Perú

Valle del Colca: tres nuevas rutas turísticas podrán visitarse gratis este fin de semana

La programación por el Mes del Turismo incluye recorridos por fortalezas, lagunas, cataratas y volcanes, además de experiencias vinculadas con las tradiciones andinas en distintos distritos de Caylloma

Las visitas incluirán atractivos arqueológicos, escenarios naturales y experiencias relacionadas con las costumbres de la zona, sin ningún costo para los participantes
Las visitas incluirán atractivos arqueológicos, escenarios naturales y experiencias relacionadas con las costumbres de la zona, sin ningún costo para los participantes. Foto: Google Maps
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El valle del Colca sumará este fin de semana tres alternativas para quienes busquen conocer nuevos atractivos de la provincia de Caylloma, en Arequipa. Los recorridos permitirán acceder sin costo a espacios arqueológicos, paisajes naturales y actividades vinculadas con las tradiciones de esta zona turística.

Las visitas se desarrollarán como parte de la programación por el Mes del Turismo, iniciativa organizada por la Municipalidad Provincial de Caylloma y la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca). Los interesados podrán inscribirse gratuitamente a través de las plataformas oficiales de la entidad.

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Tres recorridos para conocer distintos atractivos del Colca

Los visitantes que se encuentren en Chivay este sábado 19 de setiembre podrán participar en los recorridos previstos. La inscripción incluye el acceso a movilidad y guiado gratuito desde este distrito, que funcionará como punto de partida para las actividades programadas.

La propuesta contempla tres experiencias diferentes. Mientras una de ellas está orientada a conocer sitios arqueológicos y participar en una actividad vinculada con la cerámica, otra permitirá recorrer lagunas, cataratas y zonas volcánicas. La tercera combinará atractivos del entorno de Chivay con expresiones de la cultura andina.

Este fin de semana, el valle del Colca ofrecerá tres opciones para recorrer nuevos atractivos turísticos de la provincia de Caylloma, en Arequipa.
Este fin de semana, el valle del Colca ofrecerá tres opciones para recorrer nuevos atractivos turísticos de la provincia de Caylloma, en Arequipa. Foto: Andina

Ruta de los Miradores Ancestrales

La primera alternativa será la Ruta de los Miradores Ancestrales, cuyo inicio está previsto para las 07:00 horas del sábado. El recorrido contempla la Fortaleza de Chimpa, Cruz para y Coporaque, además de una experiencia relacionada con la elaboración de cerámica.

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Esta opción permitirá a los participantes desplazarse por diferentes puntos de la provincia de Caylloma durante una jornada que combina patrimonio y actividades tradicionales. Para acceder a la salida, los visitantes deberán completar previamente su inscripción gratuita mediante los canales oficiales de Autocolca.

Lagunas, volcanes y paisajes naturales

La segunda propuesta lleva el nombre de Lagunas y Volcanes y tendrá actividades durante el 19 y 20 de setiembre. A diferencia del primer recorrido, esta ruta se extenderá por los distritos de Huambo, Ayo, Chachas y Andagua.

Entre los lugares contemplados se encuentran la Laguna Mamacocha, la Laguna de Chachas, distintos miradores y cataratas. El itinerario también incluye el Valle de los Volcanes, uno de los espacios naturales considerados dentro de esta alternativa turística.

Las actividades del Mes del Turismo incorporan nuevas opciones para los visitantes que lleguen al valle del Colca durante estos días.
Las actividades del Mes del Turismo incorporan nuevas opciones para los visitantes que lleguen al valle del Colca durante estos días. Foto: Google Maps

Una noche con tradiciones andinas

La tercera opción será Noche Mágica del Colca, con salida desde Chivay a las 16:30 horas. Los participantes recorrerán la Alameda Takitusuy, el Puente Inca y el Complejo de Sacsayhuaman.

La experiencia también incorporará actividades culturales, entre ellas el pago a la tierra, música andina y una fogata. De esta manera, el recorrido no solo considera la visita a determinados puntos turísticos, sino también actividades relacionadas con las tradiciones de la zona.

La programación por el Mes del Turismo busca ampliar las alternativas para quienes visiten el valle del Colca durante estas fechas. Las tres rutas ofrecen diferentes formas de acercarse a los atractivos naturales, arqueológicos y culturales de la provincia de Caylloma.

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