Todo lo que se sabe hasta ahora de la denuncia por presunta agresión sexual a un alumno del Liceo Naval

La Fiscalía y la Policía investigan la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise denunciada por su familia.

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La presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise es investigada por la Fiscalía y la Policía, luego de una denuncia presentada por la familia del adolescente. El hecho habría ocurrido el 15 de setiembre dentro de un bus que trasladaba a integrantes del equipo escolar de futsal desde Surco hacia San Borja, tras un campeonato interliceos.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro confirmó que 10 adolescentes permanecen retenidos en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre. La cifra corrigió una información inicial, que daba cuenta de ocho menores involucrados en las diligencias.

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El caso involucra a la presunta víctima, alumno de cuarto de secundaria, y a estudiantes de quinto de secundaria, según la información difundida hasta el momento. La denuncia indica que el adolescente habría sufrido una agresión sexual con la utilización de un objeto dentro del vehículo.

Una persona encapuchada es custodiada por un agente de policía en un recuadro sobrepuesto a la entrada del Liceo Naval Almirante Guise.

La Fiscalía ordenó recoger testimonios y la declaración de la presunta víctima

El fiscal Mariano de la Torre Hernández dispuso la recolección de los testimonios de los 10 menores retenidos en flagrancia, además de otras actuaciones urgentes para determinar las circunstancias de lo ocurrido y establecer la participación que habría tenido cada uno.

Entre las medidas figura la declaración del estudiante de 16 años mediante cámara Gesell, un procedimiento utilizado en casos de violencia sexual que permite recoger el testimonio de menores sin exponerlos al contacto directo con los presuntos agresores.

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El adolescente tiene previsto brindar su versión ante el Ministerio Público, como parte de las diligencias en curso. La denuncia fue presentada en la comisaría de San Borja y pasó a conocimiento de la Fiscalía de Familia.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que, a través del programa Warmi Ñan, brinda asistencia legal y soporte psicológico al estudiante y a su familia.

La Defensoría confirmó que tres adultos viajaban en el bus

La Defensoría del Pueblo informó que, durante el traslado desde Surco hacia San Borja, en el bus viajaban el conductor y dos trabajadores del Liceo Naval Almirante Guise. La vocera de la entidad, Sandra Ramos, sostuvo que los escolares no retornaban solos de la actividad deportiva.

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“Los menores no estaban solos. Habían tres adultos, uno era el chofer y los otros dos eran de la institución educativa”, declaró Ramos a Canal N.

La representante de la Defensoría indicó que corresponde a las autoridades determinar si los adultos advirtieron lo que habría sucedido dentro de la unidad y cuáles fueron sus acciones. Según la información conocida, uno de los representantes del plantel podría ser auxiliar o profesor.

Ramos señaló que estas personas deberían rendir manifestación ante la Policía y la Fiscalía. “Entendemos que van a ser citadas tanto por la Policía como por la Fiscalía”, afirmó.

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La ministra de la Mujer, María Seminario, también indicó que los estudiantes viajaban acompañados por profesores. La investigación deberá establecer las responsabilidades que correspondan respecto de los hechos denunciados.

El primer comunicado del colegio se refirió a una presunta agresión física

El Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, emitió un comunicado dirigido a los padres de familia tras conocer la denuncia. La institución afirmó que adoptó acciones inmediatas y que coordina con los órganos competentes para contribuir con las investigaciones.

En ese pronunciamiento, el colegio describió el hecho como una “grave hecho de presunta agresión física” y no brindó información sobre los estudiantes involucrados. También señaló que aplicará las medidas disciplinarias previstas en la normativa vigente y en su reglamento institucional si se comprueban responsabilidades.

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“La institución ha actuado de manera inmediata y viene realizando las acciones y coordinaciones correspondientes con los órganos competentes”, indicó el plantel en el documento.

La institución agregó que realiza cambios y adopta medidas para reforzar la disciplina, la convivencia y la seguridad de los alumnos. No precisó cuáles son las acciones implementadas.

La Defensoría del Pueblo cuestionó que el comunicado se refiriera a una agresión física. Ramos señaló que el MIMP calificó la denuncia como un caso de presunta violencia sexual contra el adolescente y afirmó que el colegio emitiría un nuevo pronunciamiento.

“El comunicado hablaba de una agresión física y esto no es una agresión física. El colegio va a sacar un nuevo comunicado”, manifestó la vocera.

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El plantel pidió a las familias mantener la calma y evitar la circulación de versiones no confirmadas que puedan afectar a los estudiantes y a sus familiares.

Una docente afirmó que alertó antes sobre situaciones de bullying

Una profesora del Liceo Naval Almirante Guise declaró que, en ocasiones anteriores, advirtió a autoridades de la institución sobre situaciones de bullying. Sus declaraciones ocurrieron después de que se conociera la denuncia por la presunta agresión sexual.

“Yo todas las veces en enero estoy acá temprano, cuando veo que de repente hay una nueva dirección y siempre advierto”, manifestó la docente. Según explicó, suele acudir al colegio cuando hay cambios de dirección para comunicar información que considera relevante sobre la convivencia entre los estudiantes.

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La profesora sostuvo que algunas autoridades escucharon sus advertencias, aunque cuestionó que los procedimientos internos puedan dificultar la circulación de la información. “Hay personas, hay autoridades que escuchan, sí, pero al ser esto algo interno, a veces los espacios o la burocracia hace que la información no llegue correctamente”, declaró.

La docente evitó formular acusaciones concretas contra trabajadores o autoridades del colegio. También afirmó que mantiene respeto por la institución y expresó su rechazo ante situaciones de violencia entre alumnos.

La Defensoría pidió al plantel información sobre posibles antecedentes de bullying u otros episodios de violencia escolar que involucren a estudiantes. “Queremos los reportes claros de todo lo que ha venido ocurriendo”, señaló Ramos.

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Lima registró 2.059 denuncias de violencia sexual escolar entre enero y agosto

La plataforma SíSeVe del Ministerio de Educación registró 2.059 casos de violencia sexual en colegios de Lima entre enero y agosto de 2026. La cifra forma parte de 11.791 denuncias por distintos tipos de violencia escolar durante ese período.

Del total de reportes de violencia sexual, 1.198 correspondieron a hechos entre estudiantes y 861 a denuncias contra docentes. La categoría con más casos fue la de tocamientos y actos de connotación sexual, con 1.423 reportes.

La plataforma también registró 213 denuncias por hostigamiento sexual, 156 por violación sexual, 116 por violencia sexual a través de medios tecnológicos y 92 por acoso sexual.