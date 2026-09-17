Perú

Alerta sanitaria: Digesa pide no beber agua Timonel ni Lybre tras detectar una bacteria

La bacteria detectada puede ocasionar infecciones y representa una mayor preocupación para personas con sistemas inmunitarios debilitados

Mano que sostiene una jarra de vidrio y vierte agua en un vaso sobre una mesa de madera junto a un florero con plantas.
Los ciudadanos que encuentren los productos alertados pueden reportarlos ante las Diris, Geresas o Diresas, según su jurisdicción (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presencia de una bacteria potencialmente dañina en varios lotes de agua de mesa llevó al Ministerio de Salud (Minsa) a emitir una alerta sanitaria dirigida a consumidores y establecimientos comerciales. La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) identificó Pseudomonas aeruginosa en productos correspondientes a las marcas Timonel y Lybre, por lo que recomendó suspender su adquisición y consumo en cualquiera de sus presentaciones.

La advertencia forma parte de las acciones de vigilancia que desarrolla la autoridad sanitaria para comprobar las condiciones de seguridad de los alimentos y bebidas destinados a la población. De acuerdo con la información difundida por el sector, el hallazgo constituye un indicador de contaminación en la línea de producción involucrada.

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Recomiendan evitar los productos

Digesa pidió a la ciudadanía no comprar ni ingerir las aguas de mesa señaladas, independientemente del lote o formato en el que sean comercializadas. La medida busca prevenir una eventual exposición a la bacteria detectada mientras continúan las verificaciones correspondientes sobre el fabricante.

La Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo que puede ocasionar infecciones en determinadas circunstancias. El riesgo adquiere mayor relevancia en personas con sistemas inmunitarios debilitados, quienes pueden presentar una mayor susceptibilidad frente a este tipo de agentes.

Una mano sostiene una jarra de vidrio llena de agua y la vierte en un vaso transparente sobre una mesa de madera.
Digesa recomendó a los consumidores no comprar ni ingerir las aguas de mesa comprendidas en la alerta sanitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, la entidad sanitaria instó a los consumidores a revisar los productos que tengan en sus hogares y evitar su utilización si corresponden a las marcas incluidas en la alerta. La recomendación se mantiene para todas las presentaciones comprendidas por la advertencia.

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Retiro de los puntos de venta

La disposición también alcanza a los establecimientos que comercializan estas bebidas. Supermercados, bodegas, mercados, distribuidores y otros negocios deberán retirar de manera inmediata los productos señalados de sus espacios de exhibición y venta.

Esta medida busca impedir que las unidades involucradas continúen disponibles para los compradores mientras se desarrollan las acciones de control. Digesa, además, mantiene la vigilancia sobre el fabricante para comprobar que cumpla con las disposiciones establecidas tras la detección del agente contaminante.

La advertencia sanitaria comprende las diferentes presentaciones de los productos señalados por la autoridad competente - Créditos: Andina.
La advertencia sanitaria comprende las diferentes presentaciones de los productos señalados por la autoridad competente - Créditos: Andina.

La intervención de la autoridad contempla la supervisión de las condiciones sanitarias relacionadas con la elaboración y comercialización de estos productos. Los resultados de estas acciones permitirán determinar las medidas adicionales que correspondan dentro del ámbito sanitario.

¿Dónde reportar estos productos?

El Minsa también solicitó la colaboración de los ciudadanos. En caso de encontrar agua de mesa de las marcas mencionadas en algún establecimiento, las personas pueden comunicar el hecho a la autoridad sanitaria de su jurisdicción.

Los reportes pueden realizarse mediante las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), las Gerencias Regionales de Salud (Geresas) o las Direcciones Regionales de Salud (Diresas), según la jurisdicción correspondiente.

El sector Salud señaló que continuará con las labores de vigilancia y control destinadas a proteger a los consumidores. Estas acciones comprenden la supervisión de los productos involucrados y el seguimiento de las disposiciones comunicadas a los responsables de su fabricación y comercialización.

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