Mano Menezes reveló el promedio de edad de la selección peruana y dejó fuerte mensaje: “Entendemos que es la fórmula ideal”

El técnico de la selección peruana abordó estos dos temas en entrevista. Créditos: Bicolor .

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Mano Menezes concedió una entrevista al canal Bicolor+ y presentó la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. El técnico brasileño también se refirió a la edad promedio del plantel.

El entrenador señaló que la media general de los 26 convocados se elevó ligeramente, aunque consideró que ese dato debe analizarse según cada sector del campo.

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“Subimos un poquito el promedio general. Estamos en 27,9, 28 de los 26 que tenemos aquí. Pero dividimos por sectores porque, si hacemos un promedio general, podemos llegar a un número que no sea tan fiel, ¿no?”, explicó.

Menezes indicó que el mediocampo reúne a los futbolistas de mayor experiencia dentro de la nómina. En ese grupo, mencionó a André Carrillo y Yoshimar Yotún como los jugadores que incrementan el promedio.

“Nuestros mediocampistas tienen una edad promedio un poquito elevada: estamos alrededor de los 30. Pero tenemos dos jugadores que elevan un poco el promedio, que son Carrillo y Yotún. Naturalmente, lo aumentan. Los demás están en 28, 25”, sostuvo.

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El panorama cambia en la defensa, donde la selección peruana cuenta con un grupo de menor edad promedio. “Los defensores tienen un promedio de 25 años, que es más bajo. Creo que estamos bien”, añadió.

Por último, Menezes defendió la presencia de futbolistas experimentados ante los cuestionamientos por las convocatorias de jugadores de mayor edad. El DT afirmó que buscará un balance entre experiencia, juventud y capacidad física.

“Siempre vamos a estar muy cerca de eso porque entendemos que ese equilibrio es importante: contar con la experiencia de jugadores que ya estuvieron en grandes competencias, que pasaron por grandes competiciones, pero también con juventud y fuerza física, que son muy importantes. Entonces, vamos a buscar equilibrar eso. Entendemos que es la fórmula ideal”, cerró.

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Mano Menezes reveló el promedio de edad de la selección peruana y dejó fuerte mensaje sobre combinar experiencia y juventud.

Lista de convocados de Perú

Mano Menezes convocó a 26 jugadores para los cuatro amistosos de la selección peruana. La nómina incluyó sorpresas como Matías Córdova, Matías Zegarra, Rodrigo Vilca, Oslimg Mora y Piero Magallanes, quienes atraviesan un buen momento en la Liga 1.

Arqueros

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Diego Romero (Universitario de Deportes)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

César Inga (Universitario de Deportes)

Erick Noriega (Gremio)

Fabio Gruber (Mainz 05)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (FC Copenhague)

Matías Zegarra (Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Burnley)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Volantes

André Carrillo (Corinthians)

Jairo Concha (Universitario de Deportes)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Pretell (LDU de Quito)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Wilder Cartagena (Orlando City)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)

Alex Valera (Universitario de Deportes)

Bassco Soyer (Gil Vicente)

Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes)

Jhonny Vidales (Melgar)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

Lista de convocados de Perú para amistosos fecha FIFA

Los cuatro amistosos de Perú

La selección peruana afrontará cuatro amistosos en las jornadas FIFA de septiembre y octubre. Los compromisos se disputarán fuera del país ante equipos nacionales que participaron en el último Mundial. Esta es la programación:

Perú vs Estados Unidos (sábado 26 de setiembre / 15:30 horas / Interco Stadium / América TV)

Perú vs México (martes 29 de setiembre / 20:00 horas / Sports Illustrated Stadium / América TV)

Perú vs Canadá (sábado 3 de octubre / 13:00 horas / Saputo Stadium / América TV)

Perú vs Colombia (martes 6 de octubre / 18:00 horas / Niu Stadium / América TV)