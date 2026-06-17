Diego Kochen, portero peruano, deja el FC Barcelona cedido al fútbol danés para sumar minutos tras una temporada sin debut

El portero de 20 años, con raíces peruanas, viajará el 22 de junio a Dinamarca para pasar los exámenes médicos y unirse a la pretemporada tras un curso sin estreno oficial y 40 citaciones (FC Barcelona)

El arco del FC Barcelona tendrá un movimiento relevante en su planificación de corto plazo: Diego Kochen continuará su carrera fuera del club catalán. El guardameta de 20 años, formado en La Masía y de ascendencia peruana, saldrá en condición de préstamo rumbo al Lyngby Boldklub de Dinamarca con el objetivo de competir con regularidad y acumular experiencia en el fútbol profesional.

El portero viajará el 22 de junio para someterse a los exámenes médicos y, al día siguiente, incorporarse a la pretemporada de su nuevo equipo. La operación fue asumida por las partes como una vía para acelerar su proceso de crecimiento, tras un curso en el que integró convocatorias del primer equipo, pero no llegó a disputar encuentros oficiales.

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Kochen, cuyo vínculo con el Barcelona se extiende hasta el 30 de junio de 2028, quedó condicionado por la competencia en una posición con alternativas consolidadas. En esa lectura, el préstamo aparece como el camino para transformar presencia en listas y entrenamientos en continuidad real dentro del campo.

Una cesión para convertir proyección en rodaje

Diego Kochen dejó atrás una temporada marcada por convocatorias sin estreno y aceptó salir cedido para buscar lo que más necesita un arquero joven: minutos, responsabilidad y competencia. (FC Barcelona)

Kochen fue considerado en el último tiempo como uno de los arqueros con mayor proyección surgidos de La Masía. Esa valoración se reflejó en su presencia reiterada en el entorno del plantel principal: durante la temporada, el técnico Hansi Flick lo incluyó en 40 convocatorias, aunque no lo utilizó.

La falta de minutos no respondió a una ausencia de confianza en su potencial, sino al orden interno del puesto. En el plantel convivió con porteros que le cerraron el paso en la rotación, entre ellos Marc-André ter Stegen, Wojciech Szczesny, Joan García e Iñaki Peña, una acumulación de nombres que redujo al mínimo las posibilidades de estreno oficial.

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En paralelo, el arquero alternó su participación entre el filial y la dinámica del primer equipo. Esa combinación le permitió sostenerse en el radar del club, pero dejó una necesidad abierta: sumar partidos de nivel profesional y asumir responsabilidades de competencia real, más allá del marco formativo.

El préstamo al Lyngby fue interpretado como una salida funcional a ese escenario. En el Barcelona mantienen una alta consideración sobre el futbolista y lo proyectan como alternativa a futuro, pero el salto de desarrollo requiere una etapa intermedia con continuidad en un contexto exigente.

El Lyngby y el salto a la élite danesa

La primera división danesa será el nuevo escenario para Diego Kochen. El Lyngby apostó por el arquero de 20 años como parte de su proyecto tras conseguir el ascenso. (FC Barcelona)

El destino elegido para ese tramo será el Lyngby Boldklub, que se prepara para disputar la máxima división de Dinamarca en la temporada 2026/2027. El club obtuvo el ascenso tras superar los play-offs de promoción y llega al mercado con la intención de reforzar su plantilla con perfiles jóvenes, capaces de sostener un crecimiento competitivo en la élite.

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En ese marco, Kochen encaja como apuesta de rendimiento inmediato y proyección. La planificación contempla su llegada a Dinamarca el 22 de junio y la realización de pruebas médicas el 23 de junio, antes de integrarse a los trabajos de pretemporada.

El movimiento también responde a una expectativa del propio jugador: dejar atrás la dinámica de categorías inferiores en España y encontrar un equipo donde pueda competir con asiduidad en un calendario de primera línea. Para un arquero en fase de consolidación, esa regularidad suele ser determinante en la lectura de su evolución.

En términos contractuales, el préstamo no altera la relación de propiedad deportiva: el pase pertenece al Barcelona y el vínculo se mantiene vigente hasta 2028. En el mercado, además, el futbolista aparece valuado en 1,5 millones de euros, según el sitio especializado Transfermarkt.

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Raíces peruanas y un futuro internacional abierto

Mientras busca consolidarse en Europa, Diego Kochen sigue despertando interés en Perú. Su futuro con selecciones permanece abierto y mantiene viva la expectativa entre los aficionados. (FC Barcelona)

Además del impacto deportivo, el presente de Kochen sigue de cerca por aficionados peruanos por su ascendencia familiar y por la posibilidad de que, más adelante, opte por representar a la selección de Perú. Hasta el momento, el arquero participó en distintos procesos juveniles de Estados Unidos, pero no disputó compromisos oficiales con el combinado absoluto, un dato que mantiene abierta la puerta para una decisión futura.

En el entorno de selecciones, su nombre volvió a generar expectativa tras su ausencia en la nómina estadounidense para el Mundial Sub 20. Esa circunstancia alimentó el seguimiento desde la Federación Peruana de Fútbol, atenta a futbolistas con opciones de elegibilidad que aún no sellaron su situación a nivel mayor.

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De acuerdo con lo informado por la prensa española, entre ellos Mundo Deportivo, el préstamo se encuadró en la necesidad de encontrar un destino donde el arquero pueda mostrar su nivel en competencia y sostener una progresión con minutos. En la misma línea, el portal Què t’hi jugues, de SER Catalunya, señaló el interés del Lyngby por incorporar al guardameta.

Mientras el debate sobre su futuro internacional se mantiene abierto, la prioridad inmediata para Kochen quedará definida por el calendario: exámenes médicos, inicio de pretemporada y la pelea por un puesto en un equipo que acaba de regresar a la primera división danesa y busca afirmarse en esa categoría.

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