Perú

Magaly Medina a Katia Palma por comentario sobre candidatos de Combate: “¿No tenían a Diealis?, tienes que mirar la lista de tus guerreros”

La conductora de Magaly TV La Firme respondió a Katia Palma luego de que la conductora hiciera comentarios sobre los jóvenes que buscan convertirse en nuevos combatientes

La conductora Magaly Medina arremetió contra Katia Palma luego de que esta se burlara de los aspirantes al reality 'Combate'. La 'Urraca' le recordó a Palma que en su programa también han tenido concursantes controversiales. ATV/ Magaly TV La Firme.
Guardar

La llegada de una nueva temporada de Combate ya empieza a generar comentarios entre las figuras de televisión. Esta vez, el foco estuvo puesto en el peculiar mensaje que Katia Palma envió para referirse a quienes buscan convertirse en los nuevos participantes del reality de ATV. Durante la edición de Magaly TV La Firme de este 16 de setiembre, Magaly Medina reaccionó a las declaraciones de la conductora y no dudó en responderle con su característico sentido del humor.

La periodista inició su programa comentando el material que le había enviado Katia Palma, quien actualmente está relacionada con el proceso de selección de los nuevos rostros que podrían formar parte de la próxima temporada de Combate. Magaly presentó el informe señalando que la conductora había enviado una “chiquita” para quienes se encuentran realizando el casting.

PUBLICIDAD

“Oye, la Katia Palma ahora nos mandó chi-- nos mandó una chiquita para, para quienes están haciendo casting y quieren ingresar como los nuevos combatientes en esta temporada que se avecina ya a través de las pantallas de ATV”, comentó Magaly al comenzar a referirse al video.

Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona las palabras de Katia Palma sobre los aspirantes a Combate

El comentario de Katia Palma no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien tomó con humor la forma en que la conductora se habría referido a los participantes que buscan ingresar al conocido reality de competencia.

“La Katia Palma bien rajona, ¡mira tú! Así entre risa y risa, pero un poco más y dijo que, que los, que nuestros concursantes son pirañas casi, casi, ¿no?”, expresó la conductora de Magaly TV La Firme.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Magaly hizo una precisión sobre quienes aparecen en el proceso de selección. Según explicó, todavía no se trata de los nuevos integrantes oficiales de Combate, sino de personas que están postulando para conseguir un lugar en el programa. “Los aspirantes, porque esos no son los combatientes. Ojo, ah, ojo, esos son los candidatos”, remarcó.

La conductora continuó observando las imágenes y encontró otro detalle que le llamó la atención: la apariencia de uno de los jóvenes que aparecía en el material enviado por Katia Palma.

Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Qué no que se equivocó de canal?”, ironizó Magaly

Mientras comentaba las imágenes, Magaly Medina lanzó una nueva broma sobre uno de los participantes que aparecía durante el casting. La conductora cuestionó su forma de vestir y señaló que parecía tener un estilo que había visto en otros programas. “¡Oye, ¿qué no que se equivocó de canal? Ese tiene que ir a otro casting, ¿ah?”, comentó entre risas.

Luego volvió a referirse directamente a la vestimenta del joven: “¿Cómo está vestido así? Porque así pa’ abajo he visto en otros lados, ¿ah?”. Desde el set, otra voz coincidió con la observación de la periodista: “Sí, sí, sí, sí”. El intercambio generó nuevas risas en el estudio. Magaly continuó con su comentario y recordó que, en algún momento, la imagen que se tenía de los participantes de estos espacios televisivos era distinta.

“Dios mío”, reaccionó inicialmente, antes de continuar con la comparación. “Tú eres pal otro programa”, se escuchó decir desde el set.

Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly bromea con los aspirantes de la nueva temporada

Lejos de dejar el tema ahí, Magaly Medina continuó con las bromas sobre el aspecto de los jóvenes que aparecen en el casting. La conductora recordó que anteriormente se hablaba de participantes con determinada imagen y contrastó esa idea con lo que estaba viendo en el material.

“De verdad que sí, ¿no que éramos chicos lindos? Y ahora... Ya, en fin”, manifestó entre risas. La periodista incluso cambió el término de “aspirantes” por uno mucho más particular para hacer referencia a quienes aparecían en las imágenes.

Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.

“No, esos no eran aspirantes a, a candidatos para Combate, esos eran aspirantes a monstruitos de Magaly TV”, señaló mientras reía.

Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda a antiguos participantes de realities

En medio de su respuesta a Katia Palma, la conductora de Magaly TV La Firme cuestionó que se hicieran comentarios sobre los aspirantes cuando, según recordó, en los realities de competencia también han existido participantes que protagonizaron polémicas o fueron señalados por su comportamiento.

“Oye, y mi-- ¿Cómo se va a burlar de su, de su participante si le hemos visto otros pirañas que han aparecido ahí y todavía formales, ah?”, expresó.

A continuación, Magaly mencionó a algunos personajes que, según ella, también tuvieron participación en espacios de competencia y fueron objeto de críticas por su comportamiento. “¿No tenían al Dialys? ¿No tenían al malcriadón del Dialys? ¿No tenían al malcriado del Piero Arenas?”, preguntó la periodista.

Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Katia, tienes que primero mirar en tu relación de guerreros”

La respuesta de Magaly Medina continuó con un mensaje dirigido directamente a Katia Palma. La periodista le recomendó revisar la trayectoria de los participantes que han formado parte de este tipo de programas antes de realizar comentarios sobre los nuevos postulantes.

“Así que, por f-- Katia, Katia, tienes que primero mirar en tu relación de guerreros que han pasado por ahí”, sostuvo. La conductora utilizó nuevamente el humor para advertir que, si se revisara la trayectoria de todos los personajes que han pasado por los realities, podrían encontrarse historias y antecedentes que darían bastante material para comentar.

Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Y eso, si nos ponemos a sacarle el CV a cada uno de ellos, oh, no. Oh, no”, manifestó. Finalmente, Magaly Medina prefirió ponerle un límite a la discusión y señaló que todavía falta que la competencia comience oficialmente. Por ello, consideró que no era conveniente profundizar demasiado en los antecedentes de quienes han participado en este tipo de programas.

“Mejor no empecemos, no empecemos, que todavía la competencia ni siquiera se ha prendido un poquito”, concluyó.

Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Magaly MedinaKatia PalmaCombateATVMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del Gana Diario de este miércoles 16 de setiembre: todos los números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, La Tinka da a conocer los números ganadores del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4706

Resultados del Gana Diario de este miércoles 16 de setiembre: todos los números ganadores del último sorteo

PISA 2025: en Perú, la caída en lectura fue mayor entre los estudiantes con mejores condiciones socioeconómicas

Un nuevo análisis encontró que el puntaje del 25% más favorecido retrocedió 21 puntos entre 2022 y 2025, frente a una disminución de 5 puntos entre el grupo más desfavorecido. La brecha se acortó, pero el desempeño empeoró en ambos extremos.

PISA 2025: en Perú, la caída en lectura fue mayor entre los estudiantes con mejores condiciones socioeconómicas

¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera

El programa de Magaly Medina repasó los inicios de Edson Dávila en televisión y recordó cómo pasó de bailarín a convertirse en ‘Giselo’ dentro de las producciones de Gisela Valcárcel

¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera

Julio Velarde seguirá al mando del Banco Central de Reserva del Perú hasta el 2031

El Pleno del Senado aprobó su permanencia con 40 votos a favor y 12 en contra, tras el informe de la comisión que concluyó que cumple los requisitos legales y profesionales para continuar en el cargo

Julio Velarde seguirá al mando del Banco Central de Reserva del Perú hasta el 2031

Zuliet Seminario parte a Tailandia para representar a Perú en el Miss Grand International 2026

La modelo arequipeña arranca su aventura internacional con un mensaje cargado de ilusión y se alista para competir en Bangkok, donde intentará repetir el triunfo peruano que Luciana Fuster consiguió en 2023

Zuliet Seminario parte a Tailandia para representar a Perú en el Miss Grand International 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Chats revelan pedidos de diputada Catherin Palomino a trabajadores para costear la decoración de su oficina

Chats revelan pedidos de diputada Catherin Palomino a trabajadores para costear la decoración de su oficina

Candidata a la alcaldía de La Victoria denuncia seguimiento y amenazas de muerte en plena campaña

Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce los candidatos que disputan la alcaldía de Miraflores

López Chau sobre 53 días de gestión de Keiko Fujimori: “Es muy poco tiempo para ver algunas cosas”

Mano derecha de López Aliaga, denunciado por acoso y chantaje sexual: “Que la justicia intervenga”, pide Muñante

ENTRETENIMIENTO

¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera

¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera

Zuliet Seminario parte a Tailandia para representar a Perú en el Miss Grand International 2026

Alejandra Baigorria asegura que apelará denuncia contra Magaly Medina: “Esto apenas empieza y yo no concilio”

Novia de Claudio Pizarro niega en redes que sea mantenida por el exfutbolista: “Yo tengo un trabajo”

Yaco Eskenazi envía mensaje a Edson Dávila tras polémica con Gisela Valcárcel: “Siempre tenemos que ser agradecidos”

DEPORTES

Marcos Martinich reveló que Cienciano practicó penales de cara a la vuelta ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

Marcos Martinich reveló que Cienciano practicó penales de cara a la vuelta ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

Patrick Zubczuk calienta el Universitario vs Garcilaso por la punta del Torneo Clausura 2026: “Tenemos que seguir peleando arriba”

Cienciano presenta su lista de convocados para partido contra Montevideo City por la llave de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

La postura de Óscar Ibáñez sobre retirar la titularidad a Alejandro Duarte en Alianza Lima: “Tienes que darle el respaldo”

Los árbitros peruanos que perderían la insignia FIFA para la próxima temporada de la Liga 1