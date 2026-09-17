Cruces definidos en Perú vs Paraguay por Copa Davis 2026: Ignacio Buse se medirá ante Daniel Vallejo en la segunda jornada

Cruces confirmados para la serie entre Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. Crédito: Ticketmaster/Imagen Ilustrativa Infobae.

Guardar

La cuenta regresiva inicia para la serie entre Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. Solo faltan dos días para el inicio de los partidos, que se jugarán en el Jockey Club del Perú, escenario que tendrá localidades agotadas para las dos jornadas programadas.

El sorteo definió los cinco cruces de la confrontación y confirmó que Ignacio Buse, primera raqueta nacional, asumirá dos partidos de singles y será parte del dobles junto con Arklon Huertas del Pino. El duelo entre Buse y Daniel Vallejo aparece como el enfrentamiento de mayor jerarquía en la segunda fecha.

PUBLICIDAD

El capitán peruano, Luis Horna, optó por Juan Pablo Varillas como segundo singlista, una decisión que deja fuera de la nómina de partidos a Gonzalo Bueno. Varillas jugará el viernes ante Vallejo y volverá a la cancha el sábado frente a Hernando Escurra.

La selección peruana tendrá como máxima figura a Ignacio Buse en la Copa Davis 2026.

Cruces de Perú vs Paraguay por Copa Davis 2026

Viernes 18 de septiembre

Partido 1: Ignacio Buse vs. Hernando Escurra

Partido 2: Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo

Sábado 19 de septiembre

Partido 3: Ignacio Buse / Arklon Huertas del Pino vs. Daniel Vallejo / Martín Vergara

Partido 4: Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo

Partido 5: Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra

Cruces confirmados de los duelos entre Perú y Paraguay por Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.

Ignacio Buse abre la serie

Ignacio Buse, ubicado en el puesto 35 del ranking ATP, abrirá la eliminatoria frente a Hernando Escurra, quien figura en la casilla 2151. El tenista peruano tendrá la responsabilidad de darle el primer punto al equipo local antes del segundo encuentro de la jornada inaugural.

Después será el turno de Juan Pablo Varillas, número 190 del mundo, ante Daniel Vallejo, la principal carta paraguaya en singles y actual 58 del ranking ATP. El resultado de esos dos compromisos definirá cómo quedará planteada la serie antes del dobles del sábado.

PUBLICIDAD

La segunda jornada comenzará con el partido por parejas. Buse, quien también ocupa el puesto 35 en la clasificación individual, formará dupla con Arklon Huertas del Pino, situado en el puesto 234, para enfrentar a Vallejo y Martín Vergara. El paraguayo aparece en el lugar 895 del ranking ATP, aunque participará en una modalidad distinta a la de singles.

La primera raqueta 'guaraní' se refirió a las posibilidades de su equipo en la serie ante Perú y destacó el crecimiento de Ignacio Buse en el circuito. Crédito: Instagram Teledeportes.

El cuarto punto de la llave pondrá frente a frente a los dos jugadores mejor ubicados de cada país. Buse jugará ante Vallejo, en un cruce que puede resultar determinante para la definición de la serie. Perú tendrá la condición de local y buscará imponer esa ventaja sobre la superficie elegida en el Jockey Club.

PUBLICIDAD

Si la eliminatoria llega igualada al último encuentro, Varillas se enfrentará a Escurra. El peruano parte con una diferencia amplia en el ranking, aunque el formato de Copa Davis suele presentar partidos con una exigencia distinta a los torneos habituales del circuito.

Varillas será segundo singlista

Las principales novedades de la formación pasan por la designación de Varillas y Escurra como los segundos singlistas de sus respectivos países. A su vez, Gonzalo Bueno, ubicado en el puesto 172 del ranking ATP, no disputará ningún punto de la confrontación.

Juan Pablo Varillas es el segundo singlista peruano para la serie ante Paraguay por Copa Davis 2026. Crédito: Federación Peruana de Tenis.

La elección de Horna supone que Varillas asumirá dos partidos individuales. El tenista peruano llega con actividad reciente en el circuito Challenger, donde alcanzó una final y dos semifinales antes de volver a ubicarse dentro del Top 200 del ranking ATP.

PUBLICIDAD

Bueno, por su parte, sufrió una lesión en Sevilla. Ese antecedente podría explicar la decisión del capitán peruano de recurrir a la experiencia de Varillas para los cruces de singles, pese a que el joven jugador figura por encima de él en la clasificación.

¿Dónde se podrá ver Perú vs Paraguay por Copa Davis?

La señal de DSports transmitirá la serie entre Perú y Paraguay por la Copa Davis 2026. Los partidos podrán verse por televisión por cable y también a través de la plataforma de streaming DGO, que posee los derechos de emisión de la competencia.

Asimismo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa desde su página web. La información incluirá la previa, el desarrollo de cada partido, el resultado de la serie y las declaraciones de los tenistas y capitanes.

PUBLICIDAD

DSports y DGO transmitirán la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis. Crédito: DSports.