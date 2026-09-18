Diego Kochen, el arquero de Estados Unidos con sangre peruana que podría enfrentar a Perú en Orlando

La Federación Peruana de Fútbol siguió su caso cuando estaba en el Barcelona, pero el portero mantuvo su rumbo con el combinado estadounidense y ahora pelea por estrenarse en esta ventana FIFA (USMNT)

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Diego Kochen tiene 20 años, nació en Miami, se formó en las categorías inferiores del Barcelona y hoy defiende el arco del Lyngby Boldklub en la primera división de Dinamarca. También tiene madre peruana.

Esa combinación de factores lo convirtió, durante un tiempo, en un nombre que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) siguió de cerca. El arquero, sin embargo, eligió otro camino: el de la camiseta de las barras y las estrellas.

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Ahora, Mauricio Pochettino lo incluyó por primera vez en la convocatoria absoluta de la selección de Estados Unidos, y el calendario dispuso que su primer rival posible sea precisamente la selección del país que alguna vez intentó reclutarlo.

La convocatoria que abre un nuevo ciclo

Diego Kochen recibió su primera convocatoria a la selección absoluta de Estados Unidos. El arquero de 20 años integra la lista de Mauricio Pochettino para cuatro amistosos que marcarán el inicio del ciclo rumbo al Mundial 2030. (USMNT)

El técnico argentino Mauricio Pochettino presentó una lista de 28 futbolistas para afrontar cuatro partidos amistosos que marcarán el arranque del proceso de la USMNT de cara al Mundial 2030, el primero después de la Copa del Mundo 2026. Kochen integra esa nómina junto con otros tres arqueros: Chris Brady, Matt Freese y Brian Schwake. Para el guardameta, se trata de su primera citación con el combinado absoluto estadounidense, un salto que llega después de haber transitado todas las categorías menores de la selección norteamericana, donde fue señalado como uno de los proyectos más interesantes de su generación bajo los tres palos.

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De acuerdo con los registros oficiales de US Soccer, Kochen no acumula aún minutos ni partidos con el equipo mayor. Cualquiera de los cuatro encuentros de esta convocatoria podría representar su estreno internacional a nivel absoluto. Pochettino deberá resolver quién ocupa el arco en cada uno de los compromisos, y el guardameta de ascendencia peruana competirá internamente por esa oportunidad.

Su trayectoria futbolística lo llevó desde Miami hasta las instalaciones del Barcelona en España, donde se consolidó como una de las apuestas del club catalán en la posición. Fue precisamente allí donde su nombre llegó al radar de los responsables de la FPF, que evaluaron la posibilidad de incorporarlo al universo de jugadores convocables para la selección peruana. El arquero no mostró interés en esa alternativa y sostuvo su decisión de representar a Estados Unidos, con quien ya tenía un vínculo construido desde las divisiones juveniles. Hoy milita en el Lyngby Boldklub danés, cedido por el club barcelonés, donde busca acumular rodaje en el fútbol europeo.

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El cruce con Perú: fecha, hora y sede

La selección peruana abrirá su agenda de amistosos ante Estados Unidos el 26 de septiembre en Orlando. Diego Kochen fue convocado por Mauricio Pochettino, aunque su presencia en el campo dependerá de la decisión del técnico. (Barcelona FC)

El primer partido de la convocatoria enfrenta a Estados Unidos con la selección peruana el sábado 26 de septiembre en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. El encuentro está programado para las 16:30 hora local, lo que equivale a las 15:30 horas en Perú. El resultado de ese cruce no solo importará como preparación para ambos equipos, sino que carga con una historia particular: la del arquero que pudo vestir la blanquirroja y que, en cambio, podría plantarse en el arco rival.

La ‘Blanquirroja’ se prepara para esta ventana FIFA de septiembre y octubre con una agenda que incluye rivales de distintas confederaciones. El encuentro ante la USMNT es el primero de esa serie y llega en un momento en que la selección peruana también atraviesa un proceso de renovación. Para el combinado de Pochettino, en tanto, el partido representa el inicio formal de una etapa que se extenderá hasta el próximo Mundial.

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Que Kochen esté en la lista no garantiza que salte al campo en Orlando. Con tres arqueros de mayor experiencia en el plantel absoluto, el guardameta de 20 años deberá ganarse su lugar en los entrenamientos previos. Pochettino es quien tiene la última palabra.

El arquero que eligió la USMNT

Formado en Barcelona y actualmente en el Lyngby danés, Diego Kochen integra por primera vez la selección absoluta estadounidense. El guardameta de 20 años podría estrenarse ante Perú, país con el que también tiene raíces familiares. (Lyngby)

La historia de Kochen ilustra una situación que el fútbol sudamericano enfrenta con frecuencia: la de jugadores con doble vínculo nacional que deben optar por una selección antes de acumular partidos oficiales con alguna de ellas.

En este caso, la FPF exploró la posibilidad, pero el guardameta tenía una dirección clara. Su paso por las categorías juveniles de Estados Unidos, su formación en Europa y su perfil como arquero joven con proyección internacional lo ubicaron en el mapa de Pochettino para este nuevo ciclo.

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Con 20 años y su primera convocatoria a la selección mayor, Kochen llega a esta fecha FIFA como uno de los futbolistas más jóvenes de la lista. El amistoso ante Perú —si Pochettino decide darle minutos— podría ser el escenario de su debut absoluto. El fútbol, con la lógica propia que lo caracteriza, puso a la selección peruana justo enfrente.