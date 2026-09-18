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Bryan Reyna volvió a ser convocado en Universitario y podría debutar ante Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026

El ‘Picante’ recibió su primera convocatoria de Héctor Cúper. No juega con la ‘U’ desde mayo

Bryan Reyna fue convocado para el Universitario vs Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Bryan Reyna fue convocado para el Universitario vs Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
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Universitario de Deportes tendrá novedades en su lista de convocados para el partido ante Deportivo Garcilaso, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Bryan Reyna regresará a la nómina tras cuatro meses de ausencia.

El periodista deportivo Gustavo Peralta informó en su cuenta de X que el extremo integrará la delegación que viajará a Cusco para el encuentro de este sábado 19 de septiembre, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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Bryan Reyna ha sido convocado por primera vez en el Clausura y viaja a Cusco”, escribió el comunicador.

Héctor Cúper incluyó al ‘Picante’ por primera vez desde el inicio del segundo torneo del año. El atacante podría sumar sus primeros minutos en esta etapa de la competencia.

Reyna no había sido considerado por una decisión técnica y no a causa de una lesión. Cada vez que fue consultado por su ausencia, el entrenador argentino explicó que no encontraba un lugar disponible en la lista para incluir al extremo.

El último partido de Bryan Reyna con Universitario fue el 30 de mayo. Ingresó en el segundo tiempo de la victoria por 2-1 frente a Sport Huancayo, en el estadio Monumental de Ate.

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Gustavo Peralta informó que Bryan Reyna fue convocado por Universitario y viaja a Cusco.
Gustavo Peralta informó que Bryan Reyna fue convocado por Universitario y viaja a Cusco.

Las otras reapariciones en Universitario para el duelo ante Deportivo Garcilaso

Además de Bryan Reyna, Héctor Cúper volvió a incluir a Jordan Guivin en la lista de convocados. El volante no venía siendo considerado, pese a que tuvo participación durante la pretemporada de mitad de año y en las primeras fechas del certamen.

Guivin, que regresó a Universitario tras su paso por ADT, tendrá la posibilidad de mostrarse en Cusco, una ciudad que conoce por sus etapas en Cienciano y Cusco FC.

Juan Manuel Requena también reapareció en la convocatoria. Tal como adelantó Cúper antes del clásico, el mediocampista comenzará desde cero a partir de la fecha 10.

La decisión respondió al momento que atravesaba el argentino, cuestionado por parte de la hinchada debido a sus actuaciones. Jorge Murrugarra ocupó su lugar en el equipo titular durante la victoria ante Alianza Lima en Matute.

El director técnico de Universitario de Deportes, Héctor Cúper, comparte sus emociones previas a su debut en el Clásico del fútbol peruano. El estratega se muestra impresionado por el 'banderazo' de los hinchas y habla de la mentalidad del equipo para buscar la victoria. - L1 MAX

Las ausencias de Universitario

En contraste, Universitario no contará con cuatro futbolistas para el duelo ante Deportivo Garcilaso. Edison Flores, José Rivera y Horacio Calcaterra quedaron fuera de la convocatoria por decisión de Héctor Cúper.

Matías Di Benedetto tampoco viajó a Cusco con la delegación, ya que continúa en recuperación tras la lesión que sufrió en los entrenamientos post clásico ante Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura.

Matías Di Benedetto despertó las alarmas en Universitario. - Crédito: Difusión
Matías Di Benedetto despertó las alarmas en Universitario. - Crédito: Difusión

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