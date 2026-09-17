Los Mirlos llevaron la cumbia amazónica peruana al Tiny Desk de NPR Music: video y fotos de su presentación

La agrupación presentó cinco canciones y un mensaje dedicado a la protección de la Amazonía en la sesión publicada durante el Mes de la Música Latina. YouTube/ NPR Music / Los Mirlos

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Los Mirlos estrenaron su primera sesión en Tiny Desk, el formato de NPR Music, con una presentación de cinco canciones que llevó la cumbia amazónica peruana y un mensaje de defensa de la Amazonía a la sede de la radio pública estadounidense. El concierto se publicó este jueves 17 de septiembre como parte de la programación especial por el Mes de la Música Latina.

Durante cerca de 18 minutos, los siete integrantes de la agrupación convirtieron el habitual espacio de oficina de NPR en un escenario marcado por guitarras con reverberación, percusión tropical y referencias visuales a la selva peruana. El repertorio incluyó “La Danza de Los Mirlos”, “La Fuga del Jaguar”, “Llanto en la Selva”, “Las Noches” y “La Pandilla / Doña Guillermina”.

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La banda fundada por Jorge Rodríguez Grández llegó al formato después de más de cinco décadas de trayectoria. NPR Music presentó a Los Mirlos como exponentes de la cumbia amazónica, una corriente identificada por el uso de guitarras eléctricas con efectos y por la influencia de ritmos tropicales, sonidos psicodélicos y tradiciones de la Amazonía.

La agrupación de cumbia amazónica llevó al estudio de NPR referencias musicales y visuales de la Amazonía peruana

El concierto fue grabado el pasado 28 de julio, fecha que coincidió con las Fiestas Patrias de Perú. Su difusión se produjo en el marco de “El Tiny”, una serie de presentaciones que NPR dedica durante un mes a artistas latinoamericanos.

Jorge Luis Rodríguez rindió homenaje a la Amazonía peruana

La sesión comenzó con “La Danza de Los Mirlos”, una de las piezas más reconocidas del conjunto. Al concluir el primer tema, Jorge Luis Rodríguez, guitarrista, tecladista e hijo del fundador, tomó la palabra para explicar el sentido de la presentación.

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“Los Mirlos, inspirados en la majestuosidad del Amazonas, en la diversidad de sus culturas y en la riqueza de sus tradiciones, rendimos un homenaje a la selva amazónica, a sus riquezas, sus misterios, mitos y leyendas, que son el espíritu y el latido del corazón de la selva”, afirmó.

El músico añadió que la propuesta buscaba transmitir “la magia, el encanto y el sonido de la selva”. Con esa introducción, la agrupación dio paso a “La Fuga del Jaguar”, uno de los pasajes donde las guitarras eléctricas tuvieron mayor presencia junto con las congas, los bongós, el güiro, las maracas y los timbales.

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La elección de las canciones recorrió distintas etapas de una agrupación que nació en Moyobamba, en la región San Martín. La formación que participó en el Tiny Desk estuvo integrada por Jorge Rodríguez Grández en voz y pandereta; Jorge Luis Rodríguez en guitarra, teclados y coros; Danny Jhonston en guitarra; Urbano Ramírez en bajo; Roger Rodríguez en güiro, maracas y coros; Carlos Rengifo en congas y bongós; y Genderson Pinedo en batería y timbales.

La agrupación presentó cinco canciones y un mensaje dedicado a la protección de la Amazonía en la sesión publicada durante el Mes de la Música Latina. IG/ Los Mirlos

‘La Fuga del Jaguar’ incluyó un mensaje de respaldo a los pueblos indígenas

Antes de interpretar “La Fuga del Jaguar”, Roger Rodríguez vinculó la canción con la situación de la Amazonía y con la labor de los pueblos indígenas que protegen sus territorios.

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“La cumbia amazónica es fiesta, pero también es la voz de la tierra”, expresó el integrante del grupo. Luego añadió: “Escuchen bien esas guitarras. Así ruge la selva cuando pide auxilio. Dedicamos este tema a todos nuestros hermanos indígenas que defienden el pulmón del mundo hasta con su propia vida”.

El mensaje dio a la sesión un componente que trascendió el repertorio musical. Los Mirlos incluyeron la defensa de la Amazonía como parte de la presentación, en consonancia con una identidad artística que desde sus comienzos toma referencias de la selva, su fauna, sus mitos y sus tradiciones.

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La banda fundada por Jorge Rodríguez Grández dedicó una de sus interpretaciones a los pueblos indígenas que defienden la Amazonía. YouTube/ NPR Music / Los Mirlos

Después de “La Fuga del Jaguar”, el grupo interpretó “Llanto en la Selva”. La canción mantuvo ese vínculo temático y precedió a un momento en el que Jorge Rodríguez Grández recordó el origen de la banda.

“Los Mirlos es una agrupación musical que difunde música y cultura de la Amazonía peruana por más de 52 años”, dijo el fundador. “Mis orígenes, mi tierra querida, Moyobamba, corazón de la Amazonía”, agregó ante el público reunido alrededor del escritorio de NPR.

El vestuario incluyó referencias al arte kené shipibo-konibo

La identidad amazónica también se trasladó a la imagen. Los músicos aparecieron con prendas verdes, zapatos blancos, collares de huayruro y camisas bordadas a mano con referencias al arte kené, asociado a la tradición textil del pueblo shipibo-konibo.

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El vestuario fue elaborado bajo la dirección creativa de la diseñadora peruana Alessandra Durand. De acuerdo con la información difundida por el equipo de la agrupación, 11 maestras artesanas del colectivo Shinan Imabo participaron en la confección de las piezas y accesorios usados durante la sesión.

Jorge Rodríguez Grández y los integrantes de Los Mirlos cerraron su sesión con un mensaje de celebración por Perú y la Amazonía

El arte kené forma parte de la cultura shipibo-konibo y se caracteriza por diseños geométricos presentes en textiles, cerámicas y otros soportes. La incorporación de estos elementos permitió que la presentación incluyera referencias visuales a la Amazonía junto con la propuesta musical.

Tras “Las Noches”, Los Mirlos cerraron su paso por Tiny Desk con “La Pandilla / Doña Guillermina”. La última interpretación mantuvo la energía de la cumbia y sumó frases de celebración pronunciadas por Jorge Rodríguez Grández.

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“Los peruanos hemos sido bendecidos con tres regiones hermosas, el Perú”, afirmó el músico antes de mencionar la costa, los Andes y la Amazonía. “Viva el Perú. Viva la Amazonía”, exclamó al final del concierto.

Los Mirlos suman Tiny Desk a su recorrido internacional

La sesión en NPR Music se incorpora a una etapa de mayor exposición internacional para Los Mirlos. En los últimos años, el grupo participó en escenarios como Coachella y el Lincoln Center de Nueva York, donde presentó su repertorio ante nuevos públicos.

En mayo de 2026, la agrupación publicó The World Meets Los Mirlos, un álbum de colaboraciones internacionales que reúne artistas como Juanes, Bomba Estéreo, 311, Guaynaa, Monsieur Periné, Los Bunkers, Los Bitchos, LA LOM, Toy Selectah, Mireya Ramos, La Coreañera, Chicha Libre, Funky Munchies y Big Sempa.

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La llegada al Tiny Desk se gestó durante varios meses. Jorge Rodríguez Grández había contado que la comunicación con NPR se desarrolló durante aproximadamente ocho meses y que Félix Contreras, productor de NPR Music, asistió a uno de los conciertos de la agrupación en Estados Unidos.

Con la publicación de la sesión, Los Mirlos sumaron un nuevo registro audiovisual a una carrera que supera cinco décadas. El formato de NPR reunió en los últimos años a artistas de diversos géneros y países, y ahora incorporó la cumbia amazónica peruana con un repertorio que conectó la historia del grupo con sus referencias culturales.

Los Mirlos interpretaron cinco canciones en su debut en Tiny Desk, el formato de NPR Music dedicado en septiembre a artistas latinoamericanos