Perú

Ministro de Educación cuestiona a adultos dentro del bus donde se habría cometido abuso sexual contra menor de edad: “¿No actuaron?”

El ministro José Antonio Chang, indicó que el Liceo Naval Almirante Guise tendría alguna responsabilidad en el acto de agresión sexual al interior de un vehículo. Diez estudiantes permanecen retenidos mientras se realizan diligencias

José Antonio Chang, ministra de Educación.
José Antonio Chang, ministra de Educación.
Guardar

El ministro de Educación José Antonio Chang cuestionó a los adultos encargados de un grupo de estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise de San Borja, luego de que un adolescente fuera víctima de una agresión sexual por parte de sus compañeros durante el retorno de un campeonato deportivo.

El representante del Ejecutivo sostuvo que la escuela debe responder por lo ocurrido fuera de sus instalaciones y pidió que se determinen responsabilidades.

PUBLICIDAD

En conversación con RPP, Chang vinculó el caso con las denuncias de violencia escolar registradas por su sector. El Ministerio de Educación recibió 50.000 denuncias por violencia, acoso y bullying a través de su plataforma, de las cuales unas 32.000 corresponden a hechos entre alumnos.

La información que maneja el ministerio señala que la denuncia fue presentada por el adolescente junto con sus padres y alcanza a 10 estudiantes. Según información revelada en las últimas horas, se confirmó que en el vehículo viajaban dos adultos a cargo del cuidado de los menores, identificados como entrenadores.

Fachada del Liceo Naval Almirante Guise con un círculo inserto que muestra a un policía custodiando a una persona encapuchada
Una persona encapuchada es custodiada por un agente de policía en un recuadro sobrepuesto a la entrada del Liceo Naval Almirante Guise.

Chang afirmó que su cartera intervendrá respecto de los adolescentes denunciados y de la institución educativa, aunque precisó que la revisión sobre el colegio buscará establecer qué ocurrió. También solicitó que la Fiscalía avance con rapidez y firmeza para definir si corresponde aplicar sanciones bajo la normativa para menores. El ministro Chang cuestionó la falta de acción por parte de los adultos que acompañaban a la delegación de estudiantes “¿Qué pasó? ¿No actuaron?”.

PUBLICIDAD

“Desde el Ministerio de Educación vamos a tomar las medidas necesarias, no solamente con los actores que han participado en este hecho bochornoso, sino también en la escuela. No para sancionarla, sino para averiguar qué es lo que ha pasado. Porque cuando un estudiante, basta que un estudiante salga fuera de la escuela con el colegio, el responsable es la escuela, porque no salió con autorización del padre. Y si salió con autorización del padre, el responsable es la escuela. Habían, dicen, dos adultos en la camioneta. ¿Qué pasó? No actuaron”, reclamó durante la entrevista.

Chang sostuvo que la obligación de la institución se mantiene durante las actividades escolares fuera del plantel. “Cuando un estudiante sale fuera de la escuela con el colegio, el responsable es la escuela, porque no salió con autorización del padre. Y si salió con autorización del padre, el responsable es la escuela”, afirmó.

La pérdida de autoridad en las escuelas, según Chang

El titular de Educación relacionó la denuncia con el funcionamiento interno de los colegios y con las responsabilidades de sus autoridades. “Se ha perdido la autoridad en las escuelas y, de alguna manera, se ha relajado este principio de autoridad tanto en la escuela, en el director y en los maestros”, declaró.

Diez estudiantes del colegio Liceo Naval de San Borja fueron detenidos por la policía bajo la acusación de una presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años. El incidente habría ocurrido dentro de un bus escolar y ya se encuentra en investigación | América TV

Sobre el trámite de la denuncia, Chang señaló que el caso ya llegó a la Fiscalía y pidió una investigación que no minimice los hechos. “No debemos permitir que este tipo de hechos pasen inadvertidos o por agua tibia”, dijo.

El ministro indicó que los adolescentes involucrados son menores de edad y que las eventuales medidas están sujetas a la legislación especial aplicable. “Entiendo que hay penas privativas de la libertad en algunos casos, pero estas están sujetas a un código de menores”, agregó.

Chang informó que algunos de los adolescentes acusados ya tenían una denuncia previa por acoso, aunque dijo no tener certeza de que el caso anterior involucrara al mismo menor que denunció la presunta agresión sexual.

El ministro señaló que el expediente estaría en el Poder Judicial y reclamó la máxima sanción si las pesquisas confirman responsabilidades. “Luego de una investigación profunda, debe tomar la sanción más drástica para que esto no se repita”, finalizó.

Las familias exigen reforzar la seguridad dentro del plantel y plantean una reestructuración de las medidas internas de protección (Créditos: Canal N)

Línea 100 del MIMP ante casos de violencia de género y familiar

La Línea 100 es un servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dirigido a personas que enfrentan violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar o violencia sexual.

Este canal brinda orientación, contención emocional e información especializada de manera gratuita y confidencial. Puede ser utilizado por víctimas, familiares, vecinos, docentes, amistades o cualquier persona que conozca un caso de violencia y necesite saber cómo actuar.

Se puede llamar a la Línea 100 ante agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas, amenazas, acoso, control coercitivo, violencia dentro del hogar o situaciones de riesgo para niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores o integrantes del grupo familiar.

Temas Relacionados

MineduMinisterio de EducaciónAgresión sexualLiceo Naval Almirante GuiseJosé Antonio Changperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prensa argentina afirma que Marcelo Tinelli terminó otra vez con Milett Figueroa: “Habría estado con otros hombres”

Panelistas argentinos afirmaron que el conductor habría terminado el vínculo con la modelo peruana, aunque ninguno de los dos se pronunció públicamente

Prensa argentina afirma que Marcelo Tinelli terminó otra vez con Milett Figueroa: “Habría estado con otros hombres”

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Mano Menezes ofreció una conferencia de prensa y presentó sus elegidos para los cuatro amistosos de la ‘bicolor’ en setiembre y octubre

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Sergio Baigorria llamó ‘vividor’ a Mario Hart y recordó su relación con Alejandra: “Lo sé de primera mano”

El hermano de la empresaria dejó un comentario en redes luego de un video sobre la división de gastos en el matrimonio del piloto con Korina Rivadeneira

Sergio Baigorria llamó ‘vividor’ a Mario Hart y recordó su relación con Alejandra: “Lo sé de primera mano”

Indecopi relaja salida para empresas investigadas por prácticas anticompetitivas

Un proyecto del regulador peruano plantea rebajas de hasta 32% para empresas investigadas por cárteles y salidas sin reconocimiento de responsabilidad en otros expedientes

Indecopi relaja salida para empresas investigadas por prácticas anticompetitivas

Profesora del Liceo Naval Almirante Guise revela que ya había alertado de casos de bullying en la institución

Una docente señaló que comunicó a directores del plantel situaciones de acoso entre estudiantes. Sus declaraciones se conocen mientras la Fiscalía investiga una denuncia por presunta agresión sexual contra un alumno de 16 años

Profesora del Liceo Naval Almirante Guise revela que ya había alertado de casos de bullying en la institución
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía precisa que son 10 alumnos del Liceo Naval los que están retenidos por presunto abuso sexual

Fiscalía precisa que son 10 alumnos del Liceo Naval los que están retenidos por presunto abuso sexual

Renovación Popular defiende propaganda que mostraría a Rafael López Aliaga como candidato a alcalde

Tomás Gálvez ejecuta el cese de Zoraida Ávalos y designa al fiscal supremo provisional que tomará su despacho

Ministro César Astudillo llega esta mañana al Congreso para su interpelación

Chats revelan pedidos de diputada Catherin Palomino a trabajadores para costear la decoración de su oficina

ENTRETENIMIENTO

Prensa argentina afirma que Marcelo Tinelli terminó otra vez con Milett Figueroa: “Habría estado con otros hombres”

Prensa argentina afirma que Marcelo Tinelli terminó otra vez con Milett Figueroa: “Habría estado con otros hombres”

Sergio Baigorria llamó ‘vividor’ a Mario Hart y recordó su relación con Alejandra: “Lo sé de primera mano”

¿Ya tiene a sus elegidos? Gia Meier, MacBridde y Agus Padilla confirmaron que recibieron llamadas para Combate

Analía Rodríguez, exesposa de Erick Elera, agradeció a Allison Pastor por apoyar a su hija Flavia en sus sueños

Magaly Medina aconseja a Ale Baigorria ir a terapia tras su apelación: “Eso no me va a impedir que siga diciéndole lo que pienso”

DEPORTES

Cienciano vs City Torque será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026?

Cienciano vs City Torque será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026?

Voleibolista peruana de 13 años mide 1.80 metros y se ilusiona con representar a la selección: “Ese es uno de mis primeros sueños”

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para duelos con Estados Unidos y México?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA

Sporting Cristal vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del choque por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

“Perú tiene que coger una Sub 20 e ir por Europa a foguear jugadores”: la propuesta de Jorge Luis Pinto para el futuro de la ‘bicolor’