Con gol de Piero Cari, Perú venció 2-0 a Chile por la fase de grupos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El volante de Alianza Lima, capitán del seleccionado que dirige Thiago Kosloski, abrió la cuenta en la victoria nacional ante los 'sureños' en Rosario. Crédito: Instagram Movistar Deportes.

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Perú derrotó 2-0 a Chile por la fase de grupos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y recuperó sus posibilidades de avanzar a las semifinales. El equipo dirigido por Thiago Kosloski se impuso en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, en un partido atravesado por la rivalidad histórica entre ambos seleccionados y por la necesidad de sumar después de la derrota ante Colombia.

El conjunto peruano resolvió el encuentro con un gol en cada tiempo. Piero Cari abrió el marcador al término de la primera parte, mientras que José Mellan amplió la ventaja a los 15 minutos del complemento. La victoria dejó a Perú con tres puntos, la misma cantidad que el resto de los equipos del Grupo A antes de la última jornada.

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El partido tuvo intensidad desde el inicio. Chile buscó presionar en campo rival y Perú intentó responder con transiciones rápidas y ataques por las bandas. Ninguno de los dos equipos logró imponer un dominio sostenido durante buena parte del primer tiempo, aunque el seleccionado peruano encontró una oportunidad decisiva en una pelota detenida.

Piero Cari, capitán de Perú y futbolista de Alianza Lima, aprovechó una jugada confusa dentro del área chilena tras un tiro de esquina. La defensa no logró despejar el balón y el mediocampista apareció para rematar ante el arquero Villegas. El gol permitió a Perú irse al descanso con una ventaja que modificó el planteo del encuentro.

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Piero Cari abrió la cuenta para Perú ante Chile en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: Captura Movistar Deportes.

Chile adelantó sus líneas en la segunda mitad en busca del empate, pero Perú encontró espacios para atacar. A los 15 minutos, Lionel Herrera condujo la pelota por el costado derecho y asistió a José Mellan. El jugador de Sporting Cristal recibió el pase dentro del área y definió de zurda para establecer el 2-0.

La combinación entre Herrera y Mellan selló un triunfo necesario para el seleccionado peruano, que había caído 2-0 frente a Colombia en la segunda fecha. Esa derrota había reducido el margen de error de los dirigidos por Kosloski, que respondieron con eficacia ante Chile y mantuvieron el arco en cero.

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La definición del Grupo A llegará este domingo 20 de septiembre. Perú enfrentará a Panamá en el estadio Marcelo Bielsa, donde buscará uno de los lugares en las semifinales del torneo. Todos los equipos de la zona llegan a la última fecha con tres puntos, por lo que los resultados de la jornada determinarán el orden final y los clasificados.

El conjunto peruano afrontará ese compromiso con la confianza que dejó su reacción ante Chile. El equipo deberá repetir la solidez defensiva y la eficacia ofensiva que mostró en Rosario para sostener sus aspiraciones en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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José Mellán anotó el 2-0 definitivo en Perú vs Chile. El jugador de Sporting Cristal remató potente al centro del portero 'sureño' y sentenció el resultado. Crédito: Instagram Movistar Deportes.

Fixture y resultados del fútbol masculino en los Juegos ODESUR 2026

Fecha 1

Perú 0-2 Colombia (Grupo A / Finalizado)

Chile 4-1 Panamá (Grupo A /Finalizado)

Paraguay 2-1 Argentina (Grupo B / Finalizado)

Uruguay 0-1 Venezuela (Grupo B / Finalizado)

Fecha 2

Colombia 0-1 Panamá (Grupo A / Finalizado)

Chile 0-2 Perú (Grupo A / Finalizado)

Paraguay vs. Venezuela (Grupo B / 19 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Argentina vs. Uruguay (Grupo B / 19 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Fecha 3

Colombia vs. Chile (Grupo A / 20 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Perú vs. Panamá (Grupo A / 20 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Paraguay vs. Uruguay (Grupo B / 21 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Venezuela vs. Argentina (Grupo B / 21 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)