Mario Hart incomoda a Magaly Medina al mencionar a Ney Guerrero y Maria Pía Copello le llama la atención en vivo

El piloto vinculó a su exproductor con una conversación sobre relaciones de amistad y recibió una llamada de atención de María Pía Copello durante la visita de ‘Sin que decir’

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Durante una visita al set de ‘Magaly TV La Firme’, Mario Hart incomodó a Magaly Medina al mencionar a Ney Guerrero, su exproductor y expareja, en medio de una conversación sobre las relaciones que comienzan desde la amistad. El comentario provocó reacciones inmediatas de los integrantes de ‘Sin + que decir’, entre ellos María Pía Copello, quien le pidió al piloto que tuviera más cuidado con sus preguntas.

Hart llegó al programa junto con Israel Dreyfuss, Luciana Roy, Ethel Pozo y María Pía Copello. Los integrantes del espacio participaron en diversas dinámicas con la conductora antes de sentarse en una mesa para responder preguntas y conversar sobre temas personales.

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La situación surgió cuando Magaly Mdina sostuvo que las relaciones más estables suelen nacer de una amistad previa. “Tú sabes que los amores más constantes y los amores que sobreviven más son aquellos que nacen de la amistad”, señaló durante la charla.

Mario Hart mencionó a Ney Guerrero durante la conversación

El intercambio parecía transcurrir sin tensión hasta que Mario Hart vinculó esa reflexión con Ney Guerrero. El expiloto de autos lanzó una pregunta que cambió el tono de la conversación y generó una reacción inmediata en el set.

Magaly Medina pidió tacto a Mario Hart luego de que mencionara a Ney Guerrero. Magaly TV La Firme/ ATV

“Pero Ney también fue tu amigo, ¿o no?”, preguntó Hart. La mención hizo referencia a Ney Guerrero, quien fue productor de Magaly Medina y mantuvo una relación sentimental con la presentadora años atrás.

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La conductora respondió de inmediato y marcó distancia entre ambos vínculos. “No, era mi productor. Es diferente, diferente”, afirmó. Con esa precisión, dejó claro que no asociaba su relación pasada con Guerrero a una amistad como la que, según explicó, tuvo con Alfredo Zambrano, antes de iniciar su matrimonio. “Porque él era mi amigo”, afirmó la conductora, al referirse a los inicios de su vínculo con el notario.

Al escuchar la respuesta, Mario Hart intentó rectificarse. “Corrijo”, expresó. Sin embargo, el momento ya había generado incomodidad entre los invitados y en la propia conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

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María Pía Copello pidió a Mario Hart que tuviera tacto

La primera llamada de atención llegó desde la mesa. María Pía Copello intervino para advertir a Hart sobre el efecto de su comentario. “Mario, no la friegues. Estábamos tan bien”, dijo bastante incómoda, aunque el mensaje apuntó a detener el tema antes de que la conversación escalara.

Magaly Medina también evidenció su incomodidad, aunque mantuvo un tono distendido frente a las cámaras. “Estábamos muy bien, Mario, estábamos muy bien. Hay que tener tacto, tacto, tacto”, manifestó.

María Pía Copello frena a Mario Hart tras pregunta sobre el pasado de Magaly Medina. Magaly TV La Firme/ ATV

Las palabras de la periodista dieron cuenta de que la mención de Guerrero tocó un asunto que no pretendía abordar durante el programa. Hart insistió en disculparse: “Perdón, perdón”,

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La conversación continuó con bromas de los invitados, quienes intentaron redirigir el momento. Magaly también recurrió a la ironía para cerrar el episodio. “Hay cosas de las que ya no se habla”, indicó, en una frase con la que dejó establecido que no deseaba profundizar en su vínculo pasado con Guerrero.

El grupo buscó aliviar el ambiente con bromas en el set

Luego de la intervención de Magaly Medina, los integrantes de ‘Sin + que decir’ buscaron aliviar la tensión. La conversación derivó hacia un amuleto que uno de los invitados había llevado al programa, mientras los presentes continuaron con comentarios y risas.

Finalmente, el encuentro entre Magaly Medina y los conductores de Sin + que decir se llevó con éxito, dejando atrás el mal momento. La conductora de ATV resaltó el desempeñó de los presentadores en el espacio de YouTube, además de halagar su contenido.

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Mario Hart incomoda a Magaly Medina al mencionar a Ney Guerrero en vivo. Magaly TV La Firme/ ATV