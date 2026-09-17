Caso Liceo Naval: MIMP brindará apoyo psicológico y legal a adolescente víctima de presunta violencia sexual

Las autoridades indagan los hechos ocurridos tras una actividad de futsal y el Ministerio de la Mujer activó asistencia para el menor de edad afectado| Foto: Andina

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Tras la denuncia por presunta violencia sexual contra estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brindará asistencia legal y soporte psicológico a un adolescente de 16 años y a su familia.

La intervención estará a cargo del Programa Nacional Warmi Ñan, que también dispondrá de un equipo multidisciplinario para acompañar las diligencias que programe el Ministerio Público. La Fiscalía deberá determinar las responsabilidades y eventuales sanciones conforme a ley contra los adolescentes.

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De acuerdo con los primeros reportes policiales, el estudiante, que cursa el cuarto año de secundaria, habría sido agredido por alumnos de quinto año durante el regreso de un campeonato de futsal.

El MIMP rechazó todo acto de violencia y exhortó a las autoridades a actuar con celeridad y debida diligencia. La cartera informó que el adolescente y su entorno familiar ya reciben acompañamiento psicológico y legal.

Ocho alumnos de quinto de secundaria del colegio Liceo Naval Almirante Guise fueron intervenidos por la policía tras ser acusados de agredir sexualmente a un compañero de cuarto año. El grave hecho habría ocurrido en el bus que los trasladaba de regreso a la institución tras un evento deportivo. | ATV Noticias

Ocho escolares fueron retenidos tras la denuncia presentada por la familia

La denuncia fue presentada por los padres del adolescente la noche del martes. Al día siguiente, agentes policiales acudieron a la institución educativa e intervinieron a al menos ocho escolares, según la información difundida por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

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El director de la DRELM, Cornelio González, indicó que la Policía ejecutará el procedimiento correspondiente y que el Ministerio Público ya interviene en el caso.

“Según la Policía tienen un número de involucrados de ocho y se va a hacer un procedimiento riguroso por parte de la Policía y luego ya el Ministerio Público también está interviniendo”, afirmó González a los exteriores de la comisaría.

El funcionario añadió que la institución educativa deberá remitir un informe para contribuir al esclarecimiento de los hechos. También señaló que comunicarán el caso al procurador del Ministerio de Educación.

El Liceo Naval Almirante Guise de San Borja informó mediante un comunicado que coordina con las autoridades para esclarecer una presunta agresión ocurrida entre estudiantes. (fb/@LNAlmiranteGuise)

El Liceo Naval informó que realiza coordinaciones con las autoridades

El Liceo Naval, institución regida por la Marina de Guerra del Perú, comunicó a los padres de familia que el incidente habría ocurrido durante el traslado a una actividad deportiva.

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En un pronunciamiento, el colegio señaló que, ante un “grave hecho de presunta agresión física” entre estudiantes, actuó de manera inmediata y coordina acciones con las autoridades competentes.

Mientras tanto los padres de otros grados de la institución se han mostrado preocupados, debido a que no se descarta si existiera más víctimas.

Canales de ayuda

Centros Emergencia Mujer y Familia: ofrecen atención especializada gratuita, con asesoría legal, apoyo psicológico y gestión social para personas afectadas por violencia sexual y familiar.

Policía Nacional del Perú (PNP): ante una emergencia o una situación que requiera intervención inmediata, se puede llamar al 105.

Línea 100: el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ofrece atención gratuita y confidencial durante las 24 horas. El servicio brinda orientación, contención emocional e información sobre las acciones de protección disponibles.