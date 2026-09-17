Ministro de Educación cuestiona a adultos dentro del bus donde se habría cometido abuso sexual contra menor de edad: “¿No actuaron?”

José Antonio Chang, ministra de Educación.

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El ministro de Educación José Antonio Chang cuestionó a los adultos encargados de un grupo de estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise de San Borja, luego de que un adolescente fuera víctima de una agresión sexual por parte de sus compañeros durante el retorno de un campeonato deportivo.

El representante del Ejecutivo sostuvo que la escuela debe responder por lo ocurrido fuera de sus instalaciones y pidió que se determinen responsabilidades.

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En conversación con RPP, Chang vinculó el caso con las denuncias de violencia escolar registradas por su sector. El Ministerio de Educación recibió 50.000 denuncias por violencia, acoso y bullying a través de su plataforma, de las cuales unas 32.000 corresponden a hechos entre alumnos.

La información que maneja el ministerio señala que la denuncia fue presentada por el adolescente junto con sus padres y alcanza a 10 estudiantes. Según información revelada en las últimas horas, se confirmó que en el vehículo viajaban dos adultos a cargo del cuidado de los menores, identificados como entrenadores.

Una persona encapuchada es custodiada por un agente de policía en un recuadro sobrepuesto a la entrada del Liceo Naval Almirante Guise.

Chang afirmó que su cartera intervendrá respecto de los adolescentes denunciados y de la institución educativa, aunque precisó que la revisión sobre el colegio buscará establecer qué ocurrió. También solicitó que la Fiscalía avance con rapidez y firmeza para definir si corresponde aplicar sanciones bajo la normativa para menores. El ministro Chang cuestionó la falta de acción por parte de los adultos que acompañaban a la delegación de estudiantes “¿Qué pasó? ¿No actuaron?”.

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“Desde el Ministerio de Educación vamos a tomar las medidas necesarias, no solamente con los actores que han participado en este hecho bochornoso, sino también en la escuela. No para sancionarla, sino para averiguar qué es lo que ha pasado. Porque cuando un estudiante, basta que un estudiante salga fuera de la escuela con el colegio, el responsable es la escuela, porque no salió con autorización del padre. Y si salió con autorización del padre, el responsable es la escuela. Habían, dicen, dos adultos en la camioneta. ¿Qué pasó? No actuaron”, reclamó durante la entrevista.

Chang sostuvo que la obligación de la institución se mantiene durante las actividades escolares fuera del plantel. “Cuando un estudiante sale fuera de la escuela con el colegio, el responsable es la escuela, porque no salió con autorización del padre. Y si salió con autorización del padre, el responsable es la escuela”, afirmó.

La pérdida de autoridad en las escuelas, según Chang

El titular de Educación relacionó la denuncia con el funcionamiento interno de los colegios y con las responsabilidades de sus autoridades. “Se ha perdido la autoridad en las escuelas y, de alguna manera, se ha relajado este principio de autoridad tanto en la escuela, en el director y en los maestros”, declaró.

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Diez estudiantes del colegio Liceo Naval de San Borja fueron detenidos por la policía bajo la acusación de una presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años. El incidente habría ocurrido dentro de un bus escolar y ya se encuentra en investigación | América TV

Sobre el trámite de la denuncia, Chang señaló que el caso ya llegó a la Fiscalía y pidió una investigación que no minimice los hechos. “No debemos permitir que este tipo de hechos pasen inadvertidos o por agua tibia”, dijo.

El ministro indicó que los adolescentes involucrados son menores de edad y que las eventuales medidas están sujetas a la legislación especial aplicable. “Entiendo que hay penas privativas de la libertad en algunos casos, pero estas están sujetas a un código de menores”, agregó.

Chang informó que algunos de los adolescentes acusados ya tenían una denuncia previa por acoso, aunque dijo no tener certeza de que el caso anterior involucrara al mismo menor que denunció la presunta agresión sexual.

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El ministro señaló que el expediente estaría en el Poder Judicial y reclamó la máxima sanción si las pesquisas confirman responsabilidades. “Luego de una investigación profunda, debe tomar la sanción más drástica para que esto no se repita”, finalizó.

Las familias exigen reforzar la seguridad dentro del plantel y plantean una reestructuración de las medidas internas de protección (Créditos: Canal N)

Línea 100 del MIMP ante casos de violencia de género y familiar

La Línea 100 es un servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dirigido a personas que enfrentan violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar o violencia sexual.

Este canal brinda orientación, contención emocional e información especializada de manera gratuita y confidencial. Puede ser utilizado por víctimas, familiares, vecinos, docentes, amistades o cualquier persona que conozca un caso de violencia y necesite saber cómo actuar.

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Se puede llamar a la Línea 100 ante agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas, amenazas, acoso, control coercitivo, violencia dentro del hogar o situaciones de riesgo para niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores o integrantes del grupo familiar.