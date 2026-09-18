SERFOR condena muerte de gallinazo de cabeza negra durante transmisión en vivo y anuncia investigación contra Kingteka

Abraham Steve Canez Gil, más conocido en el mundo del streamer como Kingteka, es denunciado por la ciudadanía tras la difusión de un video en redes sociales donde se le ve disparando contra un gallinazo, un ave protegida por el Estado peruano. Video: X

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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) se pronunció sobre un hecho que generó preocupación por el presunto maltrato de un animal silvestre durante una transmisión en vivo. La entidad, en su calidad de Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, expresó su rechazo ante las imágenes difundidas en la plataforma Kick, donde se observa el disparo y posterior muerte de un gallinazo de cabeza negra (Coragyps atratus).

De acuerdo con la información difundida por el SERFOR, las imágenes corresponden a una transmisión realizada por el streamer Abraham Steve Canez Gil, conocido como “Kingteka”. En el material también se observa a un grupo de personas que, según la autoridad, se mofan de lo ocurrido.

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El organismo informó que ya dispuso una serie de acciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Entre ellas se encuentra la coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), además de la verificación del caso por parte de personal especializado del SERFOR.

Un video viral mostró al streamer Kingteka disparar contra un gallinazo durante una transmisión en vivo en Perú.

SERFOR se pronuncia por muerte de gallinazo de cabeza negra

A través de un comunicado, el SERFOR dejó clara su posición frente a las imágenes que circulan en redes sociales y plataformas digitales. La entidad señaló que, como autoridad encargada de la protección de los recursos forestales y de fauna silvestre, rechaza lo ocurrido durante la transmisión.

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“El Serfor, en su calidad de Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, expresa su rechazo ante los hechos difundidos durante una transmisión en vivo realizada en la plataforma Kick por el streamer Abraham Steve Canez Gil, conocido como “Kingteka”, donde se observa el disparo y la muerte de un gallinazo de cabeza negra (Coragyps atratus)”, señaló la institución.

El pronunciamiento se produce luego de que las imágenes fueran difundidas públicamente y generaran reacciones debido a que muestran la muerte de un ejemplar de fauna silvestre. La autoridad forestal precisó que, según las imágenes revisadas, el hecho habría ocurrido en un punto específico de la provincia de Huaura.

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“Según las imágenes, el hecho habría ocurrido en la laguna Las Totoritas, distrito de Végueta, provincia de Huaura; donde se muestra al mencionado streamer y a un grupo de personas que se hacen mofa de lo ocurrido”, indicó el SERFOR.

La institución utilizó el término “habría ocurrido” para referirse al lugar de los hechos, mientras se realizan las verificaciones correspondientes. De esta manera, la información difundida por la autoridad distingue entre lo que se observa en el material audiovisual y aquellos aspectos que todavía deben ser corroborados mediante las diligencias respectivas.

Kingteka vuelve a generar polémica tras video de disparo contra un gallinazo: SERFOR ya tomó acciones. Captura: Kick.

Hecho habría ocurrido en la laguna Las Totoritas, en Végueta

La laguna Las Totoritas, ubicada en el distrito de Végueta, provincia de Huaura, aparece señalada por el SERFOR como el lugar donde presuntamente se produjo el hecho. La entidad indicó que esta ubicación forma parte de la información que deberá ser verificada por su personal especializado.

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El caso adquirió relevancia debido a que el episodio no habría ocurrido de manera privada, sino que fue registrado durante una transmisión en vivo en internet. Las imágenes muestran al animal y posteriormente el disparo que provoca su muerte, mientras un grupo de personas aparece en el lugar.

Según el comunicado oficial, en las imágenes también se aprecia que algunas de las personas presentes se mofan de lo ocurrido, una situación que fue mencionada expresamente por la autoridad forestal dentro de su pronunciamiento.

El SERFOR no se limitó a expresar su rechazo, sino que anunció que adoptará medidas para establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades que correspondan dentro de sus competencias.

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El streamer peruano Kingteka apunta un arma hacia un ave protegida durante una transmisión en vivo en una zona rústica de Perú.

SERFOR coordinará investigación con la Policía y la Fiscalía

Como primera medida, el SERFOR informó que coordinará con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) para que se desarrollen las investigaciones correspondientes.

La autoridad detalló que esta coordinación tendrá como objetivo que, “en el marco de sus competencias, inicien las investigaciones correspondientes por los presuntos delitos de depredación de flora y fauna silvestre y actos de crueldad contra animales silvestres”.

La mención a los presuntos delitos es relevante, debido a que las investigaciones deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte del ave y las eventuales responsabilidades de las personas involucradas. El comunicado no establece una responsabilidad penal definitiva, sino que informa sobre el inicio de las acciones para esclarecer los hechos.

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La participación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental permitirá que el caso sea evaluado desde el ámbito correspondiente, mientras que la Policía podrá intervenir en las diligencias que sean necesarias para determinar cómo se produjo el hecho registrado en la transmisión.

Kingteka vuelve a generar polémica tras video de disparo contra un gallinazo: SERFOR ya tomó acciones. Captura: Kick.

Personal especializado verificará los hechos

Además de la coordinación con las autoridades policiales y fiscales, el SERFOR anunció que su propio personal especializado realizará una verificación de los hechos.

“Verificación de los hechos por parte del personal especializado del SERFOR para iniciar los procedimientos administrativos respectivos contra los responsables”, señaló la institución como segunda acción.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre investiga el presunto disparo contra un gallinazo registrado en un video atribuido a Kingteka. (Imagen Ilustrativa Infobae)

SERFOR recuerda que la fauna silvestre está protegida

En la parte final de su pronunciamiento, el SERFOR condenó expresamente los actos mostrados en las imágenes y recordó que los animales silvestres forman parte del patrimonio natural protegido por el Estado peruano.

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“El Serfor condena estos actos de crueldad y violencia contra la fauna silvestre y recuerda que estas especies forman parte del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación y están protegidas por el Estado peruano”, sostuvo la institución.

Kingteka vuelve a generar polémica tras video de disparo contra un gallinazo: SERFOR ya tomó acciones. Captura: Kick.

Investigación determinará responsabilidades por la muerte del ave

Mientras las imágenes continúan generando reacciones, el caso queda ahora en manos de las autoridades que deberán establecer las circunstancias concretas en las que ocurrió la muerte del gallinazo de cabeza negra.

El SERFOR informó que sus especialistas verificarán los hechos y que se coordinará con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. El objetivo será determinar si existen responsabilidades en los ámbitos penal y administrativo, de acuerdo con las competencias de cada institución.

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La autoridad forestal enfatizó que el material difundido muestra un episodio que considera contrario a la protección de la fauna silvestre. Por ello, además de las diligencias anunciadas, aprovechó su pronunciamiento para recordar que estas especies forman parte del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación.

El caso se originó a partir de una transmisión realizada en Kick, plataforma en la que se difundieron las imágenes del episodio. Según el SERFOR, en ellas aparece el streamer Abraham Steve Canez Gil, conocido como “Kingteka”, junto a un grupo de personas en el lugar donde habría ocurrido el hecho.

Kingteka vuelve a generar polémica tras video de disparo contra un gallinazo: SERFOR ya tomó acciones. Captura: Kick.