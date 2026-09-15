Sin Felipe Chávez y con Piero Cari, la selección peruana sub 20 anunció sus convocados para los Juegos ODESUR Santa Fe 2026

Piero Cari encabeza la lista de convocados de Perú de cara a los Juegos ODESUR. Crédito: La Bicolor.

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La selección peruana sub 20 anunció su convocatoria para los Juegos ODESUR Santa Fe 2026, torneo que reúne a ocho equipos y que se disputa en Argentina del 12 al 26 de septiembre. El entrenador Thiago Kosloski eligió a futbolistas de clubes locales y del exterior para afrontar una competencia que será parte de la preparación hacia el Sudamericano Sub 20 de 2027.

Perú quedó ubicado en el Grupo A junto con Colombia, Chile y Panamá. Argentina, que será anfitrión del certamen, integrará el Grupo B con Paraguay, Uruguay y Venezuela. Todos los compromisos del fútbol masculino se jugarán en el estadio Marcelo Bielsa.

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En la lista resalta la convocatoria de Piero Cari, jugador de Alianza Lima. El mediocampista es considerado uno de los futbolistas con proyección dentro de su categoría, aunque no ha tenido continuidad en el primer equipo ‘blanquiazul’ bajo la conducción de Pablo Guede.

El jugador de Alianza Lima marcó el segundo tanto de la 'bicolor' en amistoso. Créditos: FPF.

También figura Marco Rivas, delantero de Tigre de Argentina. El atacante ya debutó como profesional y será una de las opciones ofensivas de Kosloski para los tres partidos de la fase de grupos. La presencia de jugadores que actúan en el extranjero amplía las alternativas del comando técnico, que deberá evaluar el rendimiento de una generación con varios nombres por consolidarse.

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La nómina cuenta con tres arqueros. Fueron llamados Fabrisio Mesías, de Alianza Lima; Fernando Lassanta, de Vélez Sarsfield; y Armando Aguirre. En defensa aparecen Samuel Pereda, Jonathan García y Carlos Aramburu, también de Alianza Lima; Duham Ballumbrosio, de Sporting Cristal; Joaquín Verde, de Universitario; Dyland Maceda, de Melgar; y Pirlo Oba, de Llacuabamba.

Para el mediocampo, el técnico convocó a Santiago Berckemeyer, de Unión Huaral; Piero Cari, de Alianza Lima; Jair Moretti; José María Mellan; Gerson Castillo y Lionel Herrera, de Sporting Cristal. El ataque estará integrado por Nicolás Rengifo, Eystin Córdova, de Universitario, y Marco Rivas, de Tigre.

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Convocados de la selección peruana Sub 20 para los Juegos ODESUR 2026. Crédito: X La Bicolor.

Ausencias de peso

La relación de convocados generó comentarios en redes sociales por la ausencia de varios jugadores que militan en clubes europeos. Ante las consultas, Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), informó cuáles son los futbolistas con los que la categoría no podrá contar en Santa Fe.

El principal nombre es el de Felipe Chávez, futbolista del Magdeburg de Alemania. A él se suman Marco Andrealli, de Como 1907; Rafael Guzmán, de Betis; Aitor León, de Athletic Club; Alonzo Vincent, de Servette FC; Nicolás Cairo, de Sassuolo; Alberto Velásquez, de FC Midtjylland; y Philipp Eisele, de Eintracht Frankfurt.

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La ausencia de esos ocho jugadores responde a que sus clubes no están obligados a cederlos para los Juegos Suramericanos. Por ese motivo, Kosloski deberá trabajar con los futbolistas que recibieron autorización de sus instituciones y con los representantes de equipos peruanos que forman parte de la convocatoria.

Las grandes ausencias de Perú en los Juegos ODESUR. Crédito: Captura X.

Fixture del fútbol masculino en los Juegos ODESUR 2026

Fecha 1

Perú vs. Colombia (Grupo A / 16 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Chile vs. Panamá (Grupo A / 16 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Paraguay vs. Argentina (Grupo B / 17 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Uruguay vs. Venezuela (Grupo B / 17 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Fecha 2

Colombia vs. Panamá (Grupo A / 18 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Chile vs. Perú (Grupo A / 18 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Paraguay vs. Venezuela (Grupo B / 19 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Argentina vs. Uruguay (Grupo B / 19 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Fecha 3

Colombia vs. Chile (Grupo A / 20 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Perú vs. Panamá (Grupo A / 20 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Paraguay vs. Uruguay (Grupo B / 21 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Venezuela vs. Argentina (Grupo B / 21 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Semifinales

Semifinal 1 (23 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Semifinal 2 (23 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Finales

Medalla de Bronce (25 de septiembre / 08:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)

Medalla de Oro (25 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Estadio Marcelo Bielsa)