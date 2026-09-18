Donación de órganos: EsSalud pide a las familias respetar voluntad de sus seres queridos

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Dos pacientes recibieron el alta en el Hospital Guillermo Almenara luego de un trasplante de corazón y otro de hígado. Sus casos dieron marco al pedido del Seguro Social de Salud (EsSalud) para que las familias conversen sobre la donación de órganos y respeten la voluntad expresada por quienes deciden convertirse en donantes en el país.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, acompañó la salida de ambos pacientes durante la Semana de Donación de Órganos y Tejidos. La funcionaria señaló que cerca de siete mil personas permanecen en lista de espera por un trasplante y recordó que un solo donante puede salvar hasta ocho vidas hoy.

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“Esto se ha hecho realidad gracias a esas familias que, en medio del dolor, dijeron: ‘sí, quiero donar los órganos de mi familiar’”, expresó Tomás. La titular de la entidad atribuyó los trasplantes a las decisiones tomadas por familiares de donantes y pidió que esa conversación ocurra antes de una emergencia o una hospitalización imprevista.

Tomás sostuvo que la donación de órganos en Perú requiere información compartida dentro de cada familia. “Hay miles de pacientes esperando una oportunidad. No sabemos cuántas vidas podemos ayudar”, señaló. EsSalud anunció que mantendrá acciones para promover la donación de órganos y tejidos entre personas que podrían expresar su decisión en sus documentos de identidad.

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La actividad incluyó el reconocimiento al personal que interviene en los trasplantes de órganos. La presidenta de EsSalud agradeció a médicos, enfermeras, técnicos y profesionales de otras especialidades que acompañan a los pacientes antes, durante y después de las cirugías, así como a sus familias en cada etapa del proceso de atención y recuperación posterior.

El hospital Almenara volverá a trasplantar corazones. (Foto: EsSalud)

Gaby y Abigail recibieron órganos y salieron del Hospital Almenara

Gaby Aguilar, de 48 años, recibió un trasplante de corazón el 13 de agosto tras permanecer en lista de espera. La paciente había superado una leucemia mieloide aguda en 2016, pero después presentó una falla cardíaca. Tras recibir el alta, mencionó los planes que había postergado por su condición y el tratamiento médico recibido entonces.

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“Hace mucho tiempo llevé una vida muy lenta porque mi corazón no me lo permitía. Ahora quiero moverme y lo primero que quiero aprender es bailar marinera”, contó Aguilar. La paciente estuvo acompañada por su hija de 16 años y proyecta retomar actividades luego del proceso médico y su recuperación con seguimiento de los especialistas.

Abigail, de 15 años, llegó desde Sullana, en Piura, por una enfermedad que le causaba malformaciones arteriovenosas en el hígado y episodios de sangrado. Ingresó a lista de espera y recibió el órgano requerido. La adolescente, estudiante de tercer año de secundaria, expresó su intención de estudiar medicina en el futuro tras continuar con tratamiento.

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“Quiero estudiar medicina y salvar también muchas vidas, así como a mí me salvaron la vida con un nuevo órgano”, afirmó Abigail. Su alta médica ocurrió junto con la de Aguilar en el Hospital Guillermo Almenara, donde EsSalud realizó la actividad por la Semana de Donación de Órganos y Tejidos que organizó para esta fecha.

La Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud informó que, durante 2025, se realizaron 112 trasplantes de riñón con donantes cadavéricos. El Minsa advirtió que más de 5.000 personas esperan una córnea y vinculó la falta de órganos con la inscripción de donantes en el Documento Nacional de Identidad.

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