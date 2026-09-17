Indecopi informa sobre retiro de lote de esta marca de gotas para los ojos por riesgo para la salud

Digemid ordenó sacar del mercado y destruir las unidades identificadas con el número 311024, después de detectar partículas en la solución oftálmica con ketotifeno| Foto: Oftamólogos Dulanto (imagen referencial)

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó el retiro y la destrucción de un lote de la solución oftálmica Kenaler 0,05% (ketotifeno), tras detectarse partículas durante un control de calidad. La medida alcanza al lote 311024.

La decisión fue dispuesta por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), que calificó el hallazgo como un resultado crítico debido al riesgo que podría implicar para la salud de los pacientes.

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Kenaler 0,05% contiene ketotifeno y se emplea para aliviar molestias como picazón, enrojecimiento y lagrimeo en los ojos. La observación sanitaria se restringe a las unidades identificadas con el número de lote 311024.

La autoridad peruana recomendó no usar las gotas señaladas tras un control de calidad que halló incumplimientos en el ensayo de partículas| Foto: Laser eyer center

Piden revisar el número de lote antes de utilizar el medicamento

Indecopi recomendó a quienes hayan adquirido estas gotas que verifiquen la información del envase y no utilicen el producto si corresponde al lote 311024.

El análisis estableció que esas unidades no cumplieron con el ensayo de partículas exigido para las soluciones oftálmicas. Por ese motivo, Digemid ordenó que el producto sea retirado de los puntos de distribución y posteriormente destruido.

La alerta fue comunicada por Especialidades Oftalmológicas S.A. Sucursal del Perú, responsable de informar la medida vinculada con el medicamento observado.

Otra alerta por marca de agua

En las últimas horas, también se dispuso el retiro inmediato de todos los lotes de agua de mesa sin gas Lybre y Timonel, luego de detectar la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa. La medida abarca todas las presentaciones elaboradas en 2026.

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La autoridad sanitaria indicó que este microorganismo es un indicador de contaminación y puede provocar infecciones y enfermedades, con mayor riesgo para las personas que tienen el sistema inmunológico vulnerable.

Indecopi alertó por el retiro de un lote de gotas Kenaler para los ojos| Foto: Indecopi

Digesa aplicó medidas de seguridad a la empresa fabricante, Innovación y Comercialización Brands Perú Sociedad Anónima Cerrada - Inco Brands Perú S.A.C., tras identificar la bacteria en diversos lotes de ambas marcas.

Además, ordenó a supermercados, bodegas, mercados y distribuidores retirar los productos de las áreas de exhibición y suspender su comercialización. Los establecimientos deberán comunicar esta acción a la autoridad sanitaria de su jurisdicción, como las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS), Gerencias Regionales de Salud (Geresas) o Direcciones Regionales de Salud (Diresas).

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La entidad exhortó a las autoridades sanitarias regionales y locales a realizar inspecciones para comprobar que las botellas de Lybre y Timonel hayan sido apartadas de los puntos de venta.

La alerta comprende todas las presentaciones y lotes de agua de mesa sin gas fabricados este año. Por ello, los consumidores deben evitar la compra y el consumo de estos productos, incluso si las botellas se encuentran almacenadas en sus domicilios.

Quienes tengan unidades de estas marcas pueden comunicarse con el comercio o proveedor donde las adquirieron para coordinar las acciones de retiro.

También está disponible el correo electrónico digesaconsul@minsa.gob.pe para reportar incidentes o realizar consultas relacionadas con la alerta sanitaria.