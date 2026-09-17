Puertas blindadas, obras de arte y esculturas: qué se vio en las imágenes inéditas del allanamiento a CFK

El video se dio a conocer durante una audiencia del juicio por la causa Cuadernos

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Almohadones blancos sobre una cama con las iniciales de Néstor y Cristina Kirchner, obras de arte en casi todas las paredes, imágenes familiares y retratos de artistas como Frida Kahlo. Por primera vez, y en el marco de un juicio oral y público que se transmite en vivo, se vieron imágenes del interior del departamento del quinto piso de Juncal y Uruguay, en Recoleta, donde el matrimonio presidencial residió durante años.

El inmueble fue allanado el 23 de agosto de 2018 por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio, en la investigación por los “cuadernos de la corrupción”. El operativo duró varias horas y fue filmado de principio a fin por la Policía Federal. Las imágenes mostraron obras de arte, esculturas y el interior de los dormitorios y comedores del departamento señalado por el remisero Oscar Centeno en sus escritos como uno de los lugares donde se dejaban bolsos con dólares provenientes del presunto cobro de coimas durante el kirchnerismo.

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Un allanamiento sensible

“Era un allanamiento sensible, la vivienda de dos figuras muy importantes, dos ex presidentes de la Nación Argentina. Debíamos documentar muy bien todo”, explicó ante el Tribunal Oral Federal 7 el testigo y comisario de la Policía Federal Juan Carlos Barrales, quien estuvo al frente del operativo ese día. “Nos fuimos y la vivienda quedó en las mismas condiciones”.

La fiscal federal Fabiana León pidió exhibir las imágenes cuando promediaba la declaración de Barrales y las defensas formulaban preguntas sobre distintos aspectos del procedimiento.

Entonces comenzó la proyección. Se vio al abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, recibir a los policías en la puerta, de brazos cruzados, escuchar la lectura del acta de allanamiento y permitirles el ingreso. Las imágenes mostraron un primer comedor, objetos personales, ropa colgada y manzanas verdes en una frutera. “Ustedes digan por dónde quieren pasar. Esta es el área de servicio”, guiaba el letrado, hasta que uno de los policías mantuvo una conversación telefónica con el juzgado y le dijo que ordenaban que se retire del lugar.

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Segunda parte del allanamiento a Cristina Kirchner

También se filmó la puerta blindada del vestidor del dormitorio principal mencionada por el policía. Quedaron registrados, además, los diálogos entre los efectivos y los funcionarios del juzgado que impartían instrucciones por teléfono. En uno de ellos se refirieron a las estatuillas y los cuadros. “No sé si son valiosos o no”, explicaba un policía en una conversación coloquial que concluyó con un “macanudo, doctor. Hasta luego”. Había recibido la indicación de esperar la llegada de peritos tasadores del Banco Ciudad.

Objeciones por la intimidad

Cuando terminó un primer video, comenzaron las objeciones en la sala de audiencias. “Hemos sido muy pacientes en dejar que la Fiscalía muestre el video sin explicar cuál era el propósito. Si hay una cuestión puntual, debería indicarla e ir al minuto específico. Están mostrando toda la casa de mi defendida, cuestiones que tienen que ver con su intimidad, su ropa. No tiene ningún punto de contacto con este expediente”, advirtió el defensor de CFK.

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“Esto es un exceso. No soy muy proclive a hacer calificaciones, pero muestra la mala fe con la que está procediendo”, agregó Beraldi.

“La Fiscalía tenía la mala intención de verificar si lo que yo había relatado era correcto o no. Se escuchó nítidamente cuando, de una manera totalmente ilegal, el juez ordena mi expulsión del domicilio. Yo me opongo y fue objeto de una denuncia penal”, recordó el abogado.

La fiscal León respondió de inmediato. “Toda la vida se mostraron videos de allanamientos, fotos y secuestros. No veo por qué tiene que ser diferente en esta ocasión. Se cuestionó la forma en que se llevó adelante el procedimiento y luego se dijeron cosas que no se condicen con este video, de forma tal que por eso la Fiscalía lo está exhibiendo”.

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Tras una extensa discusión, el Tribunal autorizó la continuidad de la exhibición, aunque para entonces gran parte de las imágenes ya habían sido proyectadas.