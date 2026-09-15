Perú Deportes

Sin Felipe Chávez y con Piero Cari, la selección peruana sub 20 anunció sus convocados para los Juegos ODESUR Santa Fe 2026

Thiago Kosloski definió su nómina de cara al certamen sudamericano que tendrá lugar en la ciudad argentina. El listado cuenta con ausencias importantes

Piero Cari encabeza la lista de convocados de Perú de cara a los Juegos ODESUR.
Piero Cari encabeza la lista de convocados de Perú de cara a los Juegos ODESUR. Crédito: La Bicolor.
Guardar

La selección peruana sub 20 anunció su convocatoria para los Juegos ODESUR Santa Fe 2026, torneo que reúne a ocho equipos y que se disputa en Argentina del 12 al 26 de septiembre. El entrenador Thiago Kosloski eligió a futbolistas de clubes locales y del exterior para afrontar una competencia que será parte de la preparación hacia el Sudamericano Sub 20 de 2027.

Perú quedó ubicado en el Grupo A junto con Colombia, Chile y Panamá. Argentina, que será anfitrión del certamen, integrará el Grupo B con Paraguay, Uruguay y Venezuela. Todos los compromisos del fútbol masculino se jugarán en el estadio Marcelo Bielsa.

PUBLICIDAD

En la lista resalta la convocatoria de Piero Cari, jugador de Alianza Lima. El mediocampista es considerado uno de los futbolistas con proyección dentro de su categoría, aunque no ha tenido continuidad en el primer equipo ‘blanquiazul’ bajo la conducción de Pablo Guede.

El jugador de Alianza Lima marcó el segundo tanto de la 'bicolor' en amistoso. Créditos: FPF.

También figura Marco Rivas, delantero de Tigre de Argentina. El atacante ya debutó como profesional y será una de las opciones ofensivas de Kosloski para los tres partidos de la fase de grupos. La presencia de jugadores que actúan en el extranjero amplía las alternativas del comando técnico, que deberá evaluar el rendimiento de una generación con varios nombres por consolidarse.

PUBLICIDAD

La nómina cuenta con tres arqueros. Fueron llamados Fabrisio Mesías, de Alianza Lima; Fernando Lassanta, de Vélez Sarsfield; y Armando Aguirre. En defensa aparecen Samuel Pereda, Jonathan García y Carlos Aramburu, también de Alianza Lima; Duham Ballumbrosio, de Sporting Cristal; Joaquín Verde, de Universitario; Dyland Maceda, de Melgar; y Pirlo Oba, de Llacuabamba.

Para el mediocampo, el técnico convocó a Santiago Berckemeyer, de Unión Huaral; Piero Cari, de Alianza Lima; Jair Moretti; José María Mellan; Gerson Castillo y Lionel Herrera, de Sporting Cristal. El ataque estará integrado por Nicolás Rengifo, Eystin Córdova, de Universitario, y Marco Rivas, de Tigre.

Convocados de la selección peruana Sub 20 para los Juegos ODESUR 2026.
Convocados de la selección peruana Sub 20 para los Juegos ODESUR 2026. Crédito: X La Bicolor.

Ausencias de peso

La relación de convocados generó comentarios en redes sociales por la ausencia de varios jugadores que militan en clubes europeos. Ante las consultas, Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), informó cuáles son los futbolistas con los que la categoría no podrá contar en Santa Fe.

El principal nombre es el de Felipe Chávez, futbolista del Magdeburg de Alemania. A él se suman Marco Andrealli, de Como 1907; Rafael Guzmán, de Betis; Aitor León, de Athletic Club; Alonzo Vincent, de Servette FC; Nicolás Cairo, de Sassuolo; Alberto Velásquez, de FC Midtjylland; y Philipp Eisele, de Eintracht Frankfurt.

La ausencia de esos ocho jugadores responde a que sus clubes no están obligados a cederlos para los Juegos Suramericanos. Por ese motivo, Kosloski deberá trabajar con los futbolistas que recibieron autorización de sus instituciones y con los representantes de equipos peruanos que forman parte de la convocatoria.

Las grandes ausencias de Perú en los Juegos ODESUR.
Las grandes ausencias de Perú en los Juegos ODESUR. Crédito: Captura X.

Fixture del fútbol masculino en los Juegos ODESUR 2026

Fecha 1

  • Perú vs. Colombia (Grupo A / 16 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)
  • Chile vs. Panamá (Grupo A / 16 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)
  • Paraguay vs. Argentina (Grupo B / 17 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)
  • Uruguay vs. Venezuela (Grupo B / 17 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Fecha 2

  • Colombia vs. Panamá (Grupo A / 18 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)
  • Chile vs. Perú (Grupo A / 18 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)
  • Paraguay vs. Venezuela (Grupo B / 19 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)
  • Argentina vs. Uruguay (Grupo B / 19 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Fecha 3

  • Colombia vs. Chile (Grupo A / 20 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)
  • Perú vs. Panamá (Grupo A / 20 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)
  • Paraguay vs. Uruguay (Grupo B / 21 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)
  • Venezuela vs. Argentina (Grupo B / 21 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Semifinales

  • Semifinal 1 (23 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)
  • Semifinal 2 (23 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Finales

  • Medalla de Bronce (25 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)
  • Medalla de Oro (25 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Temas Relacionados

Felipe ChávezPiero CariSelección peruanaJuegos ODESUR Santa Feperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De ser campeón de la Copa Sudamericana a dirigir a Los Chankas: el nuevo DT de los andahuaylinos para el Torneo Clausura 2026

El conjunto provinciano es decimosexto en el segundo torneo del año, pero conserva opciones en la tabla acumulada, por lo que cada fecha restante será decisiva en la lucha por un cupo continental

De ser campeón de la Copa Sudamericana a dirigir a Los Chankas: el nuevo DT de los andahuaylinos para el Torneo Clausura 2026

La fuerte suma que Deportivo Garcilaso debe pagarle a Carlos Bustos: lo que dice la condena FIFA contra el club cusqueño

El organismo rector del fútbol mundial falló a favor del entrenador argentino tras una disputa contractual con el club cusqueño, al que dirigió entre julio y noviembre de 2025 y con el que logró la clasificación a la Copa Sudamericana de este año

La fuerte suma que Deportivo Garcilaso debe pagarle a Carlos Bustos: lo que dice la condena FIFA contra el club cusqueño

Definido el grupo de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026: los duros rivales que enfrentarán las ‘leonas’ en Quito

El elenco ‘merengue’ se ganó su lugar en el certamen continental gracias a su conquista del Torneo Apertura peruano. En la capital ecuatoriana, tendrá al frente a exigentes escuadras

Definido el grupo de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026: los duros rivales que enfrentarán las ‘leonas’ en Quito

Maximiliano Amondarain, mentalizado en éxito de Cienciano vs Montevideo City en revancha de Copa Sudamericana 2026: “Hay que sostener la diferencia”

El uruguayo, “con la ilusión de avanzar lo máximo posible”, quiere “cerrar la llave de la mejor manera” contra la disciplina uruguaya, por los cuartos de final, en el estadio Centenario

Maximiliano Amondarain, mentalizado en éxito de Cienciano vs Montevideo City en revancha de Copa Sudamericana 2026: “Hay que sostener la diferencia”

Juan Pablo Varillas asume su rol como tercera raqueta peruana y valora a Ignacio Buse y Gonzalo Bueno: “Si ganan ellos, ganamos”

El limeño de 30 años reconoció que ‘Nacho’ y ‘Gonza’ han protagonizado los últimos triunfos para el quinto de Luis Horna y se mantiene a la expectativa para aportar en la serie ante Paraguay

Juan Pablo Varillas asume su rol como tercera raqueta peruana y valora a Ignacio Buse y Gonzalo Bueno: “Si ganan ellos, ganamos”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Álvarez se enloda al decir que violaciones a niñas indígenas “tienen origen cultural”, como “pasarse la luz roja”

Ministro Álvarez se enloda al decir que violaciones a niñas indígenas “tienen origen cultural”, como “pasarse la luz roja”

“No soy político”: Ministro Álvarez se disculpa por decir que el Código Penal fue hecho para defender delincuentes

Asaltan local de Fuerza Popular en Ventanilla y roban S/10 mil: dos sospechosos fueron detenidos

Diputados plantean que Comisión de Ética investigue a Julián Pérez Mallqui por contratar a su pareja en su despacho: “Otra vez”

JEE abre procedimiento sancionador contra López Aliaga y su partido por propaganda que lo presenta como “alcalde de Lima”

ENTRETENIMIENTO

El video que muestra a Giancarlo ‘Flaco’ Granda intentando frenar a su hermano en plena agresión a anciano de 75 años en Surco

El video que muestra a Giancarlo ‘Flaco’ Granda intentando frenar a su hermano en plena agresión a anciano de 75 años en Surco

Ethel Pozo asegura que Edson Dávila esté siendo “soberbio” al no reconocer a Gisela Valcárcel como su madrina

Ana Paula Consorte reaparece con Paolo Guerrero y un video casero vuelve a encender los rumores de embarazo

Locura por el inicio de la preventa para el aniversario 34 de Corazón Serrano y su show de ‘Camino a un Sueño 3’

La novia de Claudio Pizarro niega en redes que sea mantenida por el exfutbolista: “Yo tengo un trabajo”

DEPORTES

Thiago Kosloski se hará cargo de Perú en los Juegos ODESUR y adelanta que el certamen será una plataforma de observación de jóvenes valores

Thiago Kosloski se hará cargo de Perú en los Juegos ODESUR y adelanta que el certamen será una plataforma de observación de jóvenes valores

De ser campeón de la Copa Sudamericana a dirigir a Los Chankas: el nuevo DT de los andahuaylinos para el Torneo Clausura 2026

La fuerte suma que Deportivo Garcilaso debe pagarle a Carlos Bustos: lo que dice la condena FIFA contra el club cusqueño

Definido el grupo de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026: los duros rivales que enfrentarán las ‘leonas’ en Quito

Carlos Zambrano confía en volver a la selección: “No habría dudas de mi convocatoria, soy uno de los mejores defensas”