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Gonzalo Bueno se retiró del Challenger de Sevilla por lesión y preocupa a Perú de cara a la Copa Davis

El tenista peruano no disputó su partido de octavos de final ante Jaume Munar debido a una dolencia en la zona baja de la espalda y ahora deberá recuperarse para llegar en condiciones a la serie ante Paraguay

Gonzalo Bueno es una de las principales cartas de Perú en Copa Davis.
Gonzalo Bueno es una de las principales cartas de Perú en Copa Davis. Crédito: REUTERS
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Gonzalo Bueno quedó eliminado del Challenger 125 de Sevilla antes de disputar su partido de octavos de final. El tenista peruano debía enfrentarse este miércoles 9 de septiembre al español Jaume Munar, número 55 del ranking ATP y principal favorito de la competencia, pero finalmente no saltó a la cancha y perdió el encuentro por walkover (W.O.) debido a una molestia en la zona baja de la espalda.

La organización del torneo confirmó la cancelación del partido y señaló que el trujillano se retiró de la competencia por una dolencia lumbar. De esta manera, Munar avanzó directamente a los cuartos de final sin disputar el encuentro.

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La situación genera preocupación en el entorno del tenis peruano, especialmente porque Bueno tiene por delante un importante compromiso con la selección nacional en la Copa Davis. El próximo fin de semana se disputará la serie contra Paraguay por el Grupo Mundial I.

La baja del tenista nacional se produjo luego de una jornada en la que había conseguido una importante victoria en el torneo español. El peruano protagonizó una remontada ante el local Carlos Sánchez Jover para avanzar a los octavos de final, después de haber perdido el primer set por 6-0. El peruano reaccionó y terminó consiguiendo su clasificación tras más de dos horas y media de partido.

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El comunicado de Challenger de Sevilla tras el retiro de Gonzalo Bueno.
El comunicado de Challenger de Sevilla tras el retiro de Gonzalo Bueno.

Sin embargo, el esfuerzo realizado en ese encuentro habría estado acompañado posteriormente por una molestia física. Según el comunicado difundido por la organización del Challenger de Sevilla, Gonzalo Bueno decidió no continuar en el torneo debido a una dolencia localizada en la parte baja de la espalda.

Por ello, su esperado enfrentamiento ante Munar no llegó a disputarse. El español, que aparecía como un rival de mucha exigencia para el peruano, obtuvo así su clasificación a la siguiente ronda por walkover.

La situación genera preocupación de cara a la Copa Davis

La lesión aparece en un momento importante para Gonzalo Bueno, quien forma parte de la selección peruana que afrontará próximamente una nueva serie de Copa Davis.

Perú se medirá ante Paraguay los próximos 18 y 19 de septiembre por el Grupo Mundial I, en una eliminatoria que tendrá como premio para el ganador la clasificación a los Qualifiers de la Copa Davis 2027.

Por ahora, no existe un diagnóstico oficial que permita determinar la gravedad de la molestia de Bueno ni el tiempo que necesitará para recuperarse. Por ello, habrá que esperar su evolución durante los próximos días para conocer si podrá llegar en condiciones a la importante serie que tendrá Perú en Lima.

Perú enfrentará a Alemania por los 'qualifiers' de la Copa Davis.
Gonzalo Bueno es la segunda raqueta del Perú. Crédito: FPT

¿Qué pasó con Gonzalo Bueno en el dobles?

La situación de este miércoles es diferente a la ocurrida el día anterior en el torneo de dobles. Bueno también se retiró de esa modalidad, pero en aquella oportunidad la razón estuvo relacionada con una molestia de su compañero, por lo que no se trató de una lesión del tenista peruano.

Ahora, en cambio, la organización confirmó que su ausencia en el cuadro de singles se produjo por una dolencia en la zona baja de la espalda.

El objetivo inmediato será conocer cómo evoluciona Bueno y si la molestia queda únicamente en una situación preventiva. El tenis peruano espera que el problema no sea de gravedad y que su principal carta pueda recuperarse a tiempo para representar al país en la Copa Davis.

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