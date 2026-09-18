Perú

¿Habrá corte de luz este sábado? Revisa el cronograma de Pluz para Lima y Callao

Los trabajos previstos alcanzarán calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas determinadas, por lo que no todos los vecinos de los distritos mencionados se verán afectados.

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril
Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina
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Varios puntos de Lima y Callao tendrán cortes de luz este sábado 19 de septiembre, mientras que una zona de Comas tendrá una interrupción programada para el domingo 20. Las suspensiones se realizarán en diferentes momentos del día y tendrán una duración variable, según el punto comprendido en el cronograma.

La programación incluye sectores de La Perla, Comas, Callao, Lima Cercado y Los Olivos. Los cortes serán focalizados y no implican necesariamente la suspensión del servicio en todo el distrito, sino únicamente en las calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas señaladas.

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¿Qué zonas tendrán corte de luz este sábado 19 de septiembre?

La Perla

Horario: 09:00 a 18:00

  • Jr. Arica cuadras 5 y 6.
  • Jr. Cahuide cuadras 11 y 12.
  • Av. Santa Rosa cuadras 4 y 5.
  • Jr. Túpac Amaru cuadra 13.

Comas

Horario: 09:00 a 19:00

  • Av. José de la Torre Ugarte cuadra 4.
  • Av. Universitaria cuadras 14, 15, 16, 17, 71, 72, 73 y 74.
  • Calle Antonio Raimondi cuadras 1 y 2.
  • Asociación Trabajadores Municipales, manzana Y.
  • Av. Víctor Andrés Belaunde Oeste cuadra 9.
  • Urb. El Retablo 2.ª etapa, manzanas A, B, D, E, F, G y H.

Callao

Horario: 08:00 a 18:00

  • Asociación de Vivienda Las Fresas, manzanas A1, A, B, C, D, D1, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, Ñ, O, P, Q, R y S.
  • Asociación de Propietarios 7 de Agosto, manzanas A, B, C, D, F, G, H, I, J, R y S.
  • Asociación Los Lirios, manzanas A, B, C, E, F, G, H e I.
  • Urb. La Quilla, manzanas D, E, F y J.
  • A.H. Nueva Esperanza, manzana J.

Lima Cercado

Horario: 00:00 a 08:00

  • Av. de la Emancipación cuadras 3 y 4.
  • Av. Tacna cuadra 4.
  • Jr. Cailloma cuadra 5.
  • Jr. Rufino Torrico cuadra 5.

Los Olivos

Horario: 08:00 a 19:00

  • A.H. Los Olivos de Pro, manzanas I, I1, J, J1, J2, J3, K, K1, N, N3, N4 y Ñ.

¿Qué zona tendrá corte de luz el domingo 20 de septiembre?

Para el domingo, el cronograma contempla una interrupción en un punto específico de Comas.

Comas

Horario: 08:00 a 18:00

  • Calle Santa Ana, ex Fundo Chacracerro, zona B, lote 89.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

Una mano acciona un interruptor rojo en un panel eléctrico oscuro, mientras otra mano sostiene una vela blanca encendida
Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante una suspensión programada, es recomendable tomar algunas precauciones para evitar inconvenientes durante las horas sin suministro eléctrico:

  • Desconectar televisores, computadoras, electrodomésticos y otros equipos para evitar posibles daños cuando se restablezca la energía.
  • Mantener cerrada la refrigeradora y el congelador para conservar la temperatura interior durante el mayor tiempo posible.
  • Tener cargados celulares, baterías externas y otros dispositivos que puedan ser necesarios.
  • Si en casa se utilizan equipos médicos eléctricos, contar con una alternativa de respaldo y prever el tiempo que durará la interrupción.
  • Evitar el uso de velas y optar por linternas u otras fuentes de iluminación seguras.
  • Revisar previamente si el horario de corte coincide con actividades que requieren electricidad.

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