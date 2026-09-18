Rebeca Escribens llama “adefesio” a Christian Domínguez en su cara y afirma que no le cae

La conductora cuestionó la presencia del artista en América Hoy y afirmó que conoce y aprecia a sus familiares, aunque no comparte la misma cercanía con él. América Hoy/ América TV

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Rebeca Escribens protagonizó un incómodo intercambio con Christian Domínguez en vivo y lo llamó “adefesio” frente a las cámaras de ‘América hoy’, luego de que el cantante llegara al programa junto con su orquesta para participar en el segmento musical.

El momento se produjo durante la presentación de los invitados de la jornada. Janet Barboza anunció la presencia de Domínguez con una broma sobre un eventual regreso del cumbiambero a la conducción del magazine. La frase abrió una conversación que Escribens aprovechó para dejar clara su posición sobre esa posibilidad.

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“Mi invitado el día de hoy”, dijo Barboza al presentar al intérprete. Rebeca Escribens respondió con una pregunta que dejaba ver su incomodidad: “¿Qué, pero no tiene trabajo? ¿Por qué tiene que venir o ha venido a promocionar?”.

La conductora cuestionó en tono de broma la presencia de Christian Domínguez en el set, aunque sus comentarios se volvieron más directos cuando la conversación giró hacia la posibilidad de que él volviera a integrar el panel del programa.

Christian Domínguez recibe inesperado comentario de Rebeca Escribens en vivo

“Todos vuelven, parece que regresa a ‘América hoy’”, comentó Janet Barboza. Escribens reaccionó de inmediato: “Entonces me tengo que despedir de ti, mil disculpas”, afirmó, al dar a entender que no estaría de acuerdo con compartir nuevamente la conducción con el cantante.

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¿Christian Domínguez regresa América Hoy?

La presencia de Christian Domínguez en ‘América Hoy’ respondió a una participación musical junto con su orquesta. El cantante no acudió para anunciar un ingreso al equipo de conductores, aunque las palabras de Barboza instalaron el tema en la conversación.

Luego de los primeros comentarios, Domínguez y Escribens se saludaron ante las cámaras. La conductora aclaró que mantendría los modales pese a las críticas que estaba por expresar. “Bueno, mis papás siempre me dijeron que lo cortés no quita lo valiente”, manifestó.

A partir de ahí, Escribens explicó que le resulta difícil hablar de asuntos vinculados con personas a las que conoce o con quienes tiene algún tipo de relación. La presentadora señaló que compartir noticias puede ser más sencillo cuando no existe cercanía con los involucrados.

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Rebeca Escribens calificó a Christian Domínguez de hipócrita y aseguró que no trabajaría con él en 'América Hoy'.

“La otra vez me preguntaron qué tan difícil era compartir o decir noticias. Es fácil cuando no conoces a la gente, pero cuando hay un vínculo, a mí se me baja la presión y el útero se me extiende”, expresó.

Sus palabras dieron paso a una referencia a los familiares de Christian Domínguez. Escribens sostuvo que conoce a los padres del cantante y que también trabajó con una de sus sobrinas, por lo que diferenció el afecto que siente por ellos de su opinión sobre el intérprete.

Rebeca Escribens habló de la familia del cantante

La conductora dirigió sus comentarios directamente a Domínguez. “El señor Christian Domínguez, si bien no me cae, conozco a sus padres, he trabajado con su sobrina, es mejor persona que tú”, dijo.

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Escribens destacó la relación que mantiene con los padres del cantante antes de utilizar el término que generó sorpresa en el set. “Conociendo a la familia de Christian Domínguez, a su padre, a su madre, yo no sé por qué eres el adefesio que eres, yo no sé qué pasó contigo”, añadió.

La conductora incluso preguntó si Domínguez era el menor de su familia y lanzó otra broma sobre su infancia. “¿Eres el menor, no? Te caíste de la cuna”, señaló, mientras el cantante escuchaba sus comentarios.

El término “adefesio” fue usado por Escribens dentro de un intercambio de tono humorístico. La conductora sostuvo que la madre del cantante siente especial afecto por él y recordó a su propio padre al referirse al progenitor de Domínguez.

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“Tu mamá babea por ti, tu padre me hizo recordar al mío”, expresó Escribens. La presentadora no detalló si sus comentarios respondían a episodios específicos de la vida pública del intérprete o a experiencias previas entre ambos.

Tras escuchar las palabras de Rebeca Escribens, Christian Domínguez optó por responder desde su relación familiar. El cantante confirmó que es el menor y afirmó que intenta desempeñar ese rol de la mejor manera.

“Yo soy el menor, trato de ser el mejor hijo del mundo. Me entrego por completo a mi familia”, manifestó el artista durante la conversación.

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La respuesta generó una nueva reacción de Escribens, quien acompañó las palabras del cantante con un gesto de aprobación. De ese modo, el diálogo dejó atrás la tensión inicial y dio paso a una interacción más distendida.

Rebeca Escribens cuestiona a Christian Domínguez por su historial de infidelidad en pleno programa de 'América Hoy'. (Instagram Rebeca Escribens / Christian Domínguez)