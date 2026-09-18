Perú

Dos hermanos mototaxistas mueren baleados en San Martín de Porres: sicarios dejaron una carta extorsiva de Los Pulpos

Los hermanos, de 21 y 23 años, fueron atacados a plena luz del día cerca del mercado Zarumilla. Los peritos hallaron cuatro casquillos de bala y una nota extorsiva en el lugar

Dos hermanos mototaxistas, de 21 y 23 años, fueron asesinados a balazos cerca del mercado Zarumilla, en San Martín de Porres. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad. En la escena, peritos encontraron cuatro casquillos de bala y una nota extorsiva cuya firma fue atribuida a Los Pulpos. La principal hipótesis apunta a un presunto cobro de cupos. Fuente: Latina Noticias
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Dos hermanos mototaxistas fueron asesinados a balazos durante la mañana en una zona cercana al mercado Zarumilla, en San Martín de Porres. El ataque ocurrió en plena vía pública y quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron el momento en que dos sujetos llegaron en una motocicleta y dispararon contra las víctimas.

Los jóvenes, de 21 y 23 años y de apellido Villanueva, se encontraban junto a sus vehículos cuando fueron atacados. Tras la balacera, sus compañeros intentaron auxiliarlos y los trasladaron en mototaxis hacia un hospital, pero ambos llegaron sin vida, según informó Latina Noticias.

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En la escena, los peritos de Criminalística encontraron cuatro casquillos de bala y una nota extorsiva que llevaba la firma de Los Pulpos. La principal línea de investigación apunta a un presunto cobro de cupos, aunque las autoridades deberán establecer las circunstancias y el móvil del doble crimen.

Papel con un mensaje manuscrito en letras rojas, sujeto con piedras sobre tierra, junto a basura y restos de materiales
Una nota extorsiva atribuida a Los Pulpos permanece en la escena del asesinato de dos hermanos mototaxistas en San Martín de Porres. (Captura: Latina Noticias)

Hermanos fueron atacados a plena luz del día cerca del mercado Zarumilla

El ataque ocurrió poco después de las 11 de la mañana, cuando los dos hermanos permanecían junto a sus mototaxis en un paradero informal. De acuerdo con las imágenes difundidas por Latina Noticias, una motocicleta se acercó al lugar con dos hombres a bordo.

Los sujetos no descendieron del vehículo. Desde la motocicleta dispararon directamente contra los hermanos y huyeron pocos segundos después. Una de las víctimas cayó inmediatamente, mientras que la otra permaneció de rodillas antes de quedar tendida en el suelo.

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Tras los disparos, compañeros de los jóvenes corrieron para auxiliarlos. Cada uno fue colocado en una mototaxi y trasladado de emergencia mientras las personas que se encontraban en la zona pedían abrir paso para intentar llevarlos a un centro de salud.

Dos tomas de cámara de seguridad que muestran mototaxis, vehículos, sombrillas de mercado y personas en la calle
Una cámara de seguridad registra el ataque a balazos contra dos hermanos mototaxistas cerca del mercado Zarumilla, en San Martín de Porres. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

La balacera también puso en riesgo a otras personas que se encontraban cerca. Uno de los proyectiles atravesó el toldo de una vendedora ambulante que trabajaba a pocos metros del lugar del ataque.

Investigación apunta a un presunto cobro de cupos

Los peritos de Criminalística que acudieron a la escena encontraron cuatro casquillos de bala y una nota extorsiva. El mensaje llevaba la firma de Los Pulpos, por lo que una de las principales hipótesis considera un posible cobro de cupos como móvil del asesinato.

La investigación todavía debe determinar si los hermanos eran víctimas de amenazas o si el ataque tuvo otra motivación. La información difundida por Latina señala que las autoridades trabajan con la hipótesis de una extorsión.

Las cámaras de seguridad serán uno de los principales elementos para identificar a los responsables. Las imágenes permiten observar la llegada de los atacantes, los disparos contra los jóvenes y su posterior huida en motocicleta.

Una agente de Criminalística camina hacia una calle acordonada con cinta de seguridad, frente a puestos comerciales y policías
Peritos de Criminalística inspeccionan la escena del doble homicidio de dos mototaxistas cerca del mercado Zarumilla en San Martín de Porres. (Captura: Latina Noticias)

El hecho generó preocupación entre comerciantes y trabajadores de la zona, ubicada en un sector de alta afluencia. Algunos evitaron brindar declaraciones por temor a represalias. Una comerciante cuestionó además la presencia de las autoridades y pidió mayor seguridad policial y de serenazgo.

Lima concentró más de 5.600 denuncias por extorsión hasta julio

El doble asesinato ocurre en un contexto de aumento de las denuncias por extorsión en Perú. Según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, citadas por EFE, entre enero y julio de 2026 se registraron 13.892 denuncias por este delito a nivel nacional.

Lima concentró 5.635 denuncias durante ese periodo, mientras que Trujillo registró 1.625. En la capital, los casos se distribuyeron entre Lima Este, con 1.806 denuncias; Lima Sur, con 1.346; Lima Norte, con 1.305; y Lima Centro, con 1.178.

Asesinatos por sicariato en Lima en Estado de emergencia
Asesinatos por sicariato en Lima en Estado de emergencia - Perú

El Ministerio Público señaló que parte de estas denuncias en Lima corresponde a transportistas y comerciantes, sectores que también aparecen vinculados al escenario descrito en el ataque de San Martín de Porres.

Ahora, las imágenes de seguridad, los casquillos y la nota encontrada en el lugar serán elementos importantes para determinar quiénes participaron en el asesinato de los hermanos Villanueva y establecer si el crimen estuvo relacionado con un caso de extorsión.

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