Perú

Padre de escolar investigado por caso Liceo Naval califica la presunta agresión sexual como “un juego que se les ha ido de las manos”

El caso es investigado por la Fiscalía de Familia, que solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para seis de los adolescentes presuntamente involucrados en el ataque contra un compañero

El padre de uno de los menores detenidos por agresión en el Cercado de Lima declara ante la prensa, minimizando el hecho como "un juego que se les fue de las manos" y acusando a los medios de sacar conclusiones apresuradas. | Video: ATV
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El padre de uno de los adolescentes investigados por la presunta agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise se pronunció sobre el caso durante una entrevista con ATV Noticias y defendió a su hijo frente a las acusaciones. En medio del diálogo, describió lo ocurrido como un supuesto juego entre estudiantes que terminó fuera de control.

“Son más bien niños deportistas de un colegio que se habían ido a una competencia y han empezado a hacer un juego que se les ha ido de las manos”, afirmó el hombre. Sus declaraciones se dieron mientras la Fiscalía de Familia continúa con las diligencias para establecer qué ocurrió dentro del bus que trasladaba a los escolares.

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El caso involucra a un estudiante de 16 años y a adolescentes de quinto de secundaria. La Fiscalía de Familia confirmó inicialmente la participación de 10 menores en las diligencias y, posteriormente, solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para seis de ellos.

Composición con la fachada de una institución con un busto conmemorativo y agentes de policía junto a personas encapuchadas en la noche
Agentes de la Policía Nacional del Perú intervienen a menores de edad del Liceo Naval de San Borja investigados por una agresión sexual. (Infobae Perú)

Padre describió el hecho como un “juego” entre estudiantes

Durante la entrevista, el padre rechazó que los adolescentes fueran presentados como un grupo que habría actuado deliberadamente contra su compañero. Ante las preguntas de los periodistas, sostuvo que se trataba de estudiantes que habían viajado para participar en una competencia deportiva y que el episodio habría comenzado como un juego.

“Yo le doy toda la razón a la víctima, digamos, pero estos niños no son unos niños que han salido como una jauría que vamos a cazar a alguien”, señaló. Luego añadió que los escolares “han empezado a hacer un juego que se les ha ido de las manos”.

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La descripción generó una reacción inmediata de los conductores de ATV, quienes le preguntaron si realmente consideraba aquello un juego. El padre mantuvo su postura y volvió a cuestionar que todos los adolescentes fueran considerados responsables mientras las investigaciones seguían en curso.

La negligencia en el Liceo Naval queda expuesta tras múltiples denuncias de abuso. Un alumno de 16 años fue víctima de agresión sexual después de haber denunciado bullying sin obtener respuesta. Ahora, se conoce otro caso de violación en un viaje a Punta Cana donde el profesor a cargo habría abandonado a los estudiantes. | Panamericana

Durante el diálogo también fue consultado por una conducta atribuida a uno de los menores, quien presuntamente habría escupido y mordido la mano de un compañero. El hombre negó que hubiera ocurrido la mordida, aunque reconoció que sabía que existía una grabación del episodio.

Lo que se sabe del caso de agresión sexual en el Liceo Naval de San Borja

La denuncia se remonta al 15 de septiembre, cuando el equipo escolar de futsal del Liceo Naval participó en un campeonato interliceos. Durante el viaje de regreso, entre Surco y San Borja, habría ocurrido la presunta agresión sexual contra el estudiante de cuarto de secundaria.

Al día siguiente, el 16 de septiembre, la familia del adolescente tomó conocimiento de lo ocurrido y presentó una denuncia en la comisaría de San Borja. Efectivos policiales acudieron posteriormente al plantel e intervinieron a un grupo de escolares. La cifra inicial de ocho retenidos fue corregida por la Fiscalía, que confirmó que eran 10 adolescentes.

Un bus de la Policía Nacional del Perú traslada a los estudiantes del Colegio Liceo Naval que se encontraban retenidos. Los menores son llevados al Juzgado de Familia para una diligencia en el marco de la investigación por una presunta agresión sexual. - TV Perú Noticias

Como parte de las primeras diligencias, el estudiante afectado pasó por un reconocimiento médico legal y quedó pendiente su declaración mediante cámara Gesell. La Fiscalía también dispuso recoger los testimonios de los estudiantes involucrados y de otras personas que puedan aportar información para reconstruir lo ocurrido.

Fiscalía pidió cuatro meses de internamiento para seis estudiantes

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para seis estudiantes de quinto de secundaria investigados por la presunta agresión sexual contra su compañero de 16 años.

Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó 4 meses de internamiento preventivo contra menores de edad del quinto año de secundaria de un centro educativo.
Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó 4 meses de internamiento preventivo contra menores de edad del quinto año de secundaria de un centro educativo.

El requerimiento fue presentado por el fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández. De acuerdo con la Fiscalía, entre los elementos reunidos figuran las declaraciones de los menores involucrados, los testimonios de los policías que intervinieron y de los padres que denunciaron el caso, además del reconocimiento médico legal practicado al adolescente.

El pedido deberá ser evaluado por el juzgado de familia luego del vencimiento de la retención en flagrancia. La decisión determinará si corresponde aplicar la medida solicitada mientras continúan las diligencias.

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