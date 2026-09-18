Perú

Padre de escolar investigado por caso Liceo Naval tras escupir a periodista: “Debí ser más agresivo”

El hombre que protagonizó un altercado con la prensa se reafirmó en su accionar. Además, señaló que el hecho por el que son investigados los menores habría iniciado como “un juego que se les ha ido de las manos”.

El padre de uno de los menores detenidos por agresión en el Cercado de Lima declara ante la prensa, minimizando el hecho como "un juego que se les fue de las manos" y acusando a los medios de sacar conclusiones apresuradas. | Video: ATV
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“Uno cuando se va haciendo viejo se va ablandando porque, la verdad, debí ser más agresivo”. Así respondió el padre de uno de los menores investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero del Liceo Naval Almirante Guise de San Borja, cuando fue abordado por la prensa de ATV.

El hombre fue interrogado luego del altercado que protagonizó el último jueves en los exteriores de una dependencia policial. De acuerdo con el equipo periodístico de Willax TV, escupió y mordió a un camarógrafo que se encontraba cubriendo el caso. Sin embargo, durante la posterior entrevista, negó haber mordido al trabajador y reafirmó que debió ser más agresivo.

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Durante sus declaraciones, el hombre, quien ha sido identificado por el medio citado como César Antonio Bettocchi Bustamante, centró sus cuestionamientos en la cobertura periodística del caso y sostuvo que los medios estaban afectando la vida de los escolares involucrados antes de que concluyan las investigaciones.

“Lo que me parece mal es que ustedes saquen conclusiones sin que esto haya terminado y afecten la vida de unos niños menores de edad”, manifestó. Con esta afirmación, buscó justificar su reacción frente a la prensa, incluso después de que los periodistas lo confrontaran por su comportamiento y le señalaran que esa actitud podía constituir un mal ejemplo para su hijo y para los demás menores involucrados.

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“Un juego que se les ha ido de las manos”

Durante la entrevista, el padre también cuestionó que los diez menores investigados fueran presentados públicamente por la prensa como si todos hubieran participado de la misma manera en los hechos. Según sostuvo, se trata de estudiantes deportistas y rechazó que fueran descritos de la manera en que, a su juicio, se había hecho durante la cobertura.

“Yo le doy toda la razón a la víctima, digamos, pero estos niños, pues, no son unos niños que han salido como, como lo quieren plantear, como una jauría que vamos a cazar a alguien. Son más bien niños deportistas de un colegio que se habían ido a una competencia y han empezado a hacer un juego que se les ha ido de las manos y la víctima tiene toda la razón, yo lo apoyo al cien por ciento”.

La afirmación sobre que se trató de “un juego” fue cuestionada inmediatamente por los periodistas durante la entrevista.

El caso, hasta el momento, se encuentra bajo investigación y los menores involucrados mantienen la condición de investigados. La cobertura periodística ha informado los hechos bajo el principio de presunción, sin establecer responsabilidad penal sobre los escolares mientras las autoridades determinan qué ocurrió y cuál fue la participación individual de cada uno.

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Finalmente, el padre volvió a pedir que se esperen los resultados de las diligencias y sostuvo que esperaba que los medios rectificaran si se determinaba que algunos de los menores no habían participado.

La denuncia del menor agraviado

De acuerdo con el relato de familiares de la víctima, el estudiante de 16 años, de cuatro de secundaria, señaló que dos estudiantes del quinto grado lo sujetaron de las manos y lo voltearon, mientras otros habrían participado en su inmovilización. La familiar precisó que el menor no pudo identificar a todos los participantes, debido a que no logró ver quiénes lo sujetaban de las piernas.

Tras conseguir levantarse, el adolescente habría visto que el grupo se burlaba y reía. Todo este hecho ocurrió en el interior de un bus durante un viaje escolar en el que además había dos adultos. La familiar remarcó que corresponde a las autoridades determinar la responsabilidad individual de cada uno de los menores investigados.

Por su parte, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales, informó que el adolescente de 16 años declaró ante la Fiscalía que ya había sufrido episodios de bullying dentro del Liceo Naval antes de la presunta agresión sexual.

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