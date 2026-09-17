Magaly Medina a Katia Palma por comentario sobre candidatos de Combate: “¿No tenían a Diealis?, tienes que mirar la lista de tus guerreros”

La conductora Magaly Medina arremetió contra Katia Palma luego de que esta se burlara de los aspirantes al reality 'Combate'. La 'Urraca' le recordó a Palma que en su programa también han tenido concursantes controversiales. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La llegada de una nueva temporada de Combate ya empieza a generar comentarios entre las figuras de televisión. Esta vez, el foco estuvo puesto en el peculiar mensaje que Katia Palma envió para referirse a quienes buscan convertirse en los nuevos participantes del reality de ATV. Durante la edición de Magaly TV La Firme de este 16 de setiembre, Magaly Medina reaccionó a las declaraciones de la conductora y no dudó en responderle con su característico sentido del humor.

La periodista inició su programa comentando el material que le había enviado Katia Palma, quien actualmente está relacionada con el proceso de selección de los nuevos rostros que podrían formar parte de la próxima temporada de Combate. Magaly presentó el informe señalando que la conductora había enviado una “chiquita” para quienes se encuentran realizando el casting.

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“Oye, la Katia Palma ahora nos mandó chi-- nos mandó una chiquita para, para quienes están haciendo casting y quieren ingresar como los nuevos combatientes en esta temporada que se avecina ya a través de las pantallas de ATV”, comentó Magaly al comenzar a referirse al video.

Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona las palabras de Katia Palma sobre los aspirantes a Combate

El comentario de Katia Palma no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien tomó con humor la forma en que la conductora se habría referido a los participantes que buscan ingresar al conocido reality de competencia.

“La Katia Palma bien rajona, ¡mira tú! Así entre risa y risa, pero un poco más y dijo que, que los, que nuestros concursantes son pirañas casi, casi, ¿no?”, expresó la conductora de Magaly TV La Firme.

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Sin embargo, Magaly hizo una precisión sobre quienes aparecen en el proceso de selección. Según explicó, todavía no se trata de los nuevos integrantes oficiales de Combate, sino de personas que están postulando para conseguir un lugar en el programa. “Los aspirantes, porque esos no son los combatientes. Ojo, ah, ojo, esos son los candidatos”, remarcó.

La conductora continuó observando las imágenes y encontró otro detalle que le llamó la atención: la apariencia de uno de los jóvenes que aparecía en el material enviado por Katia Palma.

Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Qué no que se equivocó de canal?”, ironizó Magaly

Mientras comentaba las imágenes, Magaly Medina lanzó una nueva broma sobre uno de los participantes que aparecía durante el casting. La conductora cuestionó su forma de vestir y señaló que parecía tener un estilo que había visto en otros programas. “¡Oye, ¿qué no que se equivocó de canal? Ese tiene que ir a otro casting, ¿ah?”, comentó entre risas.

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Luego volvió a referirse directamente a la vestimenta del joven: “¿Cómo está vestido así? Porque así pa’ abajo he visto en otros lados, ¿ah?”. Desde el set, otra voz coincidió con la observación de la periodista: “Sí, sí, sí, sí”. El intercambio generó nuevas risas en el estudio. Magaly continuó con su comentario y recordó que, en algún momento, la imagen que se tenía de los participantes de estos espacios televisivos era distinta.

“Dios mío”, reaccionó inicialmente, antes de continuar con la comparación. “Tú eres pal otro programa”, se escuchó decir desde el set.

Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly bromea con los aspirantes de la nueva temporada

Lejos de dejar el tema ahí, Magaly Medina continuó con las bromas sobre el aspecto de los jóvenes que aparecen en el casting. La conductora recordó que anteriormente se hablaba de participantes con determinada imagen y contrastó esa idea con lo que estaba viendo en el material.

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“De verdad que sí, ¿no que éramos chicos lindos? Y ahora... Ya, en fin”, manifestó entre risas. La periodista incluso cambió el término de “aspirantes” por uno mucho más particular para hacer referencia a quienes aparecían en las imágenes.

Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.

“No, esos no eran aspirantes a, a candidatos para Combate, esos eran aspirantes a monstruitos de Magaly TV”, señaló mientras reía.

Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda a antiguos participantes de realities

En medio de su respuesta a Katia Palma, la conductora de Magaly TV La Firme cuestionó que se hicieran comentarios sobre los aspirantes cuando, según recordó, en los realities de competencia también han existido participantes que protagonizaron polémicas o fueron señalados por su comportamiento.

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“Oye, y mi-- ¿Cómo se va a burlar de su, de su participante si le hemos visto otros pirañas que han aparecido ahí y todavía formales, ah?”, expresó.

A continuación, Magaly mencionó a algunos personajes que, según ella, también tuvieron participación en espacios de competencia y fueron objeto de críticas por su comportamiento. “¿No tenían al Dialys? ¿No tenían al malcriadón del Dialys? ¿No tenían al malcriado del Piero Arenas?”, preguntó la periodista.

Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Katia, tienes que primero mirar en tu relación de guerreros”

La respuesta de Magaly Medina continuó con un mensaje dirigido directamente a Katia Palma. La periodista le recomendó revisar la trayectoria de los participantes que han formado parte de este tipo de programas antes de realizar comentarios sobre los nuevos postulantes.

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“Así que, por f-- Katia, Katia, tienes que primero mirar en tu relación de guerreros que han pasado por ahí”, sostuvo. La conductora utilizó nuevamente el humor para advertir que, si se revisara la trayectoria de todos los personajes que han pasado por los realities, podrían encontrarse historias y antecedentes que darían bastante material para comentar.

Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Y eso, si nos ponemos a sacarle el CV a cada uno de ellos, oh, no. Oh, no”, manifestó. Finalmente, Magaly Medina prefirió ponerle un límite a la discusión y señaló que todavía falta que la competencia comience oficialmente. Por ello, consideró que no era conveniente profundizar demasiado en los antecedentes de quienes han participado en este tipo de programas.

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“Mejor no empecemos, no empecemos, que todavía la competencia ni siquiera se ha prendido un poquito”, concluyó.

Magaly Medina lanza advertencia a Katia Palma antes del regreso de Combate: “Todavía la competencia ni se ha prendido”. Captura: Magaly TV La Firme.