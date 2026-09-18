Metropolitano cambia sus recorridos este 3 de octubre por procesión del Señor de los Milagros: conoce las rutas alternas

Cambios en el Metropolitano: explicar cómo funcionarán los servicios A y C durante el primer recorrido del Señor de los Milagros. Difusión

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Este sábado 3 de octubre, el transporte público de Lima tendrá modificaciones por el primer recorrido procesional del Señor de los Milagros. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció un plan especial para mantener la circulación de los usuarios ante el cierre progresivo de las vías por donde pasará la imagen.

La primera jornada comenzará desde el mediodía y tendrá afectaciones en distintos puntos del Cercado de Lima. Los cambios alcanzarán al Metropolitano y a otros servicios de transporte público, de acuerdo con el avance de la procesión y las disposiciones para el cierre de calles.

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Para quienes se dirijan al santuario de Las Nazarenas, la ATU recomendó utilizar transporte público autorizado y consultar la información oficial antes de iniciar el viaje. La institución precisó que las rutas y paraderos pueden variar de forma temporal durante el desplazamiento de la procesión.

El primer recorrido forma parte de las cinco jornadas previstas para este año. Además del 3 de octubre, las siguientes fechas corresponden al 18, 19 y 28 de octubre, y al 1 de noviembre, según la información difundida durante la conferencia de prensa de la Hermandad del Señor de los Milagros.

Metropolitano modificará sus recorridos este sábado 3 de octubre

Estaciones cerradas: precisar que Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena tendrán cierre temporal. Difusión

El Servicio Regular A del Metropolitano desviará su recorrido habitual hacia la avenida Alfonso Ugarte, en ambos sentidos. Dentro del tramo afectado, la estación Quilca será la única habilitada para este servicio.

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Por su parte, el Servicio Regular C recortará su recorrido y solo llegará hasta la Estación Central. La modificación responde al cierre de las vías por las que circulará la procesión.

Las estaciones Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena permanecerán cerradas mientras la imagen avance por las calles comprendidas en el recorrido procesional.

De acuerdo con la información difundida sobre la primera jornada, el desplazamiento contempla la avenida Tacna, la avenida Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda, antes del retorno hacia la avenida Tacna y la Iglesia de Las Nazarenas.

Servicios que permiten acercarse a Las Nazarenas

La ATU señaló que los ciudadanos podrán utilizar diferentes servicios de transporte público para acercarse al santuario de Las Nazarenas, ubicado en el Cercado de Lima.

Entre las alternativas figuran los servicios 301, 303, 305, 336 y SE08 del Corredor Azul. También estarán disponibles los servicios A, C y EX10 del Metropolitano, de acuerdo con sus horarios y las modificaciones que correspondan durante la jornada.

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Otra alternativa será el servicio 412 del Corredor Morado, que cuenta con un paradero en Ica. La ATU indicó que estos servicios permiten acercarse a la zona donde se desarrollará parte de la actividad procesional.

La ATU precisó que cada uno de los cinco recorridos contará con un plan de rutas alternas. Las modificaciones responderán al cierre progresivo de las calles y avenidas por donde se desplace la imagen.

Los planes correspondientes a cada fecha serán difundidos por la institución días antes de cada recorrido mediante sus canales oficiales. La información incluirá los cambios temporales en el Metropolitano, los corredores, el servicio Aerodirecto y otros servicios de transporte público autorizado.

La entidad también señaló que las rutas y los paraderos podrán modificarse de manera temporal conforme avance la procesión y se disponga el cierre de las vías.

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Estaciones cerradas: precisar que Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena tendrán cierre temporal. Difusión

Recomendaciones para los usuarios durante la jornada

La ATU recomendó planificar los viajes con anticipación y revisar sus canales oficiales antes de trasladarse hacia las zonas comprendidas en el recorrido. También pidió respetar las indicaciones del personal desplegado durante la jornada.

La institución exhortó a evitar el uso de vehículos particulares para acudir a las zonas con mayor concentración de fieles, debido a los cierres progresivos de las vías y a la afluencia de personas prevista durante la procesión.

La ATU también informó que continuará la coordinación con la Policía Nacional del Perú y las instituciones que integran el Comando Unificado liderado por la Hermandad del Señor de los Milagros para facilitar la circulación del transporte público durante las cinco jornadas procesionales.

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