Caso Liceo Naval: alumnos pasarán a clases virtuales durante investigaciones de presunta agresión sexual en bus escolar

Liceo Naval Almirante Guise

Guardar

Los alumnos del Liceo Naval Almirante Guise pasarán temporalmente a clases virtuales hasta el lunes 21 de septiembre, en medio de la investigación por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años. La medida fue anunciada por Cornelio Gonzales Torres, director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

El cambio de modalidad se produce mientras la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro desarrolla diligencias para esclarecer lo ocurrido dentro de un bus escolar durante el retorno de una actividad deportiva. Diez estudiantes de quinto de secundaria permanecen comprendidos en la investigación, según la información difundida por el Ministerio Público.

PUBLICIDAD

La DRELM también anunció una intervención en el plantel para recoger información de padres de familia y estudiantes, además de revisar posibles antecedentes relacionados con situaciones de violencia o bullying. Las autoridades deberán establecer las circunstancias del caso y las responsabilidades que correspondan.

UGEL avanzará con las investigaciones sobre el caso ocurrido en el bus escolar

La decisión busca mantener separados a los estudiantes mientras avanzan las investigaciones por la denuncia presentada por el adolescente. De acuerdo con la información difundida, el hecho habría ocurrido el 15 de septiembre, cuando escolares retornaban de un campeonato interliceos de futsal desde Surco hacia San Borja.

En conversación con RPP Noticias, Gonzales Torres señaló que la UGEL intervendrá para recoger información de la comunidad educativa. “La UGEL va a intervenir para hacer encuestas a los padres de familia, también a los estudiantes”, declaró el funcionario.

PUBLICIDAD

El director de la DRELM explicó que las autoridades buscan conocer si existieron denuncias o situaciones que no fueron atendidas anteriormente por la institución. “Debemos conversar con ella para detallar cada denuncia que ella pueda tener y que no se haya atendido en su momento por la institución”, indicó a RPP.

Cornelio Gonzales señaló que la medida busca evitar el retorno de los alumnos al plantel mientras se esclarecen los hechos y se protege al escolar afectado (Créditos: Latina)

El funcionario precisó que el colegio cuenta con alrededor de 1.800 alumnos de todos los niveles. La modalidad virtual será temporal y está prevista hasta el lunes 21 de septiembre, mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.

Fiscalía continúa con las diligencias por la denuncia en el bus escolar

La Fiscalía investiga a 10 estudiantes de quinto de secundaria por la denuncia presentada por un alumno de 16 años. Los adolescentes fueron intervenidos por la Policía Nacional y trasladados a una comisaría de familia para las primeras actuaciones.

PUBLICIDAD

La Fiscalía y la Policía investigan la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise denunciada por su familia.

Entre las diligencias dispuestas figura la toma de testimonios de los estudiantes comprendidos en la investigación. También se contempla la declaración del adolescente denunciante mediante cámara Gesell, además de otras actuaciones destinadas a reconstruir lo ocurrido durante el traslado.

La investigación también considera la presencia de adultos dentro del vehículo. La Defensoría del Pueblo informó que en el bus viajaban el chofer y dos representantes del colegio, quienes deberán brindar información a las autoridades sobre lo ocurrido durante el trayecto.

Sandra Ramos, vocera de la Defensoría del Pueblo, informa sobre las primeras acciones tomadas tras la denuncia de una presunta agresión sexual en un bus del colegio Liceo Naval. Se cuestiona la inacción de los tres adultos que viajaban con los menores.| Video: Canal N

Gonzales Torres confirmó a RPP que eran dos profesores los adultos encargados del cuidado de los escolares durante el viaje. “Eso también la Fiscalía tiene que llamarlos para declarar y ver responsabilidades directas”, manifestó el director de la DRELM.

PUBLICIDAD

DRELM revisará posibles antecedentes de violencia escolar

Además del cambio temporal a la virtualidad, la DRELM anunció que recopilará información sobre la convivencia escolar en el Liceo Naval Almirante Guise. Las encuestas a estudiantes y padres permitirán conocer si existieron situaciones previas que requieran ser revisadas.

La medida también responde a las referencias sobre posibles episodios anteriores de bullying. La entidad educativa regional buscará verificar esta información mediante documentos, reportes y otros antecedentes que pueda proporcionar el plantel.

La profesora denuncia una grave situación de bullying y hostigamiento en un colegio de San Borja. - Canal N

En paralelo, la Marina de Guerra del Perú dispuso la separación de la directora, una docente y el entrenador de fútbol mientras continúan las investigaciones. La medida tiene carácter temporal y se mantiene mientras las autoridades determinan las circunstancias del caso.

PUBLICIDAD

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brinda asistencia legal y apoyo psicológico al adolescente y su familia. Mientras las diligencias continúan, las autoridades mantienen bajo reserva la información que pueda identificar a los menores involucrados.