales y tendrán la posibilidad de producir videos y grabar sus canciones. QoA señaló que el premio incluye la realización de al menos tres temas y una instancia de trabajo en Londres para los finalistas.

“No habrá un premio en efectivo”, precisó. En cambio, los participantes podrían acceder a oportunidades con marcas, campañas publicitarias o acuerdos como embajadores, aunque todavía no hay definiciones sobre las empresas que podrían participar.

La propuesta se inscribe en una estrategia que la cantante define como Global Pop. Con “Into Me”, un tema interpretado en español e inglés, QoA busca presentar esa identidad musical ante el público latinoamericano.

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“Algunas personas pueden pensar que se trata de K-pop porque soy de Corea del Sur, pero queremos desarrollar proyectos con una perspectiva internacional, no solo con talentos coreanos”, sostuvo. Su interés, aseguró, está en trabajar con artistas de Perú y de otros países de la región.

La cantante y productora surcoreana busca talentos de Perú y América Latina para un proyecto musical con alcance internacional.

Busca incorporar elementos de la música peruana al pop

Su propuesta para Perú considera la incorporación de referencias culturales locales a formatos de pop contemporáneo. QoA mencionó la música andina, el folclore, la música criolla, el cajón y la guitarra como elementos que podrían integrarse a nuevas producciones.

“Me gustaría utilizar esos elementos dentro del pop. Podría ser un pop peruano modernizado”, afirmó. La artista también expresó interés por los mitos peruanos y por el teatro musical.

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Para QoA, los aspirantes deben contar con habilidades artísticas, disciplina y una identidad conectada con su propia cultura. “Me gustaría trabajar con jóvenes peruanos que representen su cultura”, dijo. En ese sentido, señaló que sería importante que conozcan la historia del país, algunas palabras en quechua y las costumbres locales.

QoA regresó a Perú para promover su sencillo “Into Me” y anunciar las audiciones de EMMA Music.

La postulación estará habilitada desde el 1 de noviembre

La inscripción se realizará a través de www.wearemma.uk, donde se habilitará una sección de audiciones con un formulario. La información también será difundida en las redes sociales de la artista, identificadas como QoA.music en Instagram, TikTok y YouTube.

QoA, quien reside en Londres, espera regresar a Lima en enero de 2027, una vez que se conozcan los resultados de la convocatoria y se defina el siguiente paso del proceso. “Los jóvenes de Trujillo, Tacna y todas las regiones de Perú pueden enviar su postulación”, afirmó.

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