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Así le fue a la selección peruana sub 20 en su debut ante Colombia por los Juegos Odesur Santa Fe 2026

La ‘blanquirroja’ integra el Grupo A junto a Chile y Panamá, y ahora depende de sus propios resultados para no quedar eliminada antes de llegar a la fase de semifinales del certamen suramericano

El equipo de Thiago Kosloski debutó sin puntos tras sufrir con dos acciones a balón detenido y ahora está obligado a vencer a Chile y Panamá para seguir con opciones de semifinales (Movistar Deportes)
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La ‘Bicolor’, conducida por Thiago Kosloski, no pudo plasmar su juego ante un combinado colombiano que aprovechó las pelotas paradas para liquidar el partido. Gerónimo Mancilla abrió el marcador a los 39 minutos con un remate de tiro libre que superó la barrera y venció al arquero Fabricio Mesías.

Ya en el complemento, a los 52 minutos, Daniel Socarrás selló el resultado con un disparo preciso tras un despeje fallido del guardameta peruano.

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Con esta caída, el equipo nacional arrancó su camino en el certamen sin unidades y con la obligación de ganar los dos compromisos que le restan en la fase grupal para aspirar a las semifinales.

Colombia manejó los tiempos y golpeó en los momentos decisivos

Selección Peruana – Juegos Odesur Santa Fe – Perú – deportes – 16 septiembre
Colombia aprovechó dos acciones de pelota parada para vencer 2-0 a Perú en su estreno en los Juegos Suramericanos. Mancilla abrió el marcador y Socarrás amplió la ventaja tras un error defensivo. (Instagram / Selección Colombia)

El conjunto cafetero demostró mayor claridad táctica a lo largo de los 90 minutos. Perú apenas logró generar situaciones de peligro frente al arco rival y fue superado con claridad en las acciones de pelota detenida, que resultaron determinantes para el desenlace del encuentro.

El primer tanto llegó cuando Colombia ejecutó un tiro libre en las cercanías del área peruana. En lugar de buscar el remate directo, el equipo colombiano optó por una jugada ensayada: un toque corto habilitó a Mancilla, quien se perfiló y sacó un potente disparo que se coló en el arco de Mesías sin que el guardameta pudiera hacer nada para evitarlo. El gol, marcado sobre el final del primer tiempo, golpeó anímicamente a la ‘Bicolor’ antes del descanso.

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En la segunda mitad, la historia se repitió desde una pelota parada. Un nuevo centro desde tiro libre generó confusión en el área peruana: Mesías y un defensor salieron a despejar el balón, pero ninguno logró controlarlo. El rebote quedó a los pies de Socarrás, quien no perdonó y estableció el 2-0 definitivo a los diez minutos del segundo tiempo. Desde ese momento, Perú no encontró los recursos para recortar distancias y el marcador no se movió hasta el pitazo final.

El Grupo A y lo que viene para la selección peruana

Selección Peruana – Juegos Odesur Santa Fe – Perú – deportes – 16 septiembre
Tras caer ante Colombia, Perú necesita sumar en sus dos próximos partidos del Grupo A para mantener sus opciones de llegar a semifinales. La Bicolor enfrentará a Chile este viernes y luego a Panamá. (Instagram / Selección Colombia)

La derrota ante Colombia ubica a Perú en una posición comprometida dentro del Grupo A, que completan Chile y Panamá. En esta fase, solo los dos primeros de cada chapa avanzan a las semifinales, por lo que la ‘Bicolor’ necesita sumar en sus próximas dos presentaciones para mantenerse con opciones de clasificación.

El siguiente rival será Chile, el viernes 18 de septiembre, en un duelo que se disputará nuevamente en el Estadio Marcelo Bielsa desde las 13:00 (hora peruana). Tres días después, el 20 de septiembre y en el mismo escenario, Perú cerrará la fase de grupos frente a Panamá, también a la 13:00 horas. Ambos partidos son, en la práctica, finales para el equipo de Kosloski.

Semifinales y medallas, el horizonte que Perú aún puede alcanzar

Selección Peruana – Juegos Odesur Santa Fe – Perú – deportes – 16 septiembre
La Bicolor mantiene como objetivo alcanzar las semifinales y seguir en carrera por las medallas del certamen. La fase decisiva se disputará el 23 de septiembre, mientras que las finales serán el día 25. (Instagram / Selección Colombia)

Si la selección peruana logra terminar entre los dos primeros del Grupo A, se clasificará a las semifinales programadas para el 23 de septiembre. Los partidos por las preseas —bronce y oro— están fijados para el 25 de septiembre.

En el Grupo B, la competencia estará integrada por Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela, rivales que podrían cruzarse con Perú en la fase de eliminación directa en caso de que la ‘Bicolor’ supere la etapa inicial.

Por ahora, el foco del cuerpo técnico estará puesto en recuperar sensaciones ante Chile y conseguir el triunfo que le permita al equipo volver a la pelea por un lugar en el cuadro de semifinales del certamen suramericano.

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