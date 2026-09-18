Perú

Chat atribuido a ‘Jhonsson Pulpo’ revela que ordenó repartir S/ 1,43 millones del rescate de Jenss Lara a su expareja e hija

El intercambio, incorporado por la Fiscalía como parte de sus evidencias, detalla la distribución del dinero y recoge además mensajes en los que el presunto líder de ‘Los Pulpos’ anticipa su posible captura

Un chat atribuido a ‘Jhonsson Pulpo’ muestra cómo habría dispuesto repartir parte del rescate pagado por la liberación del empresario Jenss Lara, según un documento fiscal difundido por Territorio Tomado
Un chat atribuido a ‘Jhonsson Pulpo’ muestra cómo habría dispuesto repartir parte del rescate pagado por la liberación del empresario Jenss Lara, según un documento fiscal difundido por Territorio Tomado
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Un chat atribuido a Jhonsson Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’ y líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ capturado semanas atrás en Bolivia, muestra instrucciones para distribuir entre sus familiares parte del dinero pagado por la liberación del empresario Jenss Lara, según un documento fiscal difundido este jueves por el portal Territorio Tomado.

La conversación figura entre las evidencias recogidas en el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra integrantes de la organización investigados por el plagio y el posterior cuádruple crimen de sus acompañantes en Trujillo (La Libertad).

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En el intercambio, ‘Jhonsson Pulpo’ conversa con un contacto registrado como “Black” y le indica cómo repartir el dinero. “1 millón a Catherin”, en referencia a su expareja Catherin Yanet Méndez Araujo, detenida recientemente, y “430 mil soles para mi hija”, se lee en uno de los mensajes atribuidos al líder criminal, quien ha declarado ante la Justicia que tiene dos hijos.

La conversación también sugiere que Cruz Torres era consciente de que podía ser capturado, después de permanecer prófugo durante años con una orden de captura internacional por delitos de secuestro, extorsión y sicariato. “Me van a canear. Ya perdí, hermano”, escribió al mismo interlocutor.

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Un detenido camina custodiado por agentes de policía uniformados en la pista de un aeropuerto junto a un avión.
El intercambio señala el destino de S/1 millón para su expareja Catherin Méndez Araujo y S/430.000 para su hija, de acuerdo con los mensajes atribuidos a Cruz Torres (Crédito: Video captura/ Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el portal de investigación, el chat fue encontrado en uno de los teléfonos incautados a Cruz Torres, quien fue detenido en Bolivia y posteriormente trasladado a Perú.

Méndez Araujo, contra quien se dictaron 15 días de detención preliminar, fue capturada en el distrito limeño de Pueblo Libre por agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco-Escuadrón Especial contra el Crimen Organizado).

El propio Lara contó al Ministerio Público que sus secuestradores lo obligaron a grabar videos dirigidos a su familia para exigir el pago de un rescate y lo amenazaron con cortarle los dedos si no cumplían con el dinero solicitado. Según su declaración, los captores le dieron plazos sucesivos para que sus familiares entregaran el monto exigido y, antes de cada vencimiento, le advirtieron que comenzarían a mutilarlo.

El testimonio forma parte de las diligencias de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad y detalla las horas que permaneció retenido antes de ser liberado, mientras sus acompañantes fueron asesinados.

Lara relató que, después de ser secuestrado, permaneció vendado, con las manos esposadas a la espalda y los pies atados. Según su testimonio, sus captores lo golpearon durante el traslado y posteriormente lo llevaron a un ambiente pequeño donde permaneció retenido.

En ese lugar, afirmó, uno de los secuestradores se comunicó con él mediante un teléfono o radio y le dijo que el objetivo era obtener dinero. “Lo que en este momento necesito es dinero”, le habría dicho el hombre, antes de exigirle dos millones de dólares.

El empresario respondió que su familia no podía reunir esa cantidad y negó tener vínculos con actividades mineras, después de que el interlocutor le dijera que había realizado un seguimiento previo sobre él. Según el testimonio, el secuestrador insistió en que su familia debía conseguir el dinero, incluso mediante préstamos, y le preguntó con qué familiar podía comunicarse.

Declaración de Jenss Lara Tantaquilla ante la Fiscalía
El chat también refleja que ‘Jhonsson Pulpo’ asumía que podía ser capturado, al escribir: “Me van a canear. Ya perdí, hermano”, mientras permanecía prófugo con una orden de captura internacional

Indicó que señaló a su padre y a su hermano como posibles contactos. Posteriormente, los secuestradores lo obligaron a grabar un primer video dirigido a sus familiares. Según su relato, debía pedirles que pagaran el rescate y advertirles que tenía plazo hasta las 8 de la noche, pues, de lo contrario, comenzarían a cortarle los dedos.

Cuando se acercó el primer plazo, los captores amenazaron a Lara con cortarle un dedo y le pidieron elegir cuál. Luego ampliaron el límite hasta la medianoche y lo obligaron a grabar otro video dirigido a su familia, bajo amenaza de cortarle dos dedos si no pagaban. Al cumplirse el nuevo plazo, volvieron a amenazarlo con mutilarlo, pero poco después le dijeron que su familia estaba negociando y que “parece que vas a salir con vida de acá”.

Tras pasar la madrugada retenido, Lara relató que sus captores lo vistieron y le advirtieron que lo matarían si intentaba escapar. Luego lo sacaron del inmueble y lo trasladaron en la maletera de un vehículo, antes de abandonarlo en un lugar que no pudo identificar.

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